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    2022/11/15,
    勞工

    《工會法》修正三讀盼維護勞資關係，雇主打壓勞工最高可罰50萬、公布姓名

    《工會法》修正三讀盼維護勞資關係，雇主打壓勞工最高可罰50萬、公布姓名
    截圖自 國會頻道

    我們想讓你知道的是

    現行《工會法》針對不當勞動行為罰則僅處3萬元以上15萬元以下罰鍰，被認為罰則過輕。立法院會今日三讀通過修正《工會法》加重部分裁罰金額至最高50萬並公布姓名，得按次連續處罰，勞動部勞動關係司長王厚偉希望雇主不要觸犯不當勞動行為，尊重工會並維持勞資關係穩定。

    （中央社）立法院會今（15）日三讀通過修正《工會法》，加重部分裁罰金額。勞動部表示，修法目的不是為了裁罰，而是希望雇主不要觸犯不當勞動行為，尊重工會、維持勞資關係穩定。

    立法院會三讀通過修正《工會法》部分條文，明定雇主不得打壓勞工參與工會等情事，若違反規定經勞資爭議處理法裁決決定者，中央主管機關處雇主新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並公布其名稱、代表人姓名。

    此外，三讀通過條文明定，對於雇主違反《工會法》，打壓勞工參與工會，但未依裁決決定書期限行為或不行為者，主管機關可處雇主20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得令其限期改正；屆期未改正者，得按次連續處罰。

    《中央社》報導，現行《工會法》針對不當勞動行為罰則僅處3萬元以上15萬元以下罰鍰，外界認為罰則過輕，導致屢屢出現雇主透過不當勞動行為打壓工會及工會幹部。

    為有效抑制雇主不當勞動行為，立法院社會福利及衛生環境委員會日前初審通過《工會法》部分條文修正草案，提高雇主打壓勞工參與工會的罰則。

    勞動部勞動關係司長王厚偉接受媒體聯訪時表示，修法的目的不是為了裁罰，而是希望雇主不要觸犯不當勞動行為，尊重工會、維持勞資關係穩定。

    王厚偉指出，統計歷年因違反《工會法》第35條而遭罰的案件數，去（110）年16件，109年28件、108年41件，107年51件、106年58件；今（111）年截至目前為止為47件，但其中有32件發生在同一家事業單位，此單位合計已裁罰96萬元。

    王厚偉表示，勞方會認為裁罰不痛沒有壓力，但光靠裁罰不夠，還加上宣導，勞動部近年有製作團體協商的手冊，將構成裁罰的行為敘明，並將過去的裁決決定讓資方理解，就不會輕易觸犯。

    王厚偉說，近幾年勞資雙方對於協商概念也愈來愈清楚，團體協約也愈來愈進步，不單單只是依照勞基法的要求而已，他舉例，甚至還有一家還寫到，引進（藍領）移工要與工會協商等，進一步保障本國人工作權益。

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    責任編輯：劉亭妤
    核稿編輯：楊士範


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