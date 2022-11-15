《工會法》修正三讀盼維護勞資關係，雇主打壓勞工最高可罰50萬、公布姓名

（中央社）立法院會今（15）日三讀通過修正《工會法》，加重部分裁罰金額。勞動部表示，修法目的不是為了裁罰，而是希望雇主不要觸犯不當勞動行為，尊重工會、維持勞資關係穩定。

立法院會三讀通過修正《工會法》部分條文，明定雇主不得打壓勞工參與工會等情事，若違反規定經勞資爭議處理法裁決決定者，中央主管機關處雇主新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並公布其名稱、代表人姓名。

此外，三讀通過條文明定，對於雇主違反《工會法》，打壓勞工參與工會，但未依裁決決定書期限行為或不行為者，主管機關可處雇主20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得令其限期改正；屆期未改正者，得按次連續處罰。

勞動部勞動關係司長王厚偉接受媒體聯訪時表示，修法的目的不是為了裁罰，而是希望雇主不要觸犯不當勞動行為，尊重工會、維持勞資關係穩定。

王厚偉指出，統計歷年因違反《工會法》第35條而遭罰的案件數，去（110）年16件，109年28件、108年41件，107年51件、106年58件；今（111）年截至目前為止為47件，但其中有32件發生在同一家事業單位，此單位合計已裁罰96萬元。

王厚偉表示，勞方會認為裁罰不痛沒有壓力，但光靠裁罰不夠，還加上宣導，勞動部近年有製作團體協商的手冊，將構成裁罰的行為敘明，並將過去的裁決決定讓資方理解，就不會輕易觸犯。

王厚偉說，近幾年勞資雙方對於協商概念也愈來愈清楚，團體協約也愈來愈進步，不單單只是依照勞基法的要求而已，他舉例，甚至還有一家還寫到，引進（藍領）移工要與工會協商等，進一步保障本國人工作權益。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範