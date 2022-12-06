2022六都議員暗公報：「政治世家」候選人76%都順利當選，佔六都議會4成席次
我們想讓你知道的是
「政二代」的對手通常會以此批判他「贏在起跑點」確實可以從家人親戚身上，獲得人脈資源的大量挹注，尤其對新人來說，到菜市場、地方活動、婚喪喜慶去拜票，「鄰里鄉親就算不知道你是誰，至少知道你的爸媽或是姑姑伯伯是誰，光這樣就是個記憶點，而對新人來說光能被記住就很好了」。
文：李秉芳｜圖：林奕甫
因應九合一大選，延續「2018年六都議員暗公報」，《關鍵評論網》此次再次推出「2022六都議員暗公報」，針對六都共740位市議員候選人進行「身家調查」發現，具有政治家族背景的候選人，總共有196位，等於超過1/4的候選人都有政治家族背景。其中非現任的候選人（包括首次參選的新人）有77人（占39%）具有政治家族背景，而現任的候選人則有119位有政治家族背景。
這些候選人選得如何？政治家族的背景他們的選情是幫助大還是傷害大？哪一都最多「政治世家」候選人順利當選？哪個政黨最多「政治世家」候選人當選？
桃園有最多政治世家候選人，但當選比例最低
選舉過後，具有政治背景的候選人，順利當選的有148位，也就是有多達76%的「政治世家」候選人當選，佔六都377位議員中的約39％，將近四成的比例。
詳看六都的資訊，台北市雖然是一開始具有政治家族背景候選人最少的一都，僅有23位，但最後政治世家候選人當選的比例，是六都中最高，高達87%。以第四選區為例，7位當選人中，就有4位超過一半都具有政治家族背景。而第六選區13位當選人中，也有6位將近一半具有政治家族背景。
而當選比例也達到8成以上的高雄市，在政壇從過去到現在一直都是家族政治的天下，尤其在議會，目前還未卸任的現任議員65位中，就有18位將近三分之一都是「政二代」，例如前總統陳水扁的兒子陳致中、曾參選高雄市長補選的李眉蓁都是；甚至有的選區，有超過一半議員都來自政治世家。像是最多的是第7選區，也就是全高雄人口第二多的三民區，8名議員中就有5名來自政治世家。
以國民兩黨來說，高雄市的政二代，國民黨占了多達14位，而民進黨今年也提名10位政二代，另外有3位初選就落敗。
而桃園市原本有40位，為六都中最多，最後當選的有25位，當選比例是六都中最低。不過藍綠提名的6名「政二代」都順利當選，包括民進黨黨團總召黃景熙的女兒黃瓊慧，以「qn黃拉結」走跳網路10餘年，以桃園區第三高票、該區綠營最高票當選桃園市議員。龜山區議員林俐玲兒子李宗豪，客家局長、前中壢區議員黃傅淑香兒子黃崇真都順利出線，政治受難者魏廷朝女兒魏筠也當選中壢區議員。
桃園市國民黨部分則有平鎮區立委呂玉玲與市議員陳萬得兒子陳韋曄當選；前八德區議員劉茂群的姊妹花女兒同時出戰桃園和八德，妹妹張碩芳順利在桃園區出線，姊姊張碩芬則吞敗。而台中市65席議員，這次選戰中有9個市議員，打算交棒給10個子女，其中7棒交接成功。
而從政黨來看，國民黨具有政治家族背景的候選人共有84位，最後有76位當選，當選比例高達9成以上，而民進黨有64位政治世家候選人，當選的有55位，也多達8成6；以此可以看出藍綠兩大黨在地方選舉中，長期和地方家族勢力的緊密結合，也可以看到地方議員「交棒給親人」的態勢明確，許多候選人甚至直接印上家人的照片名字，強調「延續服務」「接棒」等。
「政治世家」是利大於弊還是弊大於利？
每到選舉，「政二代」的身分就成為攻防焦點之一，且往往被當成攻擊對手的負面標籤，就像台北市議員徐巧芯初期揭露陳時中的競選團隊名單，指出裡面滿滿「政二代」。雖然這些幕僚助理並非參選人，但也在當時給人一種「民進黨都在搞政治世襲」的印象。而現在要面臨補選的台北市立委選戰，吳怡農的政治世家身份也再次被拿出來議論檢視。
淡江大學公共行政系的教授蕭怡靖表示，他認為政治世家在民主國家其實是常態，像美國的布希家族、日本的安倍晉三家族其實都是政治世家，而台灣已經邁入民主化超過30年，許多最初就開始從政的人也準備退休，因此想要延續影響力、交棒給下一代是很自然的事，台灣的狀況並不特別。
蕭怡靖說，「政二代」確實有「原罪」，對手通常會以此批判他「贏在起跑點」或是認為「靠爸靠媽」，不過其實很多人從小就耳濡目染之下，早就長期在當民代的長輩地方服務處當助理、主任，也一直都在做選民服務。像是台北市議員張茂楠的女兒張文潔，就跟著爸爸做了很久，所以地方人士早就認識她，出來接棒很自然，「他們不是政治素人或新人，相反的，可能是很有政治歷練的幕僚」。
蕭怡靖也直言，有政治家族背景的候選人，確實可以從家人親戚身上，獲得地方選舉中至關重要的人脈資源的挹注，只要爸媽（或其他長輩）不要做得太差，通常台灣選民會認為「交棒給下一代」沒有太多問題，大家認識候選人的家人，在人情的連結上自然更順利。而在台灣議員選舉的選制來說，有時候只要掌握到5%的選票幾千張就能當選，「這對政治家族的延續也很有利，他們只要鞏固某個社區和某群人就夠了」。
有位本次落選的議員候選人C也透露，在重視人情世脈的地方選舉中，政治世家在「地面組織戰」有相對優勢。尤其以新人來說，「當你到菜市場、地方活動、婚喪喜慶去拜票，鄰里鄉親就算不知道你是誰，至少知道你的爸媽或是姑姑伯伯是誰，光這樣就是個記憶點，而對新人來說光能被記住就很好了」。
而另外在選戰中不可或缺的宣傳資源，由於政治家族長期在地方經營下，可能早就有友好地方組織和團體、村里長、或是在地企業，會願意幫忙出錢出力，這些資源就很容易帶來選票順利轉移。議員候選人C就直言，他認為可以出來參選的新人「政治世家」的都比較有錢，選舉經費多，能多拿下幾面廣告看板或是到處插旗子，這些都是沒有政治家族背景的候選人較難做到的。
Tags：
2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。