徐國勇健康因素請辭內政部長，蘇貞昌慰留，會期結束後民進黨將檢討府院佈局

選舉大敗，外界關注內閣改組動向。內政部長徐國勇上周向行政院長蘇貞昌表達請辭之意。行政院今天證實，徐國勇因個人健康因素向蘇貞昌提出辭呈，蘇貞昌仍希望徐部長能夠繼續與行政團隊一起努力而加以慰留。根據昨天總統蔡英文邀集府黨院等人開會，決議府院與各部會下一個階段布局，將在立法院會期結束後進行檢討。

徐國勇因健康因素請辭

行政院今天證實，確實有收到徐國勇辭呈，不過蘇貞昌今天仍表示慰留，希望徐國勇能夠繼續與行政團隊一起努力。

徐國勇上週在立法院內政委員會受訪時被問及相關問題，僅表示政務官本來就沒有任期，「緣起緣滅」沒有什麼。徐國勇原訂今天要列席立法院內政委員會報告、備詢，也請假未到，由內政部政務次長花敬群代表列席。

花敬群在立法院受訪時被問到相關問題，他表示因為涉及長官去留問題，並不是下屬方便回答。媒體也追問，部長今天為何請假？花敬群表示，徐國勇長期都有氣喘和脊椎問題，上禮拜氣喘發作非常多次，上周五看到他本人，確實氣色狀況不是太好，今天也是在休養，可能會去看醫生。至於有沒有聊到過請辭，花敬群則回應，部長確實私下聊天時，好幾次談到想離開。

《自由時報》報導，知情人士指出，最近氣溫驟降，徐國勇原本就有氣喘宿疾，醫師也交代需要脊椎復健，這兩天雖然已用藥物壓制下來，讓氣喘不再擴大，但由於健康因素，已經到了不得不休息的程度，徐國勇決定請辭休養身體，生涯規劃之後再做打算。

據悉在九合一選舉後，徐國勇已將放在辦公室私人物品打包裝箱載回住處，顯然是已有隨時離開內閣的打算。

選前警察大學校長陳檡文被爆出，與必礦科技「鴿子PGTalk」總裁林秉文出入高級私人招待所，被批評跨越警紀紅線，雖然他稱是去「情蒐」，但仍導致警界形象受創；而不久後，徐國勇也被爆和陳檡文同桌吃飯喝酒的照片，不過徐國勇當時澄清那是2016年的黨務行程。

另外徐國勇日前出席活動時表示台灣的房地產業是護國群山、經濟火車頭，並稱房價不能跌太多等發言，也遭到批評失言。

府黨院高層拍板立法院會期結束後檢討佈局

蔡英文總統昨天邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、立法院民進黨團總召柯建銘以及民進黨代理主席陳其邁等人開會，會中決定，在立法院會期結束之後，將檢討府院及各部會下一階段的布局。

總統府發言人張惇涵4日晚間轉述，面對選舉挫敗，蔡英文除辭去黨主席職務、承擔政治責任外，也認為，此時是深切反省、檢討的時刻。除此之外也提出四個重點面向的檢討。

第一、執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔。在全球變局、疫情衝擊、通膨壓力下，執政團隊須更與人民感同身受，必須再努力，蔡總統也請行政院持續維持經濟與疫情的穩定，也更需要加強政策作為，照顧人民。接下來的施政重點，將強化後疫情時代下，協助受衝擊產業，抑制高房價問題，照顧弱勢家庭及青年協助等重點著手，持續降低全球通膨的衝擊、平衡民生物價，來減輕人民生計負擔。

第二、執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗，中央地方共同合作。在朝野關係上，執政團隊希望以協商來降低對抗，縮小差異，務使各項政策方案可以符合國家及人民的最大利益。而在中央與地方關係上，中央一定會與地方政府合作，務使中央政策及作為，可以貫徹並有效執行，也讓中央政策的推動與地方需求，可以作更完整的溝通。

第三、確保國家安全與台海和平穩定，守護國家安全的決心，不應受到選舉結果而動搖。從美中競爭、烏俄戰爭以來，所引發的政治、經濟衝擊，在在都影響兩岸關係及區域和平穩定。尤其中國大陸對台灣的威逼情勢更為明顯，與會者皆認為，沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也如此，中國大陸方面也是如此。

第四、執政團隊要穩定政局，也要開展新局。至於選後府院黨的佈局，民進黨已經按部就班進行新任主席的選舉程序。而針對府院與各部會下一個階段的佈局，將在立法院會期結束後，進行檢討。

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