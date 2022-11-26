《人生好難》：為什麼不能、也不可能「文學歸文學，政治歸政治」就好？

文：朱宥勳

不能「文學歸文學，政治歸政治」就好嗎？

關於「文學歸文學，政治歸政治」這個主題，我有個切身的經驗。二○一六年，以華航空服員為主體的「桃園市空服員職業工會」為爭取合理的待遇，開始罷工抗議。這場罷工的參與者們提出了一份宣言，叫做〈這是一場休息時間的戰爭：桃園市空服員職業工會罷工宣言〉。我當時讀了大為觸動，無論是論述、說服，還是情思、文筆，這都是一篇難得的好文章。

於是，我在一個國文老師的線上社團內發文討論：「如果是國文課要教這篇文章，我們應當怎麼教？」

立刻就有老師回應了：「罷工是政治問題，罷工的宣言就不應該是文學作品吧？這應該是公民科的任務才對。」

「真的嗎？」我反問：「如果與政治有關的文章就不是文學作品，那為什麼我們的課本裡會有〈出師表〉、〈諫逐客書〉和〈陳情表〉？」

後來這場小小的討論，當然就在有點尷尬的情況下不歡而散了。我承認我的論述方式有點壞心，而且我在發起討論之前，多少就料到會有這樣的發展。

當談到「政治」與「文學」的關係時，人們往往不會發現，自己過往的認知框架其實充滿了矛盾。而這也是為什麼「文學歸文學，政治歸政治」這個命題，可以讓各種不同立場的人們爭執上百年而無法休止的原因，因為這個命題其實不是在說「文學歸文學，政治歸政治」，而是「談文學就好，不要談政治」。但是，「文學」與「政治」的關係其實比想像中複雜。

「特例」就是問題所在

在文章開頭的小故事裡，我們透過〈這是一場休息時間的戰爭〉，發現了部分國文老師的盲點：他們其實並不是反對有政治性的文學作品，而是反對「某一種政治性」，如果是中國古代文人的政治，他們就覺得沒關係了。這是一種常用的思辨手法，透過人們對「特例」的反應，來發現他們真正的思考盲點。

【提問】在這一節裡，我暗示〈出師表〉、〈諫逐客書〉和〈陳情表〉是跟政治有關的文學作品，你同意我的這個判斷嗎？為什麼？

兩種包含：「文學」與「政治」的關係

在討論「文學歸文學，政治歸政治」這個命題有沒有道理之前，我們要先來處理一個問題：這世界上，是否存在一種「完全沒有政治成分」的文學作品？

假設每本文學書都要跟可口可樂一樣，在書背列出自己的「成分」的話，每本書都會列上「政治」嗎？答案聽起來顯然而見：當然不會啊！怎麼可能會有這麼絕對的事情！我們很容易就能想到「不太政治」的文學作品，比如描寫青春愛情故事的小說（像是九把刀的《那些年，我們一起追的女孩》）、悼念父母去世的散文（比如劉梓潔的〈父後七日〉）和晦澀的現代詩（比如洛夫的〈石室之死亡〉），這些作品都沒有描寫任何政治主題，應該可以說是「完全沒有政治成分」的作品了吧？

然而，這個問題其實有陷阱。因為，文學作品「包含」政治成分的方式至少有兩種，上述的回答只考慮了其中一種。這兩種「包含」的方法，分別是：

A：作者有意識地描寫了政治主題，因此某篇作品包含政治成分。

B：作者並沒有打算描寫政治主題，但讀者可以從作品裡分析出政治思想或政治行為。

就A標準來說，《那些年，我們一起追的女孩》、〈父後七日〉和〈石室之死亡〉這些作品，確實都可以說是「沒有政治」。然而，如果你用B標準來看，則幾乎可以說是「所有文學作品都有政治」，上述作品也不能例外。

真的嗎？《那些年，我們一起追的女孩》不就是一個高中男生，用各種白爛方式追女生的故事嗎？是的，但請你思考一下，為什麼是「男生追女生」，而不是「女生追男生」呢？為什麼永遠都是男生要展現自己的深情與勇敢，甚至不惜為了女生打架受傷，即使故事中的女生並沒有這樣要求？這種「追求文化」，正是一種「性別政治」。

〈父後七日〉不是一篇女兒描寫父親去世之後，自己哀悼的心情之散文嗎？哪裡政治了？你仔細看一下，就會發現這篇文章不斷描寫「喪葬儀式」跟「家屬心情」之間的格格不入，最真摯的哀悼都不是發生在那些師公叫你跪叫你哭的時刻，反而是在獨處的瞬間。這種「社會制度跟個人情感之間的扞格」，正是文學裡經典的政治主題。

政治無所不在

此處我們使用「政治」一詞的方式，與你在日常生活中或傳播媒體裡看到的可能不太一樣。一般人所說的「政治」，往往侷限在選舉、政府、政策等範圍。但在學術討論裡，任何「可能影響群體生活的觀念、制度和行為」，都是政治。而「可能影響群體生活的觀念」，是最容易被忽略的，比如說上文提到的「追求文化」或「必須以某種方式哀悼親人」。

那，洛夫的〈石室之死亡〉就沒什麼好政治的了吧？這首詩只是用很多晦澀的意象，去寫死亡、壓抑和瘋狂的感覺而已，比如這樣的句子：

祇偶然昂首向鄰居的甬道，我便怔住 在清晨，那人以裸體去背叛死 任一條黑色支流咆哮橫過他的脈管 我便怔住，我以目光掃過那座石壁 上面即鑿成兩道血槽

這樣還能政治嗎？還真的可以。根據洛夫創作這首詩的年代，我們可以知道它描寫的很可能是外島的軍旅生涯。因此，瀰漫全詩的死亡、壓抑和瘋狂，其實正是在描寫戰地前線，高壓軍事管制下的氛圍——夠政治了吧？

看到這裡，你可能會很不滿意：B標準看到的都是讀者自己的分析啊，如果作者堅持他／她就是沒有寫政治，我們還堅持他／她的作品有政治，這不是很奇怪的事情嗎？有沒有可能只是我們自己想太多？

當然有可能，所以文學研究裡有一門叫做「詮釋學」的學問，來檢證讀者提出來的詮釋，確保我們沒有想太多。這門學問很複雜，不可能在這篇文章裡面說完，但至少有一個重要的原則，那就是「我們要提出某某解讀時，必須在作品內找到明確的證據」。比如我前面提到〈父後七日〉描寫了「社會制度跟個人情感之間的扞格」，那我就必須去舉證有哪些段落會支持我的說法。（如果你有興趣的話，我推薦你檢視「父親的好友來抽菸」的那段。）

作者意圖 vs 讀者反應