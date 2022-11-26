《人生好難》：為什麼不能、也不可能「文學歸文學，政治歸政治」就好？

我們想讓你知道的是
一般人所說的「政治」，往往侷限在選舉、政府、政策等範圍。但在學術討論裡，任何「可能影響群體生活的觀念、制度和行為」，都是政治。而「可能影響群體生活的觀念」，是最容易被忽略的。
文：朱宥勳
不能「文學歸文學，政治歸政治」就好嗎？
關於「文學歸文學，政治歸政治」這個主題，我有個切身的經驗。二○一六年，以華航空服員為主體的「桃園市空服員職業工會」為爭取合理的待遇，開始罷工抗議。這場罷工的參與者們提出了一份宣言，叫做〈這是一場休息時間的戰爭：桃園市空服員職業工會罷工宣言〉。我當時讀了大為觸動，無論是論述、說服，還是情思、文筆，這都是一篇難得的好文章。
於是，我在一個國文老師的線上社團內發文討論：「如果是國文課要教這篇文章，我們應當怎麼教？」
立刻就有老師回應了：「罷工是政治問題，罷工的宣言就不應該是文學作品吧？這應該是公民科的任務才對。」
「真的嗎？」我反問：「如果與政治有關的文章就不是文學作品，那為什麼我們的課本裡會有〈出師表〉、〈諫逐客書〉和〈陳情表〉？」
後來這場小小的討論，當然就在有點尷尬的情況下不歡而散了。我承認我的論述方式有點壞心，而且我在發起討論之前，多少就料到會有這樣的發展。
當談到「政治」與「文學」的關係時，人們往往不會發現，自己過往的認知框架其實充滿了矛盾。而這也是為什麼「文學歸文學，政治歸政治」這個命題，可以讓各種不同立場的人們爭執上百年而無法休止的原因，因為這個命題其實不是在說「文學歸文學，政治歸政治」，而是「談文學就好，不要談政治」。但是，「文學」與「政治」的關係其實比想像中複雜。
「特例」就是問題所在
在文章開頭的小故事裡，我們透過〈這是一場休息時間的戰爭〉，發現了部分國文老師的盲點：他們其實並不是反對有政治性的文學作品，而是反對「某一種政治性」，如果是中國古代文人的政治，他們就覺得沒關係了。這是一種常用的思辨手法，透過人們對「特例」的反應，來發現他們真正的思考盲點。
【提問】在這一節裡，我暗示〈出師表〉、〈諫逐客書〉和〈陳情表〉是跟政治有關的文學作品，你同意我的這個判斷嗎？為什麼？
兩種包含：「文學」與「政治」的關係
在討論「文學歸文學，政治歸政治」這個命題有沒有道理之前，我們要先來處理一個問題：這世界上，是否存在一種「完全沒有政治成分」的文學作品？
假設每本文學書都要跟可口可樂一樣，在書背列出自己的「成分」的話，每本書都會列上「政治」嗎？答案聽起來顯然而見：當然不會啊！怎麼可能會有這麼絕對的事情！我們很容易就能想到「不太政治」的文學作品，比如描寫青春愛情故事的小說（像是九把刀的《那些年，我們一起追的女孩》）、悼念父母去世的散文（比如劉梓潔的〈父後七日〉）和晦澀的現代詩（比如洛夫的〈石室之死亡〉），這些作品都沒有描寫任何政治主題，應該可以說是「完全沒有政治成分」的作品了吧？
然而，這個問題其實有陷阱。因為，文學作品「包含」政治成分的方式至少有兩種，上述的回答只考慮了其中一種。這兩種「包含」的方法，分別是：
- A：作者有意識地描寫了政治主題，因此某篇作品包含政治成分。
- B：作者並沒有打算描寫政治主題，但讀者可以從作品裡分析出政治思想或政治行為。
就A標準來說，《那些年，我們一起追的女孩》、〈父後七日〉和〈石室之死亡〉這些作品，確實都可以說是「沒有政治」。然而，如果你用B標準來看，則幾乎可以說是「所有文學作品都有政治」，上述作品也不能例外。
真的嗎？《那些年，我們一起追的女孩》不就是一個高中男生，用各種白爛方式追女生的故事嗎？是的，但請你思考一下，為什麼是「男生追女生」，而不是「女生追男生」呢？為什麼永遠都是男生要展現自己的深情與勇敢，甚至不惜為了女生打架受傷，即使故事中的女生並沒有這樣要求？這種「追求文化」，正是一種「性別政治」。
〈父後七日〉不是一篇女兒描寫父親去世之後，自己哀悼的心情之散文嗎？哪裡政治了？你仔細看一下，就會發現這篇文章不斷描寫「喪葬儀式」跟「家屬心情」之間的格格不入，最真摯的哀悼都不是發生在那些師公叫你跪叫你哭的時刻，反而是在獨處的瞬間。這種「社會制度跟個人情感之間的扞格」，正是文學裡經典的政治主題。
政治無所不在
此處我們使用「政治」一詞的方式，與你在日常生活中或傳播媒體裡看到的可能不太一樣。一般人所說的「政治」，往往侷限在選舉、政府、政策等範圍。但在學術討論裡，任何「可能影響群體生活的觀念、制度和行為」，都是政治。而「可能影響群體生活的觀念」，是最容易被忽略的，比如說上文提到的「追求文化」或「必須以某種方式哀悼親人」。
那，洛夫的〈石室之死亡〉就沒什麼好政治的了吧？這首詩只是用很多晦澀的意象，去寫死亡、壓抑和瘋狂的感覺而已，比如這樣的句子：
祇偶然昂首向鄰居的甬道，我便怔住
在清晨，那人以裸體去背叛死
任一條黑色支流咆哮橫過他的脈管
我便怔住，我以目光掃過那座石壁
上面即鑿成兩道血槽
這樣還能政治嗎？還真的可以。根據洛夫創作這首詩的年代，我們可以知道它描寫的很可能是外島的軍旅生涯。因此，瀰漫全詩的死亡、壓抑和瘋狂，其實正是在描寫戰地前線，高壓軍事管制下的氛圍——夠政治了吧？
看到這裡，你可能會很不滿意：B標準看到的都是讀者自己的分析啊，如果作者堅持他／她就是沒有寫政治，我們還堅持他／她的作品有政治，這不是很奇怪的事情嗎？有沒有可能只是我們自己想太多？
當然有可能，所以文學研究裡有一門叫做「詮釋學」的學問，來檢證讀者提出來的詮釋，確保我們沒有想太多。這門學問很複雜，不可能在這篇文章裡面說完，但至少有一個重要的原則，那就是「我們要提出某某解讀時，必須在作品內找到明確的證據」。比如我前面提到〈父後七日〉描寫了「社會制度跟個人情感之間的扞格」，那我就必須去舉證有哪些段落會支持我的說法。（如果你有興趣的話，我推薦你檢視「父親的好友來抽菸」的那段。）
作者意圖 vs 讀者反應
Tags：
想成為5G人才？「玩學5G ∙ Be Shining」帶您一窺5G應用最前線，找到自己在5G的一席之地
我們想讓你知道的是
「5G+產業新星揚帆啟航計畫」11月30號於瓶蓋工廠台北製造所A2棟，以「玩學5G ∙Be Shining」為主題盛大展開，3大精選亮點：精選展示、精彩舞台、精準職涯非看不可！
蠑螈是個DNA數量比人類多38倍的物種，卻以「擺爛」作為長期存活下來的秘訣。但面對追求更好、更文明的未來，知名知識型粉絲專頁「怪奇事物所」將它刻劃成一個能憑藉著學習力，將前代的智慧重新寫入自我DNA的角色。
同樣在面對5G的新時代，無論過去有多聰明，仍須仰賴創新管道學習新知，而經濟部工業局推動的「 5G+產業新星揚帆啟航計畫」，正好是一個能加速產業人才快速迭代轉型的最佳選擇。
至今已推行三年的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，秉持著希望協助產業加速5G跨領域人才發展與應用推廣的初衷，如今無論是在學生與企業實習鏈結的寶貴機會，或是賦能業師的5G視野與場域應用，都有顯著的成績與表現，真正實踐了「產業出題，人才實戰」的計畫策略。
就以今年計畫的成果來看，不僅有39家企業、 48間學校共計258位大專校院學生共襄盛舉並熱情報名外，在歷經審查、核定、媒合及面試等重重關卡後，最終出爐了30家企業開放43個5G相關的專題，並成功媒合了123位產業新星，在今年下半年度進入企業展開5G專題實戰。
而這些產學攜手合作的5G專題內容，更將在11月30號於瓶蓋工廠台北製造所A2棟，以「玩學5G ∙ Be Shining」為主題，向外界展示亮眼的成績單。作為國境重啟後的首場成果發表會，5G應用如何在這些專題實戰的過程中鏈結產業、促進更多交流媒合的機會？又有哪些亮點展區是你不容錯過，帶你一次掌握。
#精選展示：領導企業攜手學界，5G產業人才發展成果公開
一直以來，5G的應用都不該只是紙上談兵，如何發揮5G高速度、低延遲與多連結的特性，讓應用能在場景中落地更是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的關鍵任務。
然而這些充滿創新創意的5G應用點子究竟從何而來？在「專題展攤」中，您不只可以看到完整的計畫介紹，更能一窺5G人才發展專題應用展示與企業互動展品櫥窗陳列，包括科技大廠緯穎、緯謙、光寶、仁寶等企業，以及以5G基礎建設為主的川升、佳邦、盟創等，甚至是新創團隊如邊信聯、獵戶、詮隼也都積極參與，來自不同領域的專業團隊一同攜手，讓外界看見學界與產業界如何鏈結、又如何創造出令人驚豔的火花與成果。
#精彩舞台：研發實戰PK賽，學長姐回娘家經驗分享
在「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的推動中，不只是肩負起孕育出產業潛力人才的重責大任，更藉由本次活動的舉辦，在「主舞台」的活動中策劃了5G研發實戰PK競賽，展開一場來自企業研發實戰的活動，並同步在官方進行直播，讓無法親臨現場的親友團依舊可以在遠端為自己的團隊加油，感受5G應用的無限可能性；PK賽結束後，接著就是「星靈G湯」，邀請前兩屆的產業新星回娘家參與新星小聚，分享他們的寶貴經驗；同時，對於即將步入職場的新鮮人，在這裡也將有一場企業快講、人才選育用留交流的活動，無論是預備轉職、想了解5G產業趨勢或是希望尋覓人才的企業夥伴們，都不能錯過在這個舞台一連串精彩的活動內容。
#精準職涯：闖關任務、人才媒合一網打盡
要是用看的、用聽的都還不能滿足你對5G產業的好奇心，那麼「互動區探索體驗」你肯定要來闖闖才行。
在這裡，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」設計了企業5G方案互動展示，不僅有川升提供的海事衛星天線系統與量測應用，讓與會民眾能更了解團隊如何解決天線的問題，來自矽統科技的沉浸式虛擬直播攝影，將能親身感受5G高速度、低延遲的特性是如何在這樣的場域被發揮的淋漓盡致。而現場也歡迎未來5G前線最重要的人才們，從加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方帳號開始，透過闖關任務引導大家在展館內完成任務兌換好禮，藉由遊戲式的互動模式來認識展區，不僅添加觀展的樂趣，也能夠加速對5G企業、應用科技的認識，您是否已經摩拳擦掌、想要躍躍欲試了呢？
活動地點 | 瓶蓋工廠台北製造所A2棟（台北市南港區南港路二段13號）
活動連結 | http://bit.ly/3UTfpCk
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G應用賦能加值！
經濟部工業局 廣告