距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    2022/11/15,
    商業

    巴菲特旗下波克夏海瑟威大買台積電ADR達41億美元，激勵股價站上480元創2個多月新高

    巴菲特旗下波克夏海瑟威大買台積電ADR達41億美元，激勵股價站上480元創2個多月新高
    Photo Credit：AP / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    股神巴菲特（Warren Edward Buffett）旗下波克夏（Berkshire Hathaway）控股公司大買台積電ADR達新台幣1271億元，激勵台股投資人奮起追買。

    近日，美國證券監管機構（SEC）披露股神巴菲特（Warren Edward Buffett）旗下控股公司——波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），已買進價值超過41億美元（新台幣1271億元）的台積電ADR股票，激勵今（15）日台股投資人奮起追買，終場台積電收在480元，漲幅達7.87%，寫下近2個多月新高。

    巴菲特旗下控股公司大買台積電

    過去數十年，巴菲特是地球上最有名且具影響力的投資者。跨國控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）前身是一間紡織廠，後來轉型成物業、意外險、再保險及特殊類保險，

    倘若民眾於1964年草創之初，買入波克夏1股，到疫情前已經增長了2.4萬04倍。換算下，每年替股東創造20%以上的價值成長，效益相當驚人。他大抵運用了3個方法，包含價值投資、複利效應和資本配置，造就了股神的美譽。

    從這些方法可以了解，巴菲特選股是「長期持有」，而且針對公司的「實質營運績效」進行挑選。11月14日，美國證券監管機構披露波克夏於美國市場上，購買台積電6000萬股（ADR）。波克夏斥資達到41億美元，本交易受到投資市場矚目。

    這是該機構9月至今最大一筆新投資。近年來，巴菲特的興趣從傳統產業轉向科技業明顯，因為在波克夏的投資組合中，還包含蘋果、惠普（HP）以及雲端數據公司Snowflake。

    多年來，巴菲特一直向外界強調，自己不了解科技業運作，亦不具備評估它們價值的能力，而在許多場合中，巴菲特和眾多科技業業者相處也非融洽。不過日前來看，情況已經改變了。

    根據波克夏公開10大持有股票的資訊中，蘋果價值達1265億美元居冠，然後是美國銀行（BOA）321億美元、再來則是能源公司雪佛（Chevron）為244億美元。其餘依序是可口可樂（Coca-Cola）、美國運通（American Express）、西方石油（Occidental）、卡夫亨氏（Kraft-Heinz）、穆迪（Moody）、動視暴雪（Activision Blizzard），以及台積電（TSMC）。

    台積電爆出11萬張大量，漲幅7.87%

    英國《金融時報》報導指出，雖然巴菲特被世人稱為股神，但其實也有失手的時候，像是他曾投資過電腦公司IBM，以及英特爾（Intel）等，都沒有獲得較好的報酬率；巴菲特也曾懊悔表示看走眼，早些時候放棄購買谷歌（Google）母公司Alphabet和亞馬遜（Amazon）的投資。

    不過，波克夏目前操盤者並非只有巴菲特主導。《金融時報》指出，入股台積電的決定是巴菲特的意思，還是由其他2位副手托德庫姆斯（Todd Combs）或泰德韋斯切勒（Ted Weschler）所完成，不得而知。

    另一方面，近日全球通貨膨脹高居不下，美國聯準會（Fed）啟動循環升息，金融市場資金湧入國債市場，而股匯市壓力沈重。其中，波克夏的股票投資組價值，由今年從6月的3277億美元下滑至3062億美元。

    不過，值得一提的是，波克夏的短期國債、存款的利率卻快速上升，外界預測明（2023）年即將突破5%，這也意味著，這筆現金除了能夠穩定為公司帶來紅利，還能趁機佈局更多便宜的價值股，而市場正盯著波克夏還會購入哪些股票。

    對於台積電未來走勢，資深投資人黃伯堃向我們分析，儘管近期台積電的利空陸續傳出，但是長期優勢仍未喪失。這些利多包含：白宮要求台積電於當地建第2座先進晶圓工廠，還有日本索尼（Sony）、豐田（Toyota）等8家企業出資，預計10年內投資5兆日元（台幣1.1兆元），劍指2奈米以下製程。

    面對來勢洶洶的競爭對手，台積電早已經由2奈米轉而向1奈米進攻。黃伯堃指出，半導體已經成為台灣舉國矚目的產業，包含水電等均有補助，而過去十多年打造出的產業鍊，也並非其他國家可以簡單複製，因此優勢還沒有失去。

    他也說，此次波克夏大動作入股台積電，也可視為歐美投資機構意向的代表性指標，也對台積電的未來投下「肯定票」。今日台積電爆出逾11萬張大量，盤中最高來到487元，上漲42元，終場收在480元、漲幅7.87%，寫下近2個多月收盤新高，貢獻大盤漲點超過260點。

    延伸閱讀

    【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

    核稿編輯：翁世航


    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。