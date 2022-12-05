徐國勇健康因素請辭內政部長，蘇貞昌慰留，會期結束後民進黨將檢討府院佈局
我們想讓你知道的是
徐國勇上週在立法院內政委員會受訪時被問及相關問題，僅表示政務官本來就沒有任期，「緣起緣滅」沒有什麼。
選舉大敗，外界關注內閣改組動向。內政部長徐國勇上周向行政院長蘇貞昌表達請辭之意。行政院今天證實，徐國勇因個人健康因素向蘇貞昌提出辭呈，蘇貞昌仍希望徐部長能夠繼續與行政團隊一起努力而加以慰留。根據昨天總統蔡英文邀集府黨院等人開會，決議府院與各部會下一個階段布局，將在立法院會期結束後進行檢討。
徐國勇因健康因素請辭
行政院今天證實，確實有收到徐國勇辭呈，不過蘇貞昌今天仍表示慰留，希望徐國勇能夠繼續與行政團隊一起努力。
徐國勇上週在立法院內政委員會受訪時被問及相關問題，僅表示政務官本來就沒有任期，「緣起緣滅」沒有什麼。徐國勇原訂今天要列席立法院內政委員會報告、備詢，也請假未到，由內政部政務次長花敬群代表列席。
花敬群在立法院受訪時被問到相關問題，他表示因為涉及長官去留問題，並不是下屬方便回答。媒體也追問，部長今天為何請假？花敬群表示，徐國勇長期都有氣喘和脊椎問題，上禮拜氣喘發作非常多次，上周五看到他本人，確實氣色狀況不是太好，今天也是在休養，可能會去看醫生。至於有沒有聊到過請辭，花敬群則回應，部長確實私下聊天時，好幾次談到想離開。
《自由時報》報導，知情人士指出，最近氣溫驟降，徐國勇原本就有氣喘宿疾，醫師也交代需要脊椎復健，這兩天雖然已用藥物壓制下來，讓氣喘不再擴大，但由於健康因素，已經到了不得不休息的程度，徐國勇決定請辭休養身體，生涯規劃之後再做打算。
據悉在九合一選舉後，徐國勇已將放在辦公室私人物品打包裝箱載回住處，顯然是已有隨時離開內閣的打算。
選前警察大學校長陳檡文被爆出，與必礦科技「鴿子PGTalk」總裁林秉文出入高級私人招待所，被批評跨越警紀紅線，雖然他稱是去「情蒐」，但仍導致警界形象受創；而不久後，徐國勇也被爆和陳檡文同桌吃飯喝酒的照片，不過徐國勇當時澄清那是2016年的黨務行程。
另外徐國勇日前出席活動時表示台灣的房地產業是護國群山、經濟火車頭，並稱房價不能跌太多等發言，也遭到批評失言。
府黨院高層拍板立法院會期結束後檢討佈局
蔡英文總統昨天邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、立法院民進黨團總召柯建銘以及民進黨代理主席陳其邁等人開會，會中決定，在立法院會期結束之後，將檢討府院及各部會下一階段的布局。
總統府發言人張惇涵4日晚間轉述，面對選舉挫敗，蔡英文除辭去黨主席職務、承擔政治責任外，也認為，此時是深切反省、檢討的時刻。除此之外也提出四個重點面向的檢討。
第一、執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔。在全球變局、疫情衝擊、通膨壓力下，執政團隊須更與人民感同身受，必須再努力，蔡總統也請行政院持續維持經濟與疫情的穩定，也更需要加強政策作為，照顧人民。接下來的施政重點，將強化後疫情時代下，協助受衝擊產業，抑制高房價問題，照顧弱勢家庭及青年協助等重點著手，持續降低全球通膨的衝擊、平衡民生物價，來減輕人民生計負擔。
第二、執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗，中央地方共同合作。在朝野關係上，執政團隊希望以協商來降低對抗，縮小差異，務使各項政策方案可以符合國家及人民的最大利益。而在中央與地方關係上，中央一定會與地方政府合作，務使中央政策及作為，可以貫徹並有效執行，也讓中央政策的推動與地方需求，可以作更完整的溝通。
第三、確保國家安全與台海和平穩定，守護國家安全的決心，不應受到選舉結果而動搖。從美中競爭、烏俄戰爭以來，所引發的政治、經濟衝擊，在在都影響兩岸關係及區域和平穩定。尤其中國大陸對台灣的威逼情勢更為明顯，與會者皆認為，沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也如此，中國大陸方面也是如此。
第四、執政團隊要穩定政局，也要開展新局。至於選後府院黨的佈局，民進黨已經按部就班進行新任主席的選舉程序。而針對府院與各部會下一個階段的佈局，將在立法院會期結束後，進行檢討。
延伸閱讀
核稿編輯
Tags：
想改變新髮型嗎？美髮業運用AI精準行銷，吸引潛在顧客上門
我們想讓你知道的是
走進美髮門市，換了一個漂亮的新造型，下一次你會相隔多久再預約剪燙護髮？這是美髮業者最想要了解的資訊，掌握顧客輪廓及來店頻率，藉此投放最精準的行銷資源。名留國際運用AI，便做到了這一點，準確預測網路廣告的觸及率，吸引更多潛在客戶上門。
在數位行銷領域中，零售業如何蒐集分析用戶數據行為，做到精準廣告行銷將是極大挑戰。在全台擁有多分店的名留國際，因未設置專屬的數據分析人力，以致於寶貴會員資料未能充份運用，所幸透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」與AI新創團隊媒合，強化廣告觸及率，提升廣告效益。
串連線上線下資料，一鍵預測廣告投放效益
在首三個月的概念驗證期間，智造奇機AI團隊發現，名留資料可用率僅約50%，主因是POS系統的各個欄位，並未確實填寫，例如結帳時請客戶提供基本資料，卻遺漏了年齡、性別等必要欄位，點出了這個問題後，經過修改調整，資料利用率已接近100%，可被AI模型使用，線上線下串接建立API，只要輸入幾項參數，就能預測廣告投放的觸及率。
舉例來說，某一分店的主力客群是18-30歲，女性為主，每個月平均來店一次。如果能藉由這樣的消費者輪廓，替該分店投放線上廣告，吸引相同特徵的潛在客群，就能優化營運業績。
接著，AI團隊再進一步整合名留以往在臉書投放廣告的歷史紀錄，例如曾經投放的受眾有哪些、觸及率及轉化率如何，將這些線上數據，與前述POS系統的線下資料整合，一併交給AI模型來進行分析，增加資料的豐富性，以提升AI預測的準確度。
產業獨有的淡旺季來客數，交給AI整合判讀
另一個非常獨特的數據變化因素，也需要交給AI判讀，就是淡旺季來客數的時間因素。美髮業的數據處理和分析，非常需要進行時間序列的分群，主因為產業的淡旺季，深受假期與季節的影響。例如春夏炎熱，剪髮次數頻繁，秋冬則間隔較長，但到了年節前夕，又有一波高峰。「這種產業獨有的特性，必須與出題方溝通才能夠得知，這也是AIGO平台最有價值之處，媒合產業與人才蒐集產業特性。」智造奇機團隊表示。
運用AI來協助分析，還有一個優勢：排除人的主觀偏見。例如，某一家分店投放廣告思維，大多鎖定年輕女性，但AI模型發現，該店其實有不少男性主力客群，只是行銷人員及設計師的主觀經驗，習慣鎖定女性顧客。這個意外的發現，也突顯產業與AI結合的重要性，可找出既有盲點，改善行銷效益。
AI預測網路廣告觸及率，準確度高達94.5%
經過上述努力，團隊替名留打造的AI系統，不需聘請數據專家維護，其直覺友善的介面，由行銷人員即可輕鬆操作，只要輸入廣告投放時間、受眾年齡、性別、預計廣告預算與則數等資訊，短短幾秒鐘系統就能預測觸及率的多寡，而且準確度高達94.5%。
由於初步的概念驗證十分成功，智造奇機與名留國際已展開第二階段的合作-自動化，也就是將門店客戶與臉書廣告的即時資訊，自動導入AI系統進行分析，讓AI模型持續學習，進一步提升準確度。智造奇機團隊表示，「因為AIGO的競賽平台，才能夠開啟這樣的充滿更多未來性的合作機會，讓國內AI人才深入了解產業需求，具備實戰能量。」
「數位發展部數位產業署 廣告」