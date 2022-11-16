距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    2022/11/16,
    政治

    高虹安前助理匿名揭民眾黨5立委都有捐「人頭助理」配額，黨團發聲明駁斥「寄生國會」指控

    高虹安前助理匿名揭民眾黨5立委都有捐「人頭助理」配額，黨團發聲明駁斥「寄生國會」指控
    Photo Credit: 中央社。首圖為日前民眾黨團召開記者會。

    我們想讓你知道的是

    公費助理分為兩種，一種是委員個人的助理，一種是黨團助理；兩者的工作內容有所需別但是經常密切合作，而支付助理薪水的經費來源也不相同。

    高虹安助理風波持續延燒，政論節目《鄭知道了》昨（15）日晚間和一名匿名助理連線，該助理指出民眾黨立委疑似每人「捐一個助理配額」給黨團，也就是把立法院給立委的公費助理的經費給黨團用，恐有詐領助理費、寄生國會的嫌疑；民眾黨今凌晨1點多發出聲明駁斥，指匿名助理爆料言論悖於事實，強烈譴責節目惡意造謠。

    民眾黨的同黨立委邱臣遠、張其祿也出面說明助理的工作內容，強調黨團不等於黨部，助理所做的事情完全是為了所有個別立委的問政服務，沒有拿公費助理支援黨部，或變成黨工、通黨庫。

    高虹安前助理爆料：民眾黨5立委都「捐一個公費名額」給黨團

    由鄭弘儀主持的《三立》政論節目「鄭知道了」節目後半段，邀請匿名「A先生」的民眾黨立委高虹安前助理連線，結果「A先生」在節目上爆料，日前高虹安辦公室的內帳單據上某助理5萬元薪資，實際支領數卻顯示為「零」的狀況，並非高虹安的個案，而是「民眾黨每個委員辦公室都有」。

    「A先生」說明，公督盟曾因為所謂「寄生國會」事件，扣民眾黨委員點數，說他們不是優秀立委，且黨內有內規，各委員辦公室必須捐一個人的配額出來，但捐出來的那個人頭其實是在民眾黨立院黨團或智庫上班。

    民進黨立委王定宇在節目上詮釋，「5萬元薪資為什麼支領數是零，因為錢讓黨團去請人，寄生在黨團上班，所以在這邊領內帳是零，但是跟公費請5萬，但這5萬的配額歸到民眾黨團去請黨工」，批評民眾黨團除了法規人數外，還要立委各編一個5萬元左右的公費助理，卻在辦公室領零元，把錢給黨團用，是「公庫直接進到黨庫去」，涉詐領公款、貪汙。

    根據《立法院組織法》第32條和第33條，國會的公費助理分成兩種，一種是個別委員的，113位立委每個人都能請8-14人，由委員聘用；另外一種則屬於個別政黨的黨團，每個黨團可以請10-16人，由各黨團遴選，並由其推派之委員聘用之；而根據立法院的預算書，兩種助理的經費是分開編列的。

    這兩種助理的分工也有差別，黨團助理主要負責立院議事，掌握每一週立法院有什麼會議、什麼協商、什麼法案要處理；比較是大方向的跟緊立法院的流程；加上黨團也需要負責整合跟分配委員部份的工作和資源，例如黨團現在要開個記者會，助理會負責找適合的人選來參加。

    而委員的助理則是負責個別委員的業務，因為委員通常有自己關心的事情，除了正在立法院審查和推動的法案，委員個人的質詢準備，委員助理還需要處理選區的事情、陳情案和一些委員個人專業領域的議題研究等。

    立法院公費助理預算
    photo credit:取自立法院112年度預算書

    台灣民眾黨批不實指控，每位立委都有助理負責「和黨團溝通」

    由於相關討論昨天深夜在社群網路上延燒發酵，不少網友討論；台灣民眾黨昨日凌晨緊急發出聲明，節目中以未具名之人士爆料，指稱民眾黨所謂「各委員捐出人頭助理」、拿國家的錢給私人政黨、5位立委貪汙等相關言論，均是不實指控，悖於事實。

    台灣民眾黨聲明指出，每位立委均有助理負責和黨團辦公室溝通，負責聯繫相關立院工作、每月固定支薪等，並協助各委員會的議事運作，在各委員會中也可看見他們的身影，是非常重要的工作夥伴。

    民眾黨立委邱臣遠今天早上也開記者會說明，民眾黨每位立委的國會助理完全按照立法院規定、法令來實際聘請，相關國會助理工作也負責跟黨團的聯繫、溝通，以及立法院各委員盯場，這個各政黨立院黨團助理、法案助理，都有這樣的類似工作，這是民眾黨團內部工作分配，並沒有國家資源支援私人黨部問題。

    「黨團跟黨部是不一樣。」邱臣遠指出，立法院運作除各委員會外，最重要就是黨團運作，所有國會助理支援立委在國會上問政、議事攻防以及國會相關工作為主，「甚至助理是不是本黨黨員，我們都不清楚，這個何來所謂透過國家資源支援私人黨部，甚至含沙射影指控貪汙」，完全悖離事實，無法接受。

    民眾黨立委張其祿也表示，這是不實指控；這是民眾黨立委辦公室各自的分工，立委在辦公室裡需要有一個助理聯絡黨團，也需要在委員會公聽會場，這是國會問政必要部分，完全是為立委問政服務，完全透明可以查證。

    張其祿以自身為例，指出他負責財政委員會，開會時會派一人坐在那，這人領他辦公室薪水、加班費，工作上也必須跟黨團聯絡，因為在立法院的委員會中，各黨團、委員也會派駐人員在那，而民眾黨只有5位立委而已，所以自然要有一個工作人員要跟黨團聯繫，回報辦公室目前委員會工作情況。

    張其祿說，現在好像是影射5位立委要拿公費助理支援黨部，但這是混淆；助理所做的事情完全是為了所有個別立委的問政服務，這人當然是委員辦公室同仁，「何來拿公費助理支援黨部，或變成黨工、通黨庫，哪門子的指控？」

    而一名不具名的國會助理透露，早期黨團運作是以立委為主，後來隨著民進黨全面執政，藍綠之外的政黨例如親民黨、新黨等也開始在立法院成立黨團，黨團才開始逐漸有自己的運作，慢慢建立助理等相關規範；但早期確實黨團和立委的助理會有「共用」的情況，尤其是比較小型的政黨，但現在藍綠兩大黨因為人數眾多，基本上不太會有這種情形。

    台灣民眾黨聲明表示，「政治不該沒有人性，抹煞這些努力工作的助理，將其導向政治鬥爭」，要求該新聞台及節目立即更正、道歉並下架抹黑影片，黨團也正搜集資料，研擬採取法律行動，以正視聽。

    延伸閱讀

    【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

    核稿編輯：翁世航


    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。