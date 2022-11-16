中國多地取消全員核酸檢測改採「20條」，「動態清零」總方針是否有所鬆動？

文：德國之聲中文網（綜合報導）

根據包括《第一財經》在內的中國媒體報導，繼中國官方11月11日發布了「進一步改善防控工作提出了20條措施」（簡稱：20條）之後，包括陝西省鎮坪縣、福建省福州市、江西省廣昌縣、吉林省延吉市、安徽省合肥市及上海市等多地都已積極調整現行的防疫政策，宣佈取消或暫不開展區域全員核酸檢測。

中國官方11日推出的「20條」受到了廣泛關注，被視為中國可能進一步放鬆COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情管制措施的重大舉措。涉及全員核酸檢測的內容，「20條」在第6條中規定：「一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。」

石家莊放開，但拒絕「躺平」

另據中國官方媒體《中新網》報導，曾經同樣屬於新冠疫情重災區，一度遭到嚴格管控的河北石家莊如今也已經取消全員強制核酸檢測，只對重點人群及重點工作崗位施行核酸檢測。《河南日報》旗下《頂端新聞》報導，石家莊疫情防控諮詢電話工作人員也向該報做出同樣回應，並稱這是根據國家日前發布的「進一步改善疫情防控20條措施」決定。

《中新網》報導稱，11月13日有網友「爆料」表示石家莊疑似不再於公共場合查驗核酸證明。有民眾表示，就算公共場所不檢查核酸，幼兒園小學全部通知開學，但是這樣的突然開放導致「大家都不敢去」。《中新網》在報導中核實，目前石家莊雖然取消全員強制核酸檢測，但是絕大多數公共場所仍在檢查核酸陰性證明。

11月14日上午，石家莊市委書記張超超對外稱，石家莊近期調整疫情防控的舉措是「徹落實中央進一步改善防控工作的20條措施的具體行動，絕不是『躺平』、放任不管，也決不是所謂的『全面放開』」，是為了進一步「提升防控工作的科學性、精準性，把該管的堅決管住，把該放的放開，防止『一刀切』、層層加碼。」

三亞的一日兩政策

另外據中國媒體「第一財經」報導，除了上述多個省市地區以外，三亞於11日當天也宣佈取消了區域全員核酸檢測。當日中午，海南省三亞市還曾發布通知，要求三亞市轄區內的全體居民、遊客於本週六（12日）參加核酸檢測，對於未按要求參加核酸採樣的人員，將被賦黃碼。

7小時後，三亞市改口，再次發布通告稱：為貫徹落實最新疫情防控政策，之前發布的區域核酸檢測不再執行。2022年11月12日按常態化開展核酸檢測工作，市民遊客自行安排好時間，就近採樣。

按照「百度百科」對「常態化核酸檢測」的定義，「全員檢測」其實屬於典型的常態化核酸檢測範疇，「是落實『動態清零』總方針的有效手段。」中國多地最新宣佈取消區域全員核酸檢測的決定，實際上只是取消了「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學的檢測手段。

《人民日報》「動態清零」表述受關注

同時，在中國官媒《人民日報》11月14日最新刊登署名「仲音」的評論文章裡，「動態清零」這個中國官方過去兩年一直堅持的新冠防疫基本方針罕見缺席。題為〈堅定不移落實『外防輸入、內防反彈』總策略〉的評論文章指出：國務院聯防聯控機制公佈進一步改善防控工作的20條措施，「各地各部門認真貫徹落實黨中央決策部署……」

評論文章多處提及習近平，指出：「習近平總書記強調，『針尖大的窟窿能漏過鬥大的風』。在疫情這場大戰大考面前，外防輸入、內防反彈工作絕不能放鬆，絕不能掉以輕心、麻痺大意，絕不能讓來之不易的防控成果前功盡棄。」

就在兩日前，同樣署名「仲音」的《人民日報》評論文章中相關評述還是：「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零不動搖。」

但就在官媒罕見未提「動態清零」引發輿論注意後，《人民日報》15日上午在一篇同樣署名「仲音」的評論文章，卻再稱要「堅定不移貫徹『動態清零』總方針。」

入境政策調整迅速落實

在外界關注已久的入境政策方面，「20條」中的最新規定取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明，調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。中國駐柏林大使館14日刊登「關於赴華人員登機前新冠肺炎檢測的最新通知」，貫徹落實了「20條中」的相關入境規定。

取消對既往感染史、有疑似症狀、密切接觸者、檢驗結果「不確定」、「灰區」等人群的其他防控要求，稱上述人員均按照普通人員要求，憑登機前48小時內一次核酸檢測陰性證明申請健康碼。

另據《澎湃新聞》報導，中國駐美國、英國、印度、加拿大、新加坡、沙烏地、馬來西亞、柬埔寨、塞爾維亞、澳洲、巴基斯坦、俄羅斯等國大使館，也同樣發布了進一步調整改善遠端防控措施的通知，新措施從星期一（11月14日）開始執行。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航