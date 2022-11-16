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    影劇

    【2022金馬獎】專訪《神人之家》導演盧盈良：回家是一件很恐怖的事，而「拍攝」成為家庭關係的潤滑

    【2022金馬獎】專訪《神人之家》導演盧盈良：回家是一件很恐怖的事，而「拍攝」成為家庭關係的潤滑
    盧盈良｜Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

    我們想讓你知道的是

    入圍2022年金馬獎最佳紀錄片的《神人之家》，在台北電影獎、金馬影展放映之後，收到普遍的好評迴響，導演盧盈良接受專訪時，也回憶起拍攝這部片子的過程，「從來沒有預想過可以走這麼，生平第一次感覺被上天眷顧。」盧盈良想了想如此說道。或許，關於人生是走是留，不會有一個圓滿的答案，時間讓人生如此散開。

    「你可以回來幫我拍照嗎？」一通來自母親的電話，希望能幫她拍張照，作為未來後事用的照片，揭開了盧盈良導演返回嘉義民雄老家，拿起攝影機，紀錄下家庭種種的開端。

    離家多年，這一個曾令自己困惑與不滿的原生家庭再次出現在面前，沉迷彩券博弈的父親，揮霍了許多家產、自幼擁有通靈能力的兄長，卻無法算出自己順遂的路途、還有含辛茹苦照料了家庭大半輩子的母親，虔誠祭拜各方神明，更是陪伴生活的日常慰藉。

    土地與家鄉，掙扎與拉扯，還有神明融入生活的日常陪伴了難以痊癒的傷口。面臨艱難生活現實，擁有通靈能力的家人，在信仰中帶著一絲質疑，不得不向天叩首的疑惑：「神真的存在嗎？」此外，在這一切背後造成這一家人彼此疏離的是什麼？

    當自己重新去面對家人之際，是否能尋覓出什麼解開心中的結？選擇離開的自己，帶著多年缺席的愧疚，在日復一日的影像紀錄過程，時間流淌，決定回家這一件事情，不知不覺間，讓彼此的關係產生了些變化。

    離開家，踏入電影

    關於這一切的故事，要從盧盈良16歲就讀高職廣告設計科時說起。當時因為需要負擔學費開銷，到了MTV（影音包廂）打工，原先只是手繪各式宣傳海報，卻因任職播映的同事離職，頂替他到了DJ室開始放映電影給觀眾。

    「播放的時候需要監看，看著看著就被吸引，被螢幕上所發生的事情吸引，像暫時離開了這個世界一樣。」其中不乏影史中的經典作品，一部一部烙印在腦海中，不知不覺中也對電影產生了興趣。

    18歲畢業後，獨自北上台北，找了份製作公司助理的工作，服兵役時周末空閒的日子，就會到藝術影院報到，《三輪車夫》、《暴雨將至》還有安哲羅普洛斯（Angelopoulos）的作品，都成了這段期間的重要養分。「我喜歡邊緣及小人物的題材與議題，看電影也非常容易被家庭故事所感動，比如《舞動人生》（Billy Elliot，2000），至今回想仍非常經典。」

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