巴菲特旗下波克夏海瑟威大買台積電ADR達41億美元，激勵股價站上480元創2個多月新高
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股神巴菲特（Warren Edward Buffett）旗下波克夏（Berkshire Hathaway）控股公司大買台積電ADR達新台幣1271億元，激勵台股投資人奮起追買。
近日，美國證券監管機構（SEC）披露股神巴菲特（Warren Edward Buffett）旗下控股公司——波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），已買進價值超過41億美元（新台幣1271億元）的台積電ADR股票，激勵今（15）日台股投資人奮起追買，終場台積電收在480元，漲幅達7.87%，寫下近2個多月新高。
巴菲特旗下控股公司大買台積電
過去數十年，巴菲特是地球上最有名且具影響力的投資者。跨國控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）前身是一間紡織廠，後來轉型成物業、意外險、再保險及特殊類保險，
倘若民眾於1964年草創之初，買入波克夏1股，到疫情前已經增長了2.4萬04倍。換算下，每年替股東創造20%以上的價值成長，效益相當驚人。他大抵運用了3個方法，包含價值投資、複利效應和資本配置，造就了股神的美譽。
從這些方法可以了解，巴菲特選股是「長期持有」，而且針對公司的「實質營運績效」進行挑選。11月14日，美國證券監管機構披露波克夏於美國市場上，購買台積電6000萬股（ADR）。波克夏斥資達到41億美元，本交易受到投資市場矚目。
這是該機構9月至今最大一筆新投資。近年來，巴菲特的興趣從傳統產業轉向科技業明顯，因為在波克夏的投資組合中，還包含蘋果、惠普（HP）以及雲端數據公司Snowflake。
多年來，巴菲特一直向外界強調，自己不了解科技業運作，亦不具備評估它們價值的能力，而在許多場合中，巴菲特和眾多科技業業者相處也非融洽。不過日前來看，情況已經改變了。
根據波克夏公開10大持有股票的資訊中，蘋果價值達1265億美元居冠，然後是美國銀行（BOA）321億美元、再來則是能源公司雪佛（Chevron）為244億美元。其餘依序是可口可樂（Coca-Cola）、美國運通（American Express）、西方石油（Occidental）、卡夫亨氏（Kraft-Heinz）、穆迪（Moody）、動視暴雪（Activision Blizzard），以及台積電（TSMC）。
台積電爆出11萬張大量，漲幅7.87%
英國《金融時報》報導指出，雖然巴菲特被世人稱為股神，但其實也有失手的時候，像是他曾投資過電腦公司IBM，以及英特爾（Intel）等，都沒有獲得較好的報酬率；巴菲特也曾懊悔表示看走眼，早些時候放棄購買谷歌（Google）母公司Alphabet和亞馬遜（Amazon）的投資。
不過，波克夏目前操盤者並非只有巴菲特主導。《金融時報》指出，入股台積電的決定是巴菲特的意思，還是由其他2位副手托德庫姆斯（Todd Combs）或泰德韋斯切勒（Ted Weschler）所完成，不得而知。
另一方面，近日全球通貨膨脹高居不下，美國聯準會（Fed）啟動循環升息，金融市場資金湧入國債市場，而股匯市壓力沈重。其中，波克夏的股票投資組價值，由今年從6月的3277億美元下滑至3062億美元。
不過，值得一提的是，波克夏的短期國債、存款的利率卻快速上升，外界預測明（2023）年即將突破5%，這也意味著，這筆現金除了能夠穩定為公司帶來紅利，還能趁機佈局更多便宜的價值股，而市場正盯著波克夏還會購入哪些股票。
對於台積電未來走勢，資深投資人黃伯堃向我們分析，儘管近期台積電的利空陸續傳出，但是長期優勢仍未喪失。這些利多包含：白宮要求台積電於當地建第2座先進晶圓工廠，還有日本索尼（Sony）、豐田（Toyota）等8家企業出資，預計10年內投資5兆日元（台幣1.1兆元），劍指2奈米以下製程。
面對來勢洶洶的競爭對手，台積電早已經由2奈米轉而向1奈米進攻。黃伯堃指出，半導體已經成為台灣舉國矚目的產業，包含水電等均有補助，而過去十多年打造出的產業鍊，也並非其他國家可以簡單複製，因此優勢還沒有失去。
他也說，此次波克夏大動作入股台積電，也可視為歐美投資機構意向的代表性指標，也對台積電的未來投下「肯定票」。今日台積電爆出逾11萬張大量，盤中最高來到487元，上漲42元，終場收在480元、漲幅7.87%，寫下近2個多月收盤新高，貢獻大盤漲點超過260點。
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核稿編輯：翁世航
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