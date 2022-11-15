88歲黃春明獲頒台大名譽博士「枯木逢春猶再發」，透露「倉庫」裡還有很多題材

「我剛才偷偷探聽了一下，恐怕今天在座我的年齡最高，我已經88歲了」，台灣鄉土小說巨擘黃春明今（15）日接受台大頒發的名譽博士學位時，開頭就這麼說道。

黃春明在致詞時表示，88歲有2種比喻，1種是「朽木」，朽木不可雕；1種是「枯木」，枯木逢春猶再發，「所以我就選擇了，我是枯木。」台大今日頒發的名譽博士，對黃春明而言像是「春風」，當枯木遇到春風，讓他覺得自己應該還可以做一點事。

黃春明說，自己罹癌化療時，對健康一點都沒有把握，但當時他做了撕畫，撕出一個年紀很老的老公公，走了很遠的一條路到荒野，坐在石頭上面，只有他一個人與時間講話，「他問時間：『我還有多少時間？』時間告訴他：『你還有多少時間不重要，你接下去還能做什麼，那個才重要。』」

在癌症後來的這幾年，過去從沒有寫過長篇小說的黃春明，就這樣鼓勵了自己，寫了兩篇的長篇小說。獲得名譽博士也讓他感覺受到鼓勵，「鼓勵就像小孩子一樣，你一鼓勵他，他精神就來了」，因此他向校長管中閔與評審委員表達感謝，感謝他們給予很大的鼓勵。

Photo Credit：台灣大學 校長管中閔（圖右）頒授名譽博士學位給台灣鄉土小說巨擘黃春明（圖左）。

88歲黃春明「倉庫裡還有很多題材」

（中央社）鄉土小說家黃春明今天獲頒台大名譽博士，88歲的他說「倉庫裡還有很多題材」，但不敢亂開支票；之前曾想寫「龍眼的季節」，一直沒有發表，兒子笑說應改為「等待龍眼的季節」。

台大上午舉辦校慶典禮，約600名師生與會，黃春明獲頒名譽文學博士學位，他致詞時提到自己像是「枯木」，但名譽博士就像一陣春風，讓他「逢春猶再發」，想到還有很多事情可以做。

黃春明會後接受媒體聯訪表示，他的倉庫裡還有很多題材，會繼續創作下去。他並感慨以前大家都用筆寫稿，每個人字體都不一樣，看字就知道是誰寫的，但如今社會改變，年輕人習慣3C，寫出來的字都與電腦打出的字一樣小小的。

不過，黃春明也幽默地說，近年他手不好拿筆了，只好改與年輕人一樣用平板電腦創作。

媒體追問還打算寫哪些題材，黃春明表示，現在還沒發表的，都不敢先對外講，怕被人說是開「空頭支票」。他提到40多年前就想寫「龍眼的季節」，卻一直沒有完成發表，小兒子說題目應該改一改，變成「等待龍眼的季節」。

分享一路的創作歷程，黃春明說，做為小說家，不是只要懂文學理論和形式，生活經驗的控管最重要，他許多創作的題材就是來自生活。

除了生活，反叛性是黃春明的另一個靈感泉源。他說，前陣子做癌症化學治療，一度覺得自己快不行了，但給自己訂出題目「病中作樂，死不閉嘴」，堅持創作下去。他曾寫下一段老人與時間的對話，老人問「我還有多少時間可以活」，時間回答說：「還有多少時間不是問題，問題是你再下去要做什麼。」

黃春明的「反叛性」，曾畫「四腳朝天賀馬年」給馬英九

黃春明提到自己求學中被退學多次，當小學老師時，看到班上貼的「生活公約」中，把不講方言與不隨地吐痰、不隨地小便並列，就把整份公約撕掉。後來被督學發現，校長一度幫忙緩頰說正打算換新的，他馬上說：「以後也不會貼。」隨後解釋，老師以身作則，學生就會跟著做，不須靠貼公約。

面對歷任總統，黃春明也做出「反叛性」的事，故總統李登輝夫婦曾聯名發函，邀請他到總統府聽音樂會，卻忘了一併邀他的妻子，因而婉拒並退回通行證。他還開玩笑地回了一段文字說：「以後如果有人不想去，通行證也要討回來才可以。」

後來不滿前總統馬英九的一些施政，黃春明曾在農曆春節畫了一張「四腳朝天賀馬年」，馬英九卸任前想贈勳給黃春明，黃春明也沒有去領。

話鋒一轉，黃春明表示，很多有反叛性的人，不是坐牢，就是被判死刑。他好在一路走來遇到很多貴人，曾在澎湖監牢演講，感慨死刑犯是他「無緣的同學」，畢竟自己一生都在反叛，如果「有緣」，也可能被投入監牢。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範