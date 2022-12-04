帶國家隊挺進8強：梅西世界盃進9球超越馬拉度納居隊史第2，但仍在馬拉度納陰影下奮戰

（中央社）阿根廷今天在2022年卡達世界盃足球賽16強賽以2比1擊敗澳洲，陣中頭號球星梅西在這場他生涯第1000場出賽攻進個人歷來在世足的第9顆球，超越馬拉度納等人，隊史排名第2。

梅西（Lionel Messi）在比賽第35分鐘一記低角度的勁射破網，這是他在阿根廷國家隊生涯的第94顆進球，也是歷來在世界盃的第9個進球。這讓他超越馬拉度納（Diego Maradona）與史塔比（Guillermo Stabile）世界盃攻進8球的紀錄，在國家隊史上排名獨居第2。

阿根廷國家隊史中，世界盃攻進最多球的名將是踢進10球的巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta），梅西有機會在這次世界盃追平，甚至超越他的紀錄。

今天的16強賽中，阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）下半場趁澳洲守門員萊恩（Mat Ryan）想帶球繞過阿根廷球員時將球截走，輕鬆在空門的情況下於第57分鐘進球，讓阿根廷2比0領先。

比賽第77分鐘，澳洲的古德溫（Craig Goodwin）一記勁射打到阿根廷球員費南德茲（Enzo Fernandez）的身體折射進網，這記烏龍球讓澳洲追回1球，但最終阿根廷仍以1球勝出，成功晉級8強。

梅西坦承，比賽最後確實很緊張，但「我們晉級了，這是最重要的」。

「這是場硬仗，也是煎熬的一天，因為我們賽前休息的時間很少，我們非常疲勞，我們很高興能拿下勝利，晉級到下一輪。」

阿根廷接下來將於台灣時間10日清晨3時對上荷蘭，爭奪4強門票。

梅西和馬拉度納，誰是阿根廷永恆的愛？

阿根廷球星梅西在卡達世界盃的精彩表現讓阿根廷人為他痴狂，但是除非他在生涯最後世足賽征途捧著金盃衣錦還鄉，否則球迷恐怕仍將回頭擁抱舊愛馬拉度納。

路透社報導，這兩個短小精悍的10號球星以進球數和驚人的類似球風讓舉世為之傾倒。他們靠降低重心、頻繁變換節奏而過人無數，球卻乖乖亦步亦趨黏著他們的黃金雙腳。

然而，兩個人當中只有馬拉度納（Diego Maradona）曾經抱回世足金盃。1986年他率領一支平庸球隊，靠「上帝之手」（Hand of God）進球擊敗英格蘭，在國家剛經歷福克蘭戰爭（Falklands War）潰敗之後，成為民族反抗不屈的象徵。馬拉度納已於兩年前辭世。

多年來，阿根廷球迷認為，不管梅西（Lionel Messi）拿下多少金球獎（Ballon d'Or），或是幫助西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納隊嬴得多少獎盃，如果沒有抱回世足金盃，他終究無法跟馬拉杜納匹敵。

他們還這麼問，梅西怎麼會這麼害羞內向？而他們的可愛惡棍馬拉杜納卻用戲謔、開唱和滿口髒話面對當道，讓他們越看越愛。

有人甚至埋怨說，梅西真的是阿根廷人嗎？畢竟他13歲就前往西班牙。而貧民窟出生、一路在博卡青年（Boca Juniors）等當地球團踢球的馬拉度納，對球迷而言才更像阿根廷人。

當然，單從進球數和所受尊榮的角度來看，梅西比馬拉度納成功，而且隨著阿根廷挺進本屆世足16強，截至本週，就連代表國家隊上場的次數，梅西也比對方多。他健康狀況良好；馬拉杜納卻沉淪藥癮、縱情享樂，讓死忠粉絲沮喪難過。

梅西身邊人表示，雖然過去可能被他的害羞給掩蓋，但是為阿根廷奪取榮耀一直是他最大志向，2021年美洲盃足球賽（Copa America）率阿根廷終結28年國際大賽冠軍荒時的激動落淚，流露出這份真情。

布宜諾斯艾利斯的44歲粉絲弗蘭奇尼（Gustavo Franchini）說：「阿根廷人對梅西總是愛恨交織。」

「我們向來拿他跟36年前抱回世足金盃的馬拉度納比，從那時候起我們就沒再拿過…每一個人都說，他（指梅西）必須拿到世足冠軍，才能夠跟馬拉杜納並駕齊驅。不過也有許多人，包括我自己，認為即便如此，他跟馬拉杜納還是沒得比。」

卡達世足賽是梅西第5次披國家隊戰袍，也是最後一次，在這位球隊核心帶領之下，阿根廷看起來似乎有著大好機會於18日抱回金盃。

塞滿卡達體育場外，以及阿根廷酒吧和公園的球迷持續支持著梅西，為他目前踢進的兩球歡呼，也在他錯失12碼罰球的時候給以鼓勵。印上梅西圖象的無數旗幟和布條繼續壯濶地擺盪著。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範