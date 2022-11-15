用AI科技為一片湛藍海洋，守護水下的生態美

台灣是海洋生物多樣性之島，四周環海擁有得天獨厚的地理位置，尤其位於全球最大漁場邊，魚類與珊瑚礁群自然豐富。近幾年，全球暖化日益嚴重，造成珊瑚礁大量白化死亡，各國陸續發起保護生態多樣性的行動。

而海科館每年也為珊瑚礁定期體檢，但不同團隊對魚類辨識能力不盡相同，在人工辨識魚種時間及資料可行度皆受極大挑戰。在AIGO計畫媒合下，國內新創團隊台灣智能海洋No.1投入解題，決心研發台灣的水下辨識相關技術，為海洋貢獻心力。

AI化身水下保育員，監測海域魚種及生態調查

此解題團隊是由國立臺灣海洋大學李東霖老師領軍，與台灣智能資訊產學合作共同組隊。初期，先於潮境公園架設水下攝影機，錄製數十個小時影片，成功還原水下魚群的顏色，以及解決AI數位影像辨識魚種的問題，進而建立水下魚類資料庫。

Photo Credit：資策會

透過此次計畫，海洋大學將長期研究的相關技術導入場域，進一步在海科館實證，對於學術界來說是非常重要的里程碑。此外，透過AI辨識技術，不管是應用在水下生態的調查，或未來監測海域的物種也將有重大幫助。海洋世界的美麗與多樣性，需要一群熱愛海洋的團隊用AI創新科技一同守護。

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