數位發展部攜手台灣微軟打造「數位韌性」：人才缺口將轉移至「非理工背景學生」

面對近年層出不窮的資安攻擊，成為了產業及政府迫切解決的問題。今（15）日數位發展部指導，數位發展部數位產業署和台灣微軟（Microsoft）合作，舉辦「DevDays Asia 2022亞太技術年會」，意在打造更堅實的「數位韌性」，而微軟強調，數位人才缺口擴大，需求將轉移至「非理工背景學生」。

數位發展部、微軟攜手打造「數位韌性」

台灣數位發展部於2022年8月27日成立，由行政院資安處等相關機構整併而成，主要負責推動數位政策的創新，同時整併電信、資訊、資安和網路與傳播5大領域，確保國家資通安全、促進跨域數位轉型，和提升全民數位韌性。

今（15）日數位發展部指導，數位發展部數位產業署、台灣微軟（Microsoft）合作發展台灣數位韌性（Digital Resilience），並舉辦「DevDays Asia 2022亞太技術年會」期盼建立多元人才與生態系夥伴。

事實上，近年台灣遭遇層出不窮的駭客軟體供應鏈攻擊、安卓木馬攻擊成為一大問題，例如去（2021）年台灣多家證券商、期貨受到網路攻擊而有下單異常。臺灣資安業者奧義智慧指出，這是中國駭客組織APT10一系列的攻擊行動。

此外，據微軟去（2021）年釋出的Microsoft Defender Antivirus遙測數據顯示，亞太地區受到勒索病毒攻擊的頻率增加了2.4倍，其中，台灣遭到攻擊的機率相比亞洲其他國家高出整整2倍。

面對資安攻擊，打造更為堅實的「數位韌性」是迫切之事。日前，數位發展部部長唐鳳解釋：「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質。」

未來Web3.0的趨勢下，更多的虛擬、雲端和加密產業成為趨勢，而台灣的是否有相應的措施，同時又是否具有快速災後重建的能力？這顯然成為產業界，乃至於政府必須要關注的重大議題。

數位人才缺口大，微軟轉向非理工人進行培育

今日，數位發展部政務次長李懷仁出席記者會時強調，「多元領域數位人才是驅動並穩固數位韌性的核心關鍵，數位發展部擔任台灣數位發展『馬達』的角色。」

他說，數位發展部很重視數位人才的的培育，且預計在明年第4期前瞻計畫中就有2項計畫是專門用來培育數位人才。陳慧蓉也表示，目前全世界因為數位轉型而出現了相關的人才缺口，因此徵才目光將會轉向「非理工人才」的培育。

此外，數位發展部並不是單打獨鬥，他們找來微軟助陣，並針對數位工具下足功夫。台灣微軟首席營運長陳慧蓉強調，以資安做為基礎，並新增給開發者更多頂尖的開發技術與數位工具。

除了資安議題以外，微軟進一步跨域協作（Interoperability）、永續大未來（ESG-Sustainability）、工業元宇宙（Metaverse）與低程式碼開發（Low code & no code）等4大科技主題課程。

此外，台灣微軟總經理卞志祥宣布：「微軟自 2020 年宣布數位人才培育計畫以來，迄今已成功培育超過14萬多元數位人才。未來微軟也將持續挹注國際資源接軌在地，盼能透過頂尖數位工具推升跨域協作的即戰力，為台灣產業育成數位實力。」

卞志祥說，微軟未來將會持續擴大多元數位人才培育，並和更多企業、學校合作。微軟強調，例如行之有年的黑客松競賽也會持續舉辦。未來數位部與微軟將持續鏈結國際資源，加速新創團隊成長、順利接軌全球市場，並推動AI產業國際化，以實現智慧國家願景。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航