Moxa 助攻電力通訊數位轉型，打造穩固強韌電網、洞悉多元綠電併網關鍵

當台灣積極加速電力系統之「轉骨」和升級，進入數位轉型和推進淨零碳排時程之際，兼具資安防護的穩定通訊不僅是強韌電網的關鍵，更是能源轉型的重要基礎。就此，由台灣智慧型電網產業協會主辦、四零四科技 (Moxa) 與台灣經濟研究院協辦的「推進智慧電網，邁向全球淨零永續未來」2022產官學高峰論壇今 (15) 日於台北喜來登飯店登場，匯聚政府相關單位、研究專家，電力與能源業者及資通訊廠商為台灣的能源轉型之路共商轉型關鍵的突破點，並驅動電網智慧升級以加速能源轉型腳步。

政府積極推動能源轉型，以綠能作為淨零主軸，投資綠能帶動成長，目標要在 2025 年達到再生能源發電占比 20%；當中積極針對打造零能源系統、提升能源系統的韌性、開創綠色成長等三大面向推進，而提高電力使用效率更是能源轉型下一階段關鍵行動。

圖左起：台灣電力公司總工程師兼發言人吳進忠、Moxa 台灣區總經理林世偉、台灣經濟研究院研究一所副所長尤晴韻。Photo Credit：MOXA

四零四集團執行長林信琪在論壇主題演講中指出，能源轉型是邁向淨零碳排的重要關鍵，全球發展趨勢從減碳、低碳目標開始，逐步擴大再生能源佈建；隨著更多再生能源發電與儲存方式的導入，趨近使用端並需要遠端監控管理，而電力系統亦和過去集中式不同，漸漸發展成分散式電力系統，並需要導入數位化。每個階段的演進不論是技術、系統面和數據面都需要通訊技術的整合，以期能透過即時、可視化的數位通訊實現遠端系統監控與流程自動化，讓智慧電網更具韌性，促使穩定供電和即時調度，讓電力有機會達到最高使用效率。

電力通訊數位化有利促進電網韌性，其中四大轉型關鍵包含第一，「全面標準化」—唯有設備和系統標準化，才能確保相容性與品質；第二，「可靠通訊」是數位化的關鍵，以此確保資料和控制能準確傳送與接收；第三為「資安防護」，當過去封閉的電網連網開放，安全風險也隨之而來；最後是「虛擬化」，再生能源供電的不穩定性和電動車等用電需求難以估算，都要用大數據來進行分析並預測，虛擬化電網管理可集中控制預測管理，以利調整調度及安全監控，維持供電品質。

台灣電力公司總工程師兼發言人吳進忠亦表示：「當分散式的再生能源和儲能建置加速成長，都讓電網運轉和調度控制的複雜度增加。大量再生能源併網提高綠能滲透率的同時，對整體電網的維運管理帶來更大的挑戰，就如同高速公路某閘道瞬間有大量車流湧進，如果無法準確預測車流量、缺少監控與調度的機制，就會導致車流堵塞。然而要能掌握整體電網的狀況，就須仰賴專業的通訊技術，將不同電源及電力設備數據轉換整合以獲得更好的通訊溝通。網通設備廠商必須能夠理解整個電力產業在發、輸、配、用過程會遇到的問題，協助電力公司整合各項資訊和穩定電網，Moxa 在這方面的努力和成果，台電公司表示感謝和肯定。」

專注研究永續創新及數位應用的台灣經濟研究院研究一所副所長尤晴韻表示：「台灣目前正要邁入能源轉型 2.0階段，亦意謂著綠能滲透率的提高，對電網穩定度的影響也越來越顯著。因此，未來當能源轉型進入更進階的階段時，穩定電網的需求、儲能建設的發展等將隨之快速攀升；加上減碳低碳的趨勢，以及電動車與充電樁等發展，電力的供需更難以預測，因此透過電力系統數位化轉型讓先進的資通訊技術加速更多新型的數位應用，例如虛擬電廠等應用即能有效維持電力品質，供需平衡與節能效率。」

Moxa 深耕電力通訊市場，積極參與國際電力標準組織如 IEC WG, CIGRE WG, UCAlug等，在全球擁有超過 7,500 座數位智慧變電站和分散式電力系統建置、升級的豐富經驗；協助國際大廠在全球佈建超過2,000 座太陽能案場、監控超過 80GW 太陽能產出；全球前十大頂尖風機製造廠商中，有七家透過Moxa了解風機的運轉情況；Moxa的解決方案也成功協助許多國家/地方電網的數位化轉型與升級 IEC 61850 數位智慧變電站。

Moxa 台灣區總經理林世偉表示：「綠能併網比例增加為電網帶來新的挑戰，包含再生能源不穩定的特性、邁向更多綠能應用的低碳社會等，都大大改變了用電需求，也為電網的穩定度和『預測能力』帶來挑戰，因此穩定電網是能源轉型其中一把成功之鑰。然而，電網穩定的前提是通訊要穩定，因為電力通訊數位化可整合電力系統中多種通訊協定，以及發電和用電雙向的大量數據，讓電網系統具備『雙向』且『智慧』功能。另外，我們從許多國際案例看到有不少新型的網路資安攻擊是針對電廠、電網等關鍵基礎設施，因此資安也成為影響穩定電網的變因之一，需要投注心力，並需要在電力的通訊層面導入相關防護機制，以降低安全風險。」

本次論壇現場並展示多項 Moxa 先進的電力與再生能源領域，包含智慧變電站以及光電、風電與儲能等通訊應用解決方案，透過安全與可靠的連網設備擷取、產出各種數據資料，為客戶創造更具價值的數據應用。以 Moxa 電力能源解決方案為例，從提供穩定網路與傳輸的交換機硬體、準確快速並符合國際標準的通訊協議能力，以及整合性的資安防護，此即是 Moxa 可為建構強韌電網提供的三大賦能；此外，透過電力校時技術與網路可視化軟體的導入，能讓電業維運人員簡單掌握即時狀態，並且當電力輸送過程發生問題時，可快速盤查故障點、知道故障發生的確切時間點與先後順序，以進行調整、調度，使維運管理更為方便簡易。

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