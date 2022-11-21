【藝遊嚮導】11/22-11/28：劇場《暗戀桃花源》、音樂劇《台灣有個好萊塢》、司法影展、T22花蓮，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
經典戲劇《暗戀桃花源》、音樂劇《台灣有個好萊塢》皆於本週重返舞台，愛看戲的觀眾們把握機會、進場看戲吧！除此之外，金馬司法影展片單《九槍》等將在本週於台中、高雄電影院陸續上映，台中和高雄的影迷別錯過！Ｔ22設計振興地方產業計畫過去曾策展「T22鶯歌」、「T22北投宴」，今年則聚焦花蓮在地石材產業鏈，以「T22花蓮」引領石材魅力重返日常。
臺灣創意、世界經典劇碼《暗戀桃花源》再度登上劇場舞台，該劇曾被改編成電影並多次登上國內外劇場舞台演出，曾被評為「該劇當之無愧的在世界舞臺上占一席位外，在號稱戲劇之都的紐約上演，更使不少百老匯上的演出黯然失色。」本週末由臺灣劇場新世代菁英向經典《暗戀桃花源》致敬。
音樂劇《台灣有個好萊塢》也將在本週再次與觀眾見面，「最時髦的台語音樂劇」在2019年初登場便造成轟動、一票難求，接連在城市舞台、國家戲劇院、臺中國家歌劇院和高雄衛武營巡迴後，目前已累積兩萬多人次觀賞；今年回歸，戲迷們請把握機會，進場看戲吧！
【表演藝術】
名稱｜表演工作坊《暗戀桃花源》
時間｜2022/11/26（六）- 2022/12/3（六）
地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、臺中市中山堂（臺中市北區學士路98號）
備註｜本活動為售票活動
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臺灣創意、世界經典，臺灣劇場新世代菁英向《暗戀桃花源》致敬。
這一朵遍開華語劇場最奇異的一朵花，1986年首演深獲好評，紐約時報稱此劇為「華人世界最受歡迎之作品」。多次重返國內劇場舞台，也曾打破劇場框架被拍攝成電影，更曾以「世界經典」知名上演了80場英文版演出，創下華人劇場新里程碑。如今經典劇碼再度回歸，延續《暗戀》風潮。
《暗戀桃花源》講述兩個毫不相干的劇團，陰錯陽差同一天在舞台上排戲，一個演時裝悲劇（暗戀）另一個演古裝喜劇（桃花源），兩個劇團都堅持自己擁有排演權，於是在百般無奈下協議將舞台一分為二，最後在相互干擾、交錯中完成了一場笑中帶淚，淚中帶笑的演出。
名稱｜2022 NTT遇見巨人—新藝計畫《千年幻戀》
時間｜2022/11/26（六）- 2022/11/27（日）
地點｜臺中國家歌劇院小劇場（臺中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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人操偶，偶縱人，江湖一遇，相依千年。
臺中國家歌劇院新藝計畫《千年幻戀》從改編《聊齋志異》〈聶小倩〉篇，聯手臺灣與香港團隊，以甯采臣、燕赤霞、聶小倩間的故事為本，由真雲林閣掌中劇團與香港浪人劇場，費時兩年進行的臺港劇場共製計畫。兩團透過藝術理念交流、人戲與偶戲的交會，傳統與現代舞台劇場符號的轉換，由裡到外全面相互激盪，開啟當代金光戲美學新想像。
劇情描述從小喪父與母親相依為命的紅髮女子「赤」，有個姊妹「Red」，在別人眼中，她們是長得幾乎一模一樣的雙生兒，孤單的赤擁有Red的陪伴，童年才不致寂寞。赤在母親口中得知 Red原來只是她的複製品，而赤一直不敢告訴Red真相。一晚她們在夢中見到一名男子操玩著形形色色的木偶，發生的一切卻如此熟悉，猶如前世記憶。
名稱｜李貞葳✕法庫亞．佐坦《崩－無盡之下》
時間｜2022/11/25（五）- 2022/11/27（日）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（臺北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
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臨界點、臨界點、臨界點，再一點點就要崩壞蔓延。
當病態成為常態，高成就社會期待下的低自我關照，使一切勞動成為重複且永無止盡的徒勞。《崩－無盡之下》直視競爭激烈現代社會的我們，不可避免的精神健康議題：身心耗盡症候群（burnout syndrome），關照長期處於倦怠狀態下，個體與群體所產生的後續效應。
舞作以三人即形成小型社會的隱喻，運用身體與重心的糾纏，在手勢、觸覺和動作不斷變換下，以力量驅動肢體，探討人心敏感又脆弱的精神狀態。透過聲音設計與舞台裝置，映照出內在的自我，更讓觀眾探索在此狀態的拉扯與衝擊。
【展覽】
名稱｜磊Layer - 花蓮與石俱進的產業積累
時間｜2022/11/17（四）- 2022/12/4（日）
地點｜復興街55號XHualien gallery（花蓮市復興街55號）
備註｜展覽開放時間為每日上午10點至下午6點
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在數百萬年前，板塊相互擠壓、隆起了我們的島嶼。花東縱谷——兩大板塊交接處，經過長年高溫、高壓，遂形成蛇紋石、大理石、台灣玉、玫瑰石等特殊岩石礦物。
在文化部主導下，花蓮文化局聯手「T22花蓮」以《磊Layer - 花蓮與石俱進的產業積累》石材特展，透過在地產業的發展沿革，以三大主題「花蓮石材產業概況介紹」、「重點加工技法」、「未來願景與運用創新」揭露石礦產業的豐富樣貌，期待引領石材品牌、石礦業者、消費通路與一般民眾，透過深入淺出的產業背景，策動激發臺灣石材產業的更多可能性！
「T22」是台灣設計研究院以長年累積地方輔導、國際拓展與展會活動經驗，活化產地生態系的綜合型產地振興計畫品牌，以設計切入臺灣22個縣市，用設計改變台灣，讓世界看見台灣。過去兩年曾策展「T22鶯歌」、「T22北投宴」，今年以「T22花蓮」活化花蓮在地石材產業鏈、引領石材魅力重返日常。
名稱｜自由紋理：探索在地Nylon足跡
時間｜2022/11/26（六）- 2022/12/3（六）
地點｜田園城市生活風格書店（臺北市中山區中山北路二段72巷6號）
備註｜展覽開放時間為每日上午10點至下午7點
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開箱資料的同時，也像在考古遺跡一樣，一層一層的紋理，構築成自由的樣貌。
鄭南榕四十二年的人生，留下了許多東西，有些文物遺留在雜誌社原址，有些精神停留在經歷過1980年代的台灣人心裡。伴隨時間流逝，留存在原地的痕跡，卻逐漸被世人所遺忘。
2020年，曾邀請四位創作者：氫酸鉀、鄭景文、王韶薇、諾米，以畫筆想像、詮釋鄭南榕在人生四個階段的面貌、事件。
2022年開展的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」奠基在插畫家的作品上，加入日記、照片、史料的元素，拼湊出鄭南榕多元立體的面貌，試圖還原一個人的思考路徑、行動脈絡、哲學思辨，從中理解他為什麼在面對強權時，依然有勇氣做出一次又一次挑戰政權的行動，他報導真相、要求解嚴、平反歷史真相、追求自由國度，最原始的初心，是為了他所愛的人，為了他所愛的世界。
【影視】
名稱｜神人之家 A Holy Family
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我什麼都做，除了那些別人想像得到的事情：專訪台灣新生代導演柯孟融
我們想讓你知道的是
小說家倪匡曾說，人類之所以有進步的主要原因是，往往來自於下一代不聽上一代的話。翻看藝術與創作的歷史，我們更不難發現，唯有打破陳規，才能成為經典的起點，這正與格蘭菲迪向來所抱持的領路者精神——挑戰陳規、永不設限，遙相呼應。今年異軍突起的電影《咒》，就是一個最好的例子。
《咒》的導演柯孟融，從小就是一個愛看電影的孩子。「我小時候蠻內向的，甚至可以說是有一點邊緣，但是那樣的成長經驗意外給我了創作上的某種養分，我變得很會觀察，從拍電影、或者寫劇本的角度來看，我很能找出大家想要看到什麼。」
蟄伏等待，只為了精彩綻放瞬間
從小到大，柯孟融認為自己是一個普通平凡的人，唸普通的學校、普通的科系。沒想到大學時期因為學校作業而拍攝的影片《鬼印》在網路上竄紅，更入圍了許多影展，讓柯孟融獲得進入影視製作行業的機會。
「那時候，台灣已經很久沒有成績好的國片，但自從陳映蓉導演拍了《十七歲的天空》、陳正道導演拍了《宅變》，突然改變了這個狀態，製作公司又開始對國片有期待，開始想找像他們那樣的年輕新導演合作。那時候三和娛樂看到我的《鬼印》，也來與我聯繫，但當時我只是一個剛從高雄上來、滿頭金髮的大一生，他們一看到我都覺得我還是小孩子，當導演可能還沒辦法，於是改找我做預告剪接，比方《再見了可魯》，台版預告就是我剪的。」
從預告剪接開始，柯孟融大四就開了自己的工作室接案。「那時候我什麼都接，一支片子五萬也接，一萬也接，只要有機會都好。從小案子開始，慢慢接到預算越來越大的製作。」不論案子大小，柯孟融心裡都很清楚每一支影片中真正的主角是誰。「廣告的主角就是那個產品，MV的主角就是那首歌或那位歌手，整個劇組就是盡一切努力，去成就主角光環。」客戶要的是什麼，觀眾想要看到的又是什麼，柯孟融兒時的「訓練」，讓他可以精準又細膩的掌握重點。
作為領路者，就是要走在沒人走過的路上
「不過我真正想拍的，還是鬼片，因為我真的很愛鬼故事，非常愛看，從小就愛。」
仔細爬梳柯孟融過往電影作品，除了《絕命派對》帶有驚悚元素之外，再也沒有恐怖片。「拍廣告或MV，不太可能真的用很恐怖的元素。我後來拍的電影，也都比較偏重輕鬆的浪漫喜劇。我就問我自己：『你有沒有可能，拍出一部真正刻著柯孟融三個字的電影？』」柯孟融這句反問自己的話，其實是對平凡最強烈的反抗。靠著這股反抗的念頭，柯孟融放棄了中國的天價電視劇導演邀約，在沒有收入保證、甚至許多人都不太看好的狀態下，開啟了電影《咒》的製作。 這種挑戰、證明自我的行動，就如同1963年格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭、向全世界推出第一瓶單一麥芽威士忌一般——因為這種開創、勇於挑戰的領路者精神，單一麥芽威士忌不再是蘇格蘭人獨享的秘密，反而成為世界各地的威士忌愛好者所追求的經典珍釀。
「要說服人是最困難的。」柯孟融回憶道，無論是對投資者，或者對自己劇組的工作夥伴，柯孟融都堅持要溝通到雙方同意彼此才行。「籌備《咒》的時候，我很堅持要做沒有人做過的事情。你想想看，你要花那麼多時間，賭上你的身家、你的未來、一切，去完成這部你那麼想要拍出來證明自己的電影，當然要做沒人做過、只有你才做得到的東西。」柯孟融相信，鬼片在台灣是有市場的，因為台灣的製作環境，最適合鬼片的預算規模和技術含量，再加上柯孟融也期待能夠看到更多有台灣元素、最本土在地的類型片內容。在這樣的信念下，柯孟融決定要拍一部「瘋子拍出來的鬼片」。
「真的，本來我打算要拍一個像是在水溝裡撿到的手機拍出來的影片，沒有配樂也沒有音效，像瘋子拍出來的一樣。」柯孟融大笑道。這樣的概念，很快受到了來自各方的挑戰——例如這種偽紀錄片的風格，讓很多人擔心太過小眾；柯孟融希望全素人演出，也被投資方質疑是不是會沒有人要看？柯孟融想要傳達的一種整個電影有毒的感覺，看完感覺自己就被詛咒了的恐懼，甚至期待觀眾看到一半就受不了離席。這許多大大小小的細節和理念，都要接受各方檢視和質疑，身為導演的柯孟融，必須要不厭其煩地解釋、說明，甚至吵架。這股堅持信念的熱情，就像是格蘭菲迪的創辦人威廉格蘭（WILLIAM GRANT），為了實現「山谷中最頂尖的威士忌」的夢想，在1886年與家人一同徒手建造了蒸餾廠一般。直到今天，威廉格蘭130多年前的決心以及領路者精神，依然帶領著格蘭菲迪。作為世界上少數碩果僅存的單一麥芽威士忌家族酒廠之一，更是獲獎最多、最受歡迎的單一麥芽威士忌，所有的成就與榮耀，都來自於這代代相傳的勇敢、堅持，與創新精神。
勇敢翻轉，今天就是經典第一天
但是吵歸吵，柯孟融從不拿出導演的架子來強迫對方就範。「投資方如果不能認同，那就不要認同，不投資也沒關係，錢再找就有。但是工作夥伴，我不能強迫他們，我要他們真的理解、真的有感覺，這樣他們才能拿出100％的心力和才華，跟我一起創作。」正如同格蘭菲迪的每一位工匠，不只擁有了傳承超過百年的專業技能與知識，更對威士忌誕生的每一個階段全心投入。我們可以說，從格蘭菲迪的經典單一麥芽威士忌，到珍稀紀念酒款，還有每一次突破傳統、挑戰自我的創新風味酒款，都能維持一致的高品質、精彩表現與完美平衡，是來自於這群人對格蘭菲迪的熱愛與信任。
當然，柯孟融也會在每次被質問之後，回頭省視自己：「我到底想要做出什麼樣的電影？我是因為自己學會了拍電影，所以在那邊『裝』嗎？如果當年那個剛開始喜歡上電影的高中生柯孟融，在電影院排隊買票，他會期待看到一部沒有音效也沒有配樂的電影嗎？更重要的是，高中生柯孟融，看完以後會喜歡嗎？」
磨合、修正、再磨合、再修正，一步一步，柯孟融和製作團隊用了全部的力氣，加上百分之兩百的熱情和誠懇，製作出《咒》，這部被譽為臺灣近年來最好看、最有張力的恐怖電影，創下單日破千萬票房，並榮登2022年臺灣電影首日票房冠軍，在臺灣上映第2週，票房累計就正式突破1億新臺幣，是2022年首部突破1億票房的臺灣電影。目前全臺票房總計超過1.7億，觀影人次逼近70萬人。除此之外，《咒》也寫下臺灣電影在Netflix播出的全新紀錄——在Netflix全球獨家上線後，一度成為全球非英語電影收看人數的排行榜的第三名。
票房得意，影展也喜訊連連。蔡亘晏入圍最佳女主角，高英軒以《咒》在臺北電影節拿下最佳男配角 ,，電影本身則獲得最佳行銷獎。每年都是眾所期待的金馬獎，《咒》也風光入圍最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影等共13個獎項。「公佈那天，我就在那邊看入圍名單，尖叫了十三次。」柯孟融伸手，為自己倒了一杯格蘭菲迪23年單一麥芽威士忌，像是敬自己，也敬全劇組的夥伴一般，開心的喝了一口酒。
用一杯威士忌，銘記那些特別的時刻
自帶領路者氣場的柯孟融，回憶過去那些等待蟄伏、鍛鍊自己青春年少，直到現在可以用一部電影來證明自己，這個整個過程，他認為是不斷試著在趨近一種信仰、一種價值。而這種信仰和價值的誕生，都是源自於從不放棄地尋找，那個沒有人見識過的可能性，並且在找到之後，展現在世界面前。「拍電影也好，做任何事情都好，這種信仰是最寶貴的，它讓你感到快樂，即使要讓那個快樂出現的過程很痛苦，但無所謂，因為你有信仰，你的這裡（指心臟），是很篤定的。」柯孟融說。
格蘭菲迪以超過百年的深厚基底，在成就經典威士忌之際，同時推陳出新，帶來令人驚豔的感官體驗。我們可以說，格蘭菲迪用威士忌，示範了在變與不變之間的各種可能性。不過，有件事情是確定不變的，例如好好享受一杯格蘭菲迪的時間，不管是一個人，還是一群人。