韓七欖賽誤播《願榮光》當中國國歌，李家超要求港警徹查

文：德國之聲

週日（13日）舉行的香港對韓國亞洲七人欖球系列賽第二站決賽，主辦機構亞洲欖球總將香港反修例運動的標誌性歌曲《願榮光歸香港》播作中國國歌，引起港府及香港建制派不滿，香港特首李家超昨日（14日）要求展開調查。

《香港01》報導，香港特首李家超表示，雖然主辦方已道歉，但「大家都知道現場播出來的歌曲有政治目的」，仍會調查此案是否涉及違反《香港國安法》、串謀違反《國歌法》等其他條例，並去信要求香港欖球總會提交調查報告。

同日，香港政務司司長陳國基也主動約見韓國駐港總領事，就事件表達強烈不滿及抗議，要求韓方徹查事件和追究責任。

亞洲欖總已於事發當日向中央、特區政府及香港欖總致歉，解釋是初級職員錯誤播放網上下載的歌曲。

事件經過

根據社交媒體廣傳的現場直播影片，上週在韓國仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站決賽現場，國歌播放環節響起香港2019年反修例運動的標誌性歌曲《願榮光歸香港》，畫面還伴隨著香港特別行政區紅底白色洋紫荊的區旗飄揚，聆聽著歌曲的香港隊員則面無表情。

This is the clip when “Glory to Hong Kong,” the protest anthem, was played at the Asian Rugby Seven Series in South Korea: https://t.co/o02abNBQ5y pic.twitter.com/kB8lr5i6CV — Kris Cheng (@krislc) November 13, 2022

港府昨日凌晨2時許緊急發佈聲明，表達強烈抗議。聲明寫道，

「主辦機構將一首與2019年『黑暴』浪潮和『港獨』示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放，特區政府表示抗議和強烈不滿。」

港府發言人表示，國歌是國家象徵，主辦機構有責任確保國歌得到應有的尊重，「已於昨晚以書面要求香港欖球總會嚴正處理該事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，並向主辦機構亞洲橄欖球總會（Asia Rugby） 表達我們的極度不滿。」

根據港府聲明，亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉，香港欖球總會向官方提供的初步資料顯示，他們確認香港代表隊教練向主辦機構提交的國歌錄音正確無誤（編按：有媒體及後報導指大會未曾收到港欖總提供的國歌檔案，後由職員錯誤下載《願榮光》播放），並解釋事件是「由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。」

主辦機構表示，當日賽事完畢後即在場館內公開致歉，並在香港欖球代表隊奪冠後的頒獎禮上，播放了正確的中國國歌《義勇軍進行曲》。

香港欖球代表隊在這場引發政治風波的決賽中，以19：12擊敗地主韓國隊。港府表示，已經責成香港欖球總會，確保香港欖球代表隊將在月底參加在杜拜舉行的亞洲七人欖球系列賽第三站賽事，不會有同樣情況發生。

香港《明報》報導，香港建制派紛紛譴責錯播國歌事件，質疑背後有人策劃。立法會議員何君堯批評，港隊隊員在聽到錯播《願榮光歸香港》時「毫無反應」，令國家受辱，是「徹底失敗」，應該解散香港欖球隊。另一名立法會議員陳勇則表示，中國國歌國際認知度高，「有咩理由播放黑暴歌曲」，質疑並非無心之過。

《香港自由新聞》（HKFP）報導，儘管《願榮光歸香港》在香港學校遭到禁止，在公共場合播放時也遭到警方干預，但港府始終拒絕透露這首歌是否非法。

Photo Credit: AP/ 達志影像 《願榮光歸香港》都是香港2019反修例運動的象徵代表（示意圖）。

今年9月，英國女王國葬當日，一名香港本地男子在英國駐港總領事館前以口琴吹奏《願榮光歸香港》以及英國國歌，當時遭到警方以涉嫌「作出具煽動意圖的行為」為由逮捕。

香港《國歌條例》於2020年6月4日頒布生效，條例規定市民奏唱國歌《義勇軍進行曲》的標準、禮儀等，將《義勇軍進行曲》納入中小學教育，並將侮辱中國國歌列為刑事犯罪，違反者將面臨最高5萬港元的罰款或3年監禁。

數天之前，42歲港人梁恩寧成第一個因侮辱中國國歌而被監禁的人。去年7月東京奧運期間，香港擊劍運動員張家朗（Edgar Cheung）贏得金牌後，會場播放了中國國歌《義勇軍進行曲》，梁恩寧雙手高舉一面殖民時期的港英旗，並且以旗幟蓋頭。其後，他遭到拘捕、控告，並於今年11月遭判刑入獄3個月。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex