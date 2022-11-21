2022/11/21,
藝文

【藝遊嚮導】11/22-11/28：劇場《暗戀桃花源》、音樂劇《台灣有個好萊塢》、司法影展、T22花蓮，本週藝文活動精彩可期！

【藝遊嚮導】11/22-11/28：劇場《暗戀桃花源》、音樂劇《台灣有個好萊塢》、司法影展、T22花蓮，本週藝文活動精彩可期！

我們想讓你知道的是

經典戲劇《暗戀桃花源》、音樂劇《台灣有個好萊塢》皆於本週重返舞台，愛看戲的觀眾們把握機會、進場看戲吧！除此之外，金馬司法影展片單《九槍》等將在本週於台中、高雄電影院陸續上映，台中和高雄的影迷別錯過！Ｔ22設計振興地方產業計畫過去曾策展「T22鶯歌」、「T22北投宴」，今年則聚焦花蓮在地石材產業鏈，以「T22花蓮」引領石材魅力重返日常。

臺灣創意、世界經典劇碼《暗戀桃花源》再度登上劇場舞台，該劇曾被改編成電影並多次登上國內外劇場舞台演出，曾被評為「該劇當之無愧的在世界舞臺上占一席位外，在號稱戲劇之都的紐約上演，更使不少百老匯上的演出黯然失色。」本週末由臺灣劇場新世代菁英向經典《暗戀桃花源》致敬。

音樂劇《台灣有個好萊塢》也將在本週再次與觀眾見面，「最時髦的台語音樂劇」在2019年初登場便造成轟動、一票難求，接連在城市舞台、國家戲劇院、臺中國家歌劇院和高雄衛武營巡迴後，目前已累積兩萬多人次觀賞；今年回歸，戲迷們請把握機會，進場看戲吧！

【表演藝術】

名稱｜表演工作坊《暗戀桃花源》

時間｜2022/11/26（六）- 2022/12/3（六）
地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、臺中市中山堂（臺中市北區學士路98號）
備註｜本活動為售票活動
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臺灣創意、世界經典，臺灣劇場新世代菁英向《暗戀桃花源》致敬。

這一朵遍開華語劇場最奇異的一朵花，1986年首演深獲好評，紐約時報稱此劇為「華人世界最受歡迎之作品」。多次重返國內劇場舞台，也曾打破劇場框架被拍攝成電影，更曾以「世界經典」知名上演了80場英文版演出，創下華人劇場新里程碑。如今經典劇碼再度回歸，延續《暗戀》風潮。

《暗戀桃花源》講述兩個毫不相干的劇團，陰錯陽差同一天在舞台上排戲，一個演時裝悲劇（暗戀）另一個演古裝喜劇（桃花源），兩個劇團都堅持自己擁有排演權，於是在百般無奈下協議將舞台一分為二，最後在相互干擾、交錯中完成了一場笑中帶淚，淚中帶笑的演出。

名稱｜2022 NTT遇見巨人—新藝計畫《千年幻戀》

時間｜2022/11/26（六）- 2022/11/27（日）
地點｜臺中國家歌劇院小劇場（臺中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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人操偶，偶縱人，江湖一遇，相依千年。

臺中國家歌劇院新藝計畫《千年幻戀》從改編《聊齋志異》〈聶小倩〉篇，聯手臺灣與香港團隊，以甯采臣、燕赤霞、聶小倩間的故事為本，由真雲林閣掌中劇團與香港浪人劇場，費時兩年進行的臺港劇場共製計畫。兩團透過藝術理念交流、人戲與偶戲的交會，傳統與現代舞台劇場符號的轉換，由裡到外全面相互激盪，開啟當代金光戲美學新想像。

劇情描述從小喪父與母親相依為命的紅髮女子「赤」，有個姊妹「Red」，在別人眼中，她們是長得幾乎一模一樣的雙生兒，孤單的赤擁有Red的陪伴，童年才不致寂寞。赤在母親口中得知 Red原來只是她的複製品，而赤一直不敢告訴Red真相。一晚她們在夢中見到一名男子操玩著形形色色的木偶，發生的一切卻如此熟悉，猶如前世記憶。

名稱｜李貞葳✕法庫亞．佐坦《崩－無盡之下》

時間｜2022/11/25（五）- 2022/11/27（日）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（臺北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
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臨界點、臨界點、臨界點，再一點點就要崩壞蔓延。

當病態成為常態，高成就社會期待下的低自我關照，使一切勞動成為重複且永無止盡的徒勞。《崩－無盡之下》直視競爭激烈現代社會的我們，不可避免的精神健康議題：身心耗盡症候群（burnout syndrome），關照長期處於倦怠狀態下，個體與群體所產生的後續效應。

舞作以三人即形成小型社會的隱喻，運用身體與重心的糾纏，在手勢、觸覺和動作不斷變換下，以力量驅動肢體，探討人心敏感又脆弱的精神狀態。透過聲音設計與舞台裝置，映照出內在的自我，更讓觀眾探索在此狀態的拉扯與衝擊。

【展覽】

名稱｜磊Layer - 花蓮與石俱進的產業積累

時間｜2022/11/17（四）- 2022/12/4（日）
地點｜復興街55號XHualien gallery（花蓮市復興街55號）
備註｜展覽開放時間為每日上午10點至下午6點​
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在數百萬年前，板塊相互擠壓、隆起了我們的島嶼。花東縱谷——兩大板塊交接處，經過長年高溫、高壓，遂形成蛇紋石、大理石、台灣玉、玫瑰石等特殊岩石礦物。

在文化部主導下，花蓮文化局聯手「T22花蓮」以《磊Layer - 花蓮與石俱進的產業積累》石材特展，透過在地產業的發展沿革，以三大主題「花蓮石材產業概況介紹」、「重點加工技法」、「未來願景與運用創新」揭露石礦產業的豐富樣貌，期待引領石材品牌、石礦業者、消費通路與一般民眾，透過深入淺出的產業背景，策動激發臺灣石材產業的更多可能性！

「T22」是台灣設計研究院以長年累積地方輔導、國際拓展與展會活動經驗，活化產地生態系的綜合型產地振興計畫品牌，以設計切入臺灣22個縣市，用設計改變台灣，讓世界看見台灣。過去兩年曾策展「T22鶯歌」、「T22北投宴」，今年以「T22花蓮」活化花蓮在地石材產業鏈、引領石材魅力重返日常。

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名稱｜自由紋理：探索在地Nylon足跡

時間｜2022/11/26（六）- 2022/12/3（六）
地點｜田園城市生活風格書店（臺北市中山區中山北路二段72巷6號）
備註｜展覽開放時間為每日上午10點至下午7點​
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開箱資料的同時，也像在考古遺跡一樣，一層一層的紋理，構築成自由的樣貌。

鄭南榕四十二年的人生，留下了許多東西，有些文物遺留在雜誌社原址，有些精神停留在經歷過1980年代的台灣人心裡。伴隨時間流逝，留存在原地的痕跡，卻逐漸被世人所遺忘。

2020年，曾邀請四位創作者：氫酸鉀、鄭景文、王韶薇、諾米，以畫筆想像、詮釋鄭南榕在人生四個階段的面貌、事件。

2022年開展的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」奠基在插畫家的作品上，加入日記、照片、史料的元素，拼湊出鄭南榕多元立體的面貌，試圖還原一個人的思考路徑、行動脈絡、哲學思辨，從中理解他為什麼在面對強權時，依然有勇氣做出一次又一次挑戰政權的行動，他報導真相、要求解嚴、平反歷史真相、追求自由國度，最原始的初心，是為了他所愛的人，為了他所愛的世界。

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【影視】

名稱｜神人之家 A Holy Family


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