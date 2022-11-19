《別跟狗爭老大》：如果你希望狗兒不要來煩你，在牠來煩你之前，請先滿足牠的需求
我們想讓你知道的是
對飼主來說，教導狗兒如何面對失落感並不是件輕鬆的差事，如同養育小孩也不容易是一樣的道理。只要能時時意識到一件事，想改掉對狗兒唯命是從的習慣就會容易多了，那就是：狗兒在三歲大時已是一隻成熟的成犬，牠絕對有能力控制自己的情緒，而且這也是所有社會性動物必備的能力。
文：派翠西亞．麥克康諾博士
大踹那台自動販賣機
無論人類或狗兒，若在成長過程中向來都是予取予求的話，長大後將導向一個完全無法忍受挫折的個性。畢竟挫折感來自期待，倘使嘗試某件事（例如：玩吃角子老虎時）但不如預期般順利時，第一次也許不會感到挫折，但是假若我們期待獲得某些回報（例如：投錢到汽水自動販賣機時），但結果卻一無所獲，我們就會感到挫折。
我幾年前看過一篇新聞報導，有個人用獵槍轟了一台可樂自動販賣機，原因是投幣之後可樂沒有跑出來。我也見過本來很溫和的人踹起自動販賣機來，我自己也有幾次很想踢它幾腳的經驗（我承認曾踢過一次）。挫折感乃是攻擊行為的起因，問問處理家暴事件的人就知道。雖然多數成人不會訴諸暴力，但大家應該都很熟悉受挫嚴重時瀕臨攻擊邊緣的情緒。
達米諾也是一樣，牠在窗前歇斯底里的吠叫行為與挫折感極有關係。一開始牠在窗口看見別隻狗時也許無意要攻擊牠們，只想出去一起玩，但是牠無法出去，所以開始用吠叫的方式要求達到牠想做的事，但無論牠叫得多麼聲嘶力竭，仍然無法如願以償，所以達米諾便像人類氣急敗壞時會去「踢著自動販賣機」那般，發洩自己的情緒，而貝絲只是剛好在牠大發雷霆時擋了路。
至於能夠接受人類或狗兒情緒失控到什麼程度，得視失控者的年齡而定。兩歲小孩為了冰淇淋掉在地上漲紅著臉、生氣地鬼叫，沒什麼好驚訝的；但隨著小孩逐漸成長，我們會期望他們學會處理挫折及管理情緒。假如你看到12歲的男孩像兩歲小孩一樣耍起脾氣，你一定會開始注意這件事；倘若30歲的男子也這麼發脾氣，你一定會把自己小孩拉上車去、趕緊避開。
當我們感到挫折時會很想發脾氣，但大多數人並不會這麼做，因為在成長過程中我們必須學習控制自己的情緒。如果狗兒想成為家中的一份子，牠們也必須學會這麼做。那些不依靠人類、獨力生活的狗兒要學習克服無法如願時的挫折情緒絲毫沒有困難，生活裡種種難關已經教會牠們這一點，但是人們過度保護、寵愛狗兒，使得牠們越來越難學習面對挫折。
人們照料狗兒的方式以及牠會如何反應，和牠的天性有關。狗兒和人類一樣都擁有不同的性格特質，有些狗會比別的狗更需要學習如何忍受挫折，即便有些嬌生慣養的狗一輩子都很可愛，也很有耐性。
而我也曾經遇到一位有經驗的明智飼主，他養狗從來沒碰到問題，直到有天他養了一隻名叫查理的狗，牠不太能忍受挫折，讓大家的日子都很難過，包括牠自己在內。所以請你謹記在心：雖然有些被人溺愛的狗從來不會產生問題，但是大多數狗兒和人一樣，都需要學習如何面對挫折才行。
對飼主來說，教導狗兒如何面對失落感並不是件輕鬆的差事，如同養育小孩也不容易是一樣的道理。我的個案中，有許多人自己的孩子已經長大或仍然是小孩的階段，他們想把狗兒當成孫兒輩對待，只想去寵愛這些可愛的小東西，不想辛苦地建立家規或執行它，尤其是看到狗兒靈活的棕色大眼，惹人愛的毛絨絨小臉向你撒嬌時，更是難以拒絕。狗兒能夠引發人們愛憐呵護的原始情感，於是當牠們乞求我們注意時，我們通常很難拒絕牠們。
這些同處一個屋簷下的狗兒，除了擁有令人憐愛的外觀特徵外，牠們也依賴我們存活，而且無法用言語與我們溝通。牠們好比嬰兒，不僅不時需要人的照料，也需要我們體貼地發現牠們的需求，並且盡你所能地滿足牠們。人類小孩長大後，不再那麼需要大人時時「伺候」。狗兒亦然，有些人依然事事都依狗兒，彷彿無論牠們年紀多大，仍舊把牠們當成小孩似的；當狗兒撒嬌時就拍撫牠，給牠無限量的零食，只要狗兒一吵，飼主馬上就會注意牠。
但是我們絕對不會這麼對待自己的小孩，而是會教孩子守規矩、懂禮貌。如果你不是事事順從狗兒的人，或許會嘲笑這些飼主的行為，不過可不能對這種自然流露的呵護慾望嗤之以鼻，假如沒有這樣的天性我們就會絕種了。但凡事過與不及都不好，假如處理不當，問題還是會產生。
只要能時時意識到一件事，想改掉對狗兒唯命是從的習慣就會容易多了，那就是：狗兒在三歲大時已是一隻成熟的成犬，牠絕對有能力控制自己的情緒，而且這也是所有社會性動物必備的能力。
當我告訴一位飼主，她多年來悉心伺候的拉薩犬，就像是一位對她予取予求的35歲男子時，她錯愕得從椅子上站起來，而那位毛茸茸的中年狗朋友從一進到我辦公室，就一直懶洋洋躺在她腿上，這時才從她腿上滾下來，氣惱地被摔落在地上（不過牠並沒受傷）。
這隻拉薩犬也是咬了牠的主人，因為主人拉著牠的頸圈，不讓牠去咬在後院發現的食物包裝紙，牠無法得到想要的東西而感到挫折，所以才生氣咬了人。狗兒有獨特的表現挫折方式，當牠們氣惱時會張嘴亂咬，而人類幼童使用手和狗利用嘴巴表達生氣的方式一模一樣，還好小孩手上沒有長著利齒。
協助狗兒學會面對挫折和失落感很簡單。每當狗兒向你乞討食物或想引起注意時，你可以想像好比一位朋友跑來對你說：「喂！哈囉！我要你拍拍我！我要你現在就來拍拍我！」的情景。我並非主張當你家的狗想要撒嬌或有所求時，你不應該依著牠。像我家的狗每次跑來要我摸牠，我也經常會照做。但是，並不是除了答應之外你就別無選擇，事實上你有選擇的權利，而且你需要適時行使這個權利。
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