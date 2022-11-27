2022/11/27,
政治

【2022九合一選舉】全國議員席次總整理：國民黨367席最多，第三勢力參選爆炸為何選情不佳？

【2022九合一選舉】全國議員席次總整理：國民黨367席最多，第三勢力參選爆炸為何選情不佳？

我們想讓你知道的是

針對本次第三勢力議員不佳的選情，資深幕僚受訪表示，可能因為第三勢力參選爆炸，大部分推出來的也是新人，所以大家一口氣積極搶灘之下，配票配的亂七八糟，選民不知道要該選誰，導致最終票還是被藍綠吸走。

九合一選舉昨（26）日出爐，總計1751位議員候選人，全國共選出910席議員，國民黨拿下367席、民進黨277、民眾黨14、時代力量6、台灣基進2、新黨1、台聯3、親民黨2、其他政黨11、無黨籍227。其中國民黨在彰化縣、新竹縣、花蓮縣、台東縣和連江縣拿下過半席次，而民進黨在台南市和嘉義縣拿下多數席次，但都未過半。

  • 台灣民眾黨：87人（首次參與地方選舉，當選14人）
  • 時代力量：46人（當選6人）
  • 台灣基進：24人（當選2人）
  • 小民參政歐巴桑聯盟：15人（無人當選）
  • 新黨：7人（1人當選）
  • 親民黨：5人（2人當選）
  • 綠黨：5人（無人當選）
  • 台聯：5人（3人當選）
  • 台灣維新：5人（首次參選地方選舉，無人當選）
2_2022年各縣市議會政黨比例

國民黨拿下最多席次，第三勢力陷苦戰

一名曾任國會助理並參與多場選戰操盤的資深幕僚分析，此次議員結果最大的訊息，就是選民回歸藍綠，第三勢力和無黨籍表現則不如預期。

以往第三勢力因為政黨組織小、資源少；所以很難在單一選區的立委選舉取得機會，但是在議員這種複數選區選舉，第三勢力通常只要找到一群支持者願意投票給候選人，不用追求「最多的票」就能獲得席次。對第三勢力政黨而言，這也是取得黨公職、進入地方議會、開始建立政黨品牌形象和累積實戰經驗的好時機。

然而這次選舉中，該幕僚認為第三勢力取得的席次非常有限，「可能因為第三勢力參選爆炸，選民看得眼花撩亂，反而不知道要選哪一個候選人，加上第三勢力大部分推出來的都是新人，選民也不太熟悉他們；所以其實大家一口氣積極搶灘，反而配票配得亂七八糟，票還是被藍綠吸走。」

幕僚也說，民進黨此次知道整體大環境氛圍不利，所以在提名上反而比較保守，經過評估後只提最少的人，避免過度分票。

民眾黨當選人數低於預期、時代力量多位議員連任失敗

在全國投入86名議員候選人的民眾黨，原本評估低標為20席，結果共選上14席，主戰場台北市受到黃珊珊光環帶動，8席獲得4席議員，包括陳宥丞、林珍羽、黃瀞瑩、張志豪，順利插旗台北市議會，新竹市則搶得3席，有李國璋、宋品瑩、陳世軒，這兩縣市均可在市議會組成黨團運作。

此外，民眾黨在彰化縣取得2席，其他包括新北市、台中市、新竹縣、新北市、雲林縣、南投縣、花蓮縣都只有1席。在桃園市、基隆市、高雄市、台南市等提名人選，則都全數落選。

而在2018年時拿下16席議員的時代力量，如今卻只剩下6席，分別為新竹市的蔡惠婷、廖子齊及林彥甫（皆為連任）、苗栗縣的葉忠倫、台中市的吳佩芸，以及嘉義市的王浩，多位議員都連任失敗，時代力量要持續發揮監督功能，受到重挫。

台灣基進這次全台推出24位候選人，共拿下12多萬票，除了高雄的張博洋，在台南東區推出的李宗霖異軍突起拿到8484票，守住台南唯一一席。選後台灣基進黨主席陳奕齊除了表示本土政黨大敗令人擔憂，也直言台灣選舉很變態，接下來一定要推動改變台灣選舉遊戲規則。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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