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    TNL+ 2022/11/16,
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    粵語、普通話、德文文化比較：你會講「愛人」嗎？

    粵語、普通話、德文文化比較：你會講「愛人」嗎？
    Photo Credit: Reuters / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    現今一輩中國人好像也不多說「愛人」這個字，多說「老公老婆」。從東歐人身上聽到上一輩中國詞彙，都很特別，令人想到上一代中國和東歐國家的密切關係，還有中國人留蘇和南斯拉夫的段段故事。

    最近認識了一位會普通話的東歐女生，她說在中國住過幾年，現於德國工作。

    我讚她普通話說得好，並問她會多少語言。她說德文也流利，我問她在哪學，她說男朋友是德國人。接著馬上說：「噢，不是男朋友了，是我的愛人。」

    「愛人」就是配偶之意，是以前中國大陸常用的字。

    從一位二十多歲的年輕人口中聽到，甚為特別。因為現今一輩中國人好像也不多說這個字，多說「老公老婆」。不知這女生從哪裡學到的，或許她的中國朋友還有使用，或是她的教科書上有這個字。從東歐人身上聽到上一輩中國詞彙，都很特別，令人想到上一代中國和東歐國家的密切關係，還有中國人留蘇和南斯拉夫的段段故事。

    香港人極少會用「愛人」稱呼配偶，會用這詞的，都是大陸來的新移民。

    港人聽到這兩個字，或會想到林夕填詞、中大地理系畢業的于逸堯作曲，楊千嬅所唱的流行曲《愛人》：

    「只怪我一心愛人，忘掉隨手撫摸得到的傷痕。壞了千萬盞燈，燒光每段眼神，只發現和你衣不稱身。」

    有說這是林夕最好作品之一，很有新詩風格，也是這位詞人高峰時期的作品。然而這個「愛人」是動詞，即是「to love a person」，而不是名詞「spouse」或「lover」，與大陸那個用法不同。

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