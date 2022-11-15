數位發展部攜手台灣微軟打造「數位韌性」：人才缺口將轉移至「非理工背景學生」
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近年層出不窮的資安攻擊，成為了產業及政府迫切解決的問題。今（15）日數位產業署和台灣微軟（Microsoft）合作，要打造更堅實的「數位韌性」，而微軟指出數位人才缺口，將擴張轉移至「非理工背景學生」。
面對近年層出不窮的資安攻擊，成為了產業及政府迫切解決的問題。今（15）日數位發展部指導，數位發展部數位產業署和台灣微軟（Microsoft）合作，舉辦「DevDays Asia 2022亞太技術年會」，意在打造更堅實的「數位韌性」，而微軟強調，數位人才缺口擴大，需求將轉移至「非理工背景學生」。
數位發展部、微軟攜手打造「數位韌性」
台灣數位發展部於2022年8月27日成立，由行政院資安處等相關機構整併而成，主要負責推動數位政策的創新，同時整併電信、資訊、資安和網路與傳播5大領域，確保國家資通安全、促進跨域數位轉型，和提升全民數位韌性。
今（15）日數位發展部指導，數位發展部數位產業署、台灣微軟（Microsoft）合作發展台灣數位韌性（Digital Resilience），並舉辦「DevDays Asia 2022亞太技術年會」期盼建立多元人才與生態系夥伴。
事實上，近年台灣遭遇層出不窮的駭客軟體供應鏈攻擊、安卓木馬攻擊成為一大問題，例如去（2021）年台灣多家證券商、期貨受到網路攻擊而有下單異常。臺灣資安業者奧義智慧指出，這是中國駭客組織APT10一系列的攻擊行動。
此外，據微軟去（2021）年釋出的Microsoft Defender Antivirus遙測數據顯示，亞太地區受到勒索病毒攻擊的頻率增加了2.4倍，其中，台灣遭到攻擊的機率相比亞洲其他國家高出整整2倍。
面對資安攻擊，打造更為堅實的「數位韌性」是迫切之事。日前，數位發展部部長唐鳳解釋：「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質。」
未來Web3.0的趨勢下，更多的虛擬、雲端和加密產業成為趨勢，而台灣的是否有相應的措施，同時又是否具有快速災後重建的能力？這顯然成為產業界，乃至於政府必須要關注的重大議題。
數位人才缺口大，微軟轉向非理工人進行培育
今日，數位發展部政務次長李懷仁出席記者會時強調，「多元領域數位人才是驅動並穩固數位韌性的核心關鍵，數位發展部擔任台灣數位發展『馬達』的角色。」
他說，數位發展部很重視數位人才的的培育，且預計在明年第4期前瞻計畫中就有2項計畫是專門用來培育數位人才。陳慧蓉也表示，目前全世界因為數位轉型而出現了相關的人才缺口，因此徵才目光將會轉向「非理工人才」的培育。
此外，數位發展部並不是單打獨鬥，他們找來微軟助陣，並針對數位工具下足功夫。台灣微軟首席營運長陳慧蓉強調，以資安做為基礎，並新增給開發者更多頂尖的開發技術與數位工具。
除了資安議題以外，微軟進一步跨域協作（Interoperability）、永續大未來（ESG-Sustainability）、工業元宇宙（Metaverse）與低程式碼開發（Low code & no code）等4大科技主題課程。
此外，台灣微軟總經理卞志祥宣布：「微軟自 2020 年宣布數位人才培育計畫以來，迄今已成功培育超過14萬多元數位人才。未來微軟也將持續挹注國際資源接軌在地，盼能透過頂尖數位工具推升跨域協作的即戰力，為台灣產業育成數位實力。」
卞志祥說，微軟未來將會持續擴大多元數位人才培育，並和更多企業、學校合作。微軟強調，例如行之有年的黑客松競賽也會持續舉辦。未來數位部與微軟將持續鏈結國際資源，加速新創團隊成長、順利接軌全球市場，並推動AI產業國際化，以實現智慧國家願景。
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核稿編輯：翁世航
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AI機器人Bella擔任長照諮詢員，暖性互動讓社福零距離
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風靡全球的日本虛擬歌手初音未來，是動漫迷的最愛，而在台灣也有類似的虛擬AI機器人Bella，她的任務是提供有溫度、擬真的長照諮詢服務，與銀髮族及家屬互動，透過自然的應答，讓長照更普及、社福零距離。
在台中烏日的街道上，有一間專營銀髮學習及社區照顧的咖啡坊，店內有一部Kiosk機台，只要一鍵按下，銀髮長者就能獲取長照服務基本的解答，是什麼機器這麼神奇？
這台擬真機器人她叫做Bella，外貌跟動漫人物相似，專門為提供長輩諮詢服務而設計。研發契機來自童庭基金會長期關注在地銀髮族群，發現他們因不瞭解長照服務錯失很多申請機會，又經常因為害羞不敢開口向專業人員詢問，於是Bella服務型機器人誕生了。
動漫擬真服務型機器人，貼近真人互動樂趣
這是童庭基金會與AI新創團隊瑞艾科技的合作AIGO計畫成果，目標是提供有溫度、趣味化、差異化的長照諮詢，拉近與銀髮族的距離。
因此在解題發想之初，需要思考如何在與機器人互動過程中添加溫度、趣味性，同時也需要能與真實場域結合，才能讓Bella發揮真正效能。於是瑞艾科技以自身長期研發機器人來開發，設計出符合長照機構所需要的服務型機器人。
在過程中，瑞艾科技花了很多時間導入AI問向功能及自然語言訓練，讓Bella與長輩自然且互動應答，不只添增趣味也更讓銀髮長者們更願意到共樂場所走走，也能看見他們臉上受到照顧服務的笑容。
這真是令人相當興奮的成果，真實應證AI落地應用於社福場域，不只讓解題團隊更有熱情投入，無形中也能節省相關政府資源及社福機構人力問題。期待Bella成為社福界的明日之星，為廣大的銀髮族持續提供有溫度的諮詢服務。
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