在唐人街發掘舊式粵語

語言學家歐陽偉豪（Ben Sir）在美國唐人街發掘舊式粵語，饒有趣味。

兩位女客人的對話，用上「hai」字，令歐陽博士聽後難忘，在粵式糕點和港式奶茶間，飄逸另一分清香。

「Hai」在德文中是鯊魚之意，源自冰島文的「hai」，其義可上溯到古北歐語「柱」的意思，語言學者推測該字來自鯊魚柱狀的尾部魚鰭。德國人在香港時常聽到這字，不諳粵語的他們，或都奇怪為何香港人常提及鯊魚，是否與他們愛吃鯊魚羹有關。學會粵語後，才發現有這樣一對語言巧合，同音不同義，體會到粵語文化如無垠的海洋，博大精深。

對語言有興趣的港人，都會很享受留英。因為每隔十多里就有不同的口音。就算同事和鄰居都是英國人，都有許多腔調和方言詞語。

小時候讀名著《The Secret Garden》，講到在英屬印度出生的小女孩從小被父母忽略，後來父母在瘟疫中雙亡，她被英國士兵發現，輾轉回到英國，在姑丈家居住。書中提及姑丈所住的約克郡，裡面的人說話都有種「Yorkshire voice」，就是當地腔調。多年後，我隨中學同學到約克郡一家中學交流，首次聽到那裡英文的特色，有種獨有鄉郊風情和柔和，與認知中的英音很不同。那趟的深刻感受，或許猶像Ben Sir在唐人街中發掘，都有豁然開朗的感受。

居德的港人，都發現到德國口音各有特色，東西南北都不同。來德後，我們方發現學外文不用困在教室，甚至千萬不要困在教室，反而多出外聆聽，與不同社會階層傾談，才學到地道的表達方式。

在南斯拉夫移民的餐廳內，聽著這些七十年代來德工作的人訴說他們的生活，說著有那年代特色的德文。他們的東歐口音，多已隨年月沖淡，卻保留著幾個特有的音韻，如同訴說那年代的幾許風情。就算在郊外遠足，路過的人都會向自己打招呼，乃德國傳統禮節。聽著不同的問好方式，就知道他們大概來自哪裡，是德國還是奧瑞人。在山野間探秘，除了大自然的無窮無盡，還有每個踏上山徑的人，都帶上自己的故事。