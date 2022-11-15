自我照護成趨勢！屈臣氏攜手赫力昂*(Haleon)推家庭自我照護月

本土疫情近半年每天確診數皆破萬[i]，全台已超過1/3人口曾確診[ii]，許多民眾開始學習與疫情共存，並改變原來生活與消費行為。隨著對自身健康關注度高，連帶提高自我照護意識。對此，新光醫院家醫科柳朋馳醫師建議民眾應注重預防、緩解症狀及安全用藥，做好自我照護。2022年博思市調公司針對國人自我照護習慣調查顯示，疫情爆發後高達九成民眾更害怕身體出現輕微症狀開始進行自我照護[iii]，其中就有四成五會在家常備非處方用藥[iv]，立即服用舒緩症狀。

作為領導品牌，屈臣氏與赫力昂*(Haleon)長期關注台灣國人健康，互相結合下不僅提供全方面的照顧產品與藥師資源，並且共同推廣家庭自我照護月，至屈臣氏門市向專業藥師做諮詢，即可免費兌換自我照護指引與諮詢體驗組乙份，盼幫助民眾在關鍵時期維持自我照護！

屈臣氏與赫力昂*(Haleon)攜手打造「家庭自我照護月」推安全用藥諮詢活動

近五年衛福部國人死因統計年報，發現12月、1月為死亡高峰期[v]，由於東北季風襲台、氣溫低，同時也是流感盛行的季節。如何在氣候開始轉涼時，預先落實自我照護為入冬準備一大關鍵。但調查卻顯示，有九成民眾曾經遇病症卻不處置[vi]，更有三成五民眾曾因出現感冒狀況不處置，症狀未見好轉甚至持續惡化[vii]。探究原因發現，有七成六不了解非處方用藥成份與功效差異[viii]，七成則不清楚自身健康狀況(如是否藥物過敏、慢性疾病用藥禁忌等)[ix]，民眾安全用藥問題急須解決！

屈臣氏與赫力昂*(Haleon)因此趕在入冬前，共同推廣家庭自我照護月，從居家備藥、補充足夠營養、多運動、規律作息、做好環境清潔等五大自我照護面向，協助民眾從日常培養自我照護能力。即日起，民眾若有自我照護或安全用藥相關問題，皆可至屈臣氏門市向專業藥師做諮詢，即可獲得日常自我照護指引與諮詢體驗組乙份，限量20,000份，助民眾達到自我照護！

專業藥師諮詢服務開跑，完成即可獲得日常自我照護指引與諮詢體驗組乙份！Photo Credit：Haleon

屈臣氏作為自我照護專業人員第一線 領先業界推「行動藥師」

赫力昂*(Haleon) 全方位產品線 成民眾自我照護最有利後盾

談及推動自我照護月的契機，台灣屈臣氏首席營運長 黃艾知營運長指出，台灣屈臣氏不僅為店數最多的藥妝通路，在疫情期間作為民眾購買各式自我照護相關產品最為便利的通路，門市專業藥師群更在疫情間於第一線提供民眾相關用藥諮詢，扮演了推動自我照護的關鍵角色。更領先業界首推「行動藥師」線上諮詢服務，協助民眾更方便的培養自我照護能力。在致力於推動自我照護的理念上，與赫力昂*(Haleon)十分相符，因此定案此次的合作。

赫力昂*(Haleon)七月正式自葛蘭素史克集團(GSK)拆分獨立，在台灣擁有許多具有領導性地位的消費保健品牌，包括「善存、挺立、克補、舒酸定、牙周適、保麗淨、普拿疼、伏冒、肌立、療黴舒、歐治鼻、克菸」等。赫力昂*(Haleon)也將持續專注於消費者的健康保健需求，以制定相對應的品牌策略並著重未來的產品/ 品牌創新，將持續帶領市場，提升預防保健和自我照護的意識，專注於改善日常健康。赫力昂*(Haleon)台灣區總經理 潘瑞泰總經理表示，在生活高壓和高齡化的社會中，這顯得格外重要。我們將持續投資旗下品牌組合，幫助消費者提高保護力、活動力和緩解輕微症狀，最終目標是在兼顧環境永續性，讓台灣每個人都能更好地實現日常健康生活。

*中文公司名稱依台灣政府最終核准為主

[iii] 九成民衆更怕身體出現輕微症狀。 資料來源：2022年博思市調公司自我照護習慣調查 31. 疫情爆發後，請問您是否認同相較疫情前更害怕身體出現輕微症狀？ 次數 百分比 認同/非常認同 956 87.7% 不認同/非常不認同 135 12.3% 本題填答人數/百分比加總 1091 100%

[iv] 四成五成民衆在家常備非處方用藥，立即服用舒緩症狀。 資料來源：2022年博思市調公司自我照護習慣調查 34. 疫情爆發後，當身體出現輕微症狀，請問下述哪項敘述符合您目前的處理方式？(複選題) 次數 百分比 家中會常備非處方用藥，立即服用舒緩症狀 484 44.4%

[v] 12月及1月為死亡高峰期。 資料來源：衛生福利部統計處https://dep.mohw.gov.tw/DOS/lp-5069-113.html 年份 106年 所有死亡原因 107年 所有死亡原因 108年 所有死亡原因 109年 所有死亡原因 110年 所有死亡原因 總計 死亡率排名 總 計 171,857 172,859 175,424 173,067 184,172 877,379 - 一月 15,069 16,085 15,395 15,941 17,749 80,239 1 二月 14,555 15,712 14,122 15,759 14,743 74,891 4 三月 15,025 15,663 15,550 15,024 15,044 76,306 3 四月 13,757 13,981 14,195 14,286 14,201 70,420 10 五月 13,800 13,942 14,351 13,932 16,356 72,381 6 六月 14,002 13,542 14,370 13,757 15,804 71,475 7 七月 15,322 14,294 14,795 14,005 15,380 73,796 5 八月 14,610 13,996 14,287 13,585 14,775 71,253 9 九月 13,408 13,645 14,356 13,479 14,482 69,370 12 十月 13,775 14,183 14,492 14,131 14,877 71,458 8 十一月 13,332 13,503 13,965 13,906 14,695 69,401 11 十二月 15,202 14,313 15,546 15,262 16,066 76,389 2

[vi] 九成民眾曾遇病症不處置。 資料來源：2022年博思市調公司自我照護習慣調查 21. 請問出現輕微感冒症狀(如輕微喉嚨痛、流鼻水及暫時性低燒)卻不就醫不服藥，曾導致您出現以下何種情況？(複選題) 次數 百分比 影響睡眠，無法正常入睡、淺眠 561 51.4% 症狀未見好轉，且持續惡化 386 35.4% 強忍身體不適 380 34.8% 無法正常工作 340 31.2% 影響食慾 324 29.7% 症狀難耐，只能臥病在床 111 10.2% 其他：___ 5 0.5% 未曾發生過「輕微感冒症狀」或「有輕微感冒症狀卻不就醫不服藥」的情況 59 5.4% 本題填答人數/百分比加總 1091 198.6%

[vii]三成五症狀未見好轉甚至持續惡化。 資料來源：22022年博思市調公司自我照護習慣調查 21. 請問出現輕微感冒症狀(如輕微喉嚨痛、流鼻水及暫時性低燒)卻不就醫不服藥，曾導致您出現以下何種情況？(複選題) 次數 百分比 影響睡眠，無法正常入睡、淺眠 561 51.4% 症狀未見好轉，且持續惡化 386 35.4% 強忍身體不適 380 34.8% 無法正常工作 340 31.2% 影響食慾 324 29.7% 症狀難耐，只能臥病在床 111 10.2% 其他：___ 5 0.5% 未曾發生過「輕微感冒症狀」或「有輕微感冒症狀卻不就醫不服藥」的情況 59 5.4% 本題填答人數/百分比加總 1091 198.6%

[viii] 七成六不了解非處方用藥成份與功效差異。 資料來源：2022年博思市調公司自我照護習慣調查 13. 請問您是否認同「因為不了解非處方用藥成份與功效差異，較難決定要購買哪種非處方藥進行處置」？(單選題) 次數 百分比 認同/非常認同 831 76.1% 不認同/非常不認同 260 23.9% 本題填答人數/百分比加總 1091 100%