在唐人街發掘舊式粵語
我們想讓你知道的是
對語言有興趣的港人，都會很享受留英。因為每隔十多里就有不同的口音。就算同事和鄰居都是英國人，都有許多腔調和方言詞語。
語言學家歐陽偉豪（Ben Sir）在美國唐人街發掘舊式粵語，饒有趣味。
兩位女客人的對話，用上「hai」字，令歐陽博士聽後難忘，在粵式糕點和港式奶茶間，飄逸另一分清香。
「Hai」在德文中是鯊魚之意，源自冰島文的「hai」，其義可上溯到古北歐語「柱」的意思，語言學者推測該字來自鯊魚柱狀的尾部魚鰭。德國人在香港時常聽到這字，不諳粵語的他們，或都奇怪為何香港人常提及鯊魚，是否與他們愛吃鯊魚羹有關。學會粵語後，才發現有這樣一對語言巧合，同音不同義，體會到粵語文化如無垠的海洋，博大精深。
對語言有興趣的港人，都會很享受留英。因為每隔十多里就有不同的口音。就算同事和鄰居都是英國人，都有許多腔調和方言詞語。
小時候讀名著《The Secret Garden》，講到在英屬印度出生的小女孩從小被父母忽略，後來父母在瘟疫中雙亡，她被英國士兵發現，輾轉回到英國，在姑丈家居住。書中提及姑丈所住的約克郡，裡面的人說話都有種「Yorkshire voice」，就是當地腔調。多年後，我隨中學同學到約克郡一家中學交流，首次聽到那裡英文的特色，有種獨有鄉郊風情和柔和，與認知中的英音很不同。那趟的深刻感受，或許猶像Ben Sir在唐人街中發掘，都有豁然開朗的感受。
居德的港人，都發現到德國口音各有特色，東西南北都不同。來德後，我們方發現學外文不用困在教室，甚至千萬不要困在教室，反而多出外聆聽，與不同社會階層傾談，才學到地道的表達方式。
在南斯拉夫移民的餐廳內，聽著這些七十年代來德工作的人訴說他們的生活，說著有那年代特色的德文。他們的東歐口音，多已隨年月沖淡，卻保留著幾個特有的音韻，如同訴說那年代的幾許風情。就算在郊外遠足，路過的人都會向自己打招呼，乃德國傳統禮節。聽著不同的問好方式，就知道他們大概來自哪裡，是德國還是奧瑞人。在山野間探秘，除了大自然的無窮無盡，還有每個踏上山徑的人，都帶上自己的故事。
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Photoshop教學：潮牌美術總監郁明軒Ming，用Cyberpunk玩轉台北！
我們想讓你知道的是
原來台北也可以這麼Cyberpunk？一起來看看潮牌美術總監Ming如何用Photoshop將平凡的台北街景，轉變成充滿未來感的科幻之城！
現任服裝品牌SMG美術總監的Ming郁明軒，旅美期間曾獲ADDY Awards、ANDY Award與Create Awards等多項廣告大獎，回台灣後除了操刀許多品牌各季度的形象視覺，他也以個人身份參與其他設計專案，發揮他擅長的塗鴉與美式風格。
Photoshop是Ming最得力的創作工具，經常受到新事物吸引的他，也愛用PS嘗試各種新點子。在這次的PS技巧示範中，Ming和我們分享他如何用Photoshop結合三個台灣的熱門景點照片，透過調色、去背、物件移除與圖層效果，打造出cyberpunk風格的城市街景。
畫面調色工具首推Adobe Camera Raw
Ming選擇的三個素材景點分別是充滿次文化氛圍的西門町、科技感十足的南港與保留老街風華的九份。不過原始素材與cyberpunk主題的色調有蠻大差異，所以在前期階段Ming會先做一次整體調色。
Photoshop有很多種調色方式，可以直接在圖片上調整，或是建立遮罩調整圖層，「我現在比較推薦使用camara raw濾鏡，它可以一次調整很多的細節。」Ming建議大家在使用camera raw之前，先把要調整的圖層改成「智慧型物件」，這樣子調色完之後才能夠再去微調的圖片的其他部分，才不會讓效果直接套用在整張圖片上而無法修改個別。
Ming在camara raw濾鏡中先將圖片色溫調得冷一點，再把明暗度都稍微拉低，透過雜訊調整讓細節跟紋理變得明顯。色彩混和器則是主要的調色功能，「我們可以針對特定的顏色調整色相、飽和度以及明度，前期的調色我大概會做這些調整。」
根據素材特性選擇最適合的PS去背功能
搭配Photoshop眾多的選取工具，讓你在面對各種素材時都能找到最有效率的去背方式。「我想要使用圖片中側邊的商店和招牌，建築物的線條都比較明確，所以我就直接使用鋼筆工具。」此外Ming也示範了多邊形套索工具來選取不同素材。
除了手動框選出畫面中的元素，Photoshop也有很多便利的自動選取功能，像是辨識主體、辨識天空等，如果素材適合Ming也推薦直接使用PS自動選取功能，讓AI幫助你更快速地選取出需要的元素！
靈活搭配變亮變暗模式做PS物件移除
物件移除部分，Ming使用的是印章工具與污點修復工具，「我分享一個我覺得很方便的方式，在物件修復工具的選項欄裡有模式可以變換，我會建議大家可以用變亮跟變暗模式，」這次示範要移除文字的施工告示周圍，剛好有很乾淨的顏色，「先用變亮模式把文字周圍比較暗的地方變成亮的，然後再用變暗模式去修改一些局部比較亮的像素。」透過這樣的模式切換就能保持與原始像素非常接近的效果，另外隨時在印章工具跟污點修復工具之間搭配使用，也可以更靈活地移除素材中多餘的物件。
透過Photosop圖層效果增添畫面風格
最後一個環節Ming示範用圖層效果讓畫面更精緻，「我想要把這個螢幕截圖變像是立體投影的效果，」點選濾鏡收藏館中的網屏圖樣，為圖片加上一些投屏感的線條，「記得在使用前要先把前後景的顏色調成黑白，不然濾鏡會直接套用現有的顏色，選項呈現效果就會怪怪的。」
網屏圖樣完成後回到主畫面，再繼續使用Photosop圖層效果，為這個截圖物件加上一些內光暈與藍光的顏色覆蓋，以及外光暈與些微的外框筆畫，使整體物件感覺更像是螢幕投屏正在播放畫面一樣！
Photoshop愈來愈強大，許多功能都不斷進化而且也更簡單操作，Ming鼓勵大家多多使用Photoshop來創作屬於自己風格的作品，現在就下載Photoshop用你的無限創意將平凡玩轉成精彩吧！