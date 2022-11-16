別把FTX風暴怪在「去中心化」頭上：加密貨幣，其實比銀行更沒有祕密

全球前三大加密貨幣交易所之一的FTX，日前因為遭遇擠兌風波與一連串壞帳，先後停止讓用戶提領資金並聲請破產，大量用戶要想取回身家可能難上加難，造成的跌價也大幅重創加密貨幣整體市值。

11月9號金融炸彈引爆至今，從各國監管機構動作到區塊鏈要角的回應，每天都有新事件、新進展。但對幣圈外的人來說，除了「買幣果然很不安全」的嘲笑之外，許多談點都圍繞在「去中心化」上，以FTX案例批評去中心化並非金融問題的解方。

然而，這其中卻有不少誤解。

交易所倒了，幣就沒有用了？

這是筆者最近在某大區塊鏈社團看到的驚人論述，發文者看似已投入幣圈一段時間，卻認為「加密貨幣一旦離開交易所，就變成有價無市或有市無價。」

倒也不怪他，許多傳統投資人心中或許都有這樣的想像：「如果台灣的證交所倒了，手中有再多股票又有什麼用？」那些人不知道的是，正是因為區塊鏈去中心化的特性，才能讓錢包裡的幣，在交易所倒閉後依然有價值。

因為這個世界上，不只有FTX、幣安、Crypto.com這類中心化交易所，還有像UniSwap、GMX、dYdX等等的去中心化交易所。

兩者差別，在於中心化交易所是把你的資產存在交易所的「金庫」中，並在裡面進行交易搓合，好處是方便、快速、手續費低，但若遇到類似這次FTX的事件，因為你的幣是放在交易所內，他若捲款潛逃或關你廁所，你就一毛錢都提不出來。

去中心化交易所則更像是純粹的平台，使用者交易時要先將自己的「錢包」連線，交易後資金也會回到自己的身上，所以就算平台突然關閉，因為錢包是由自己掌握，所以資產仍會留在自己的口袋。

任何產業的黑天鵝，都會造成整體的幣價波動，姑且不論那些亂七八糟小幣，正如加密貨幣律師果殼名言「沒有哪個國家可以把比特幣關掉」，只要幣握在自己手中，就算沒有中心化交易所照樣也可以交易。

這就是去中心化的優勢之一。

因為區塊鏈資訊封閉，所以才會爆發風暴？

在上述的初學者認知謬誤外，也有不少人在FTX事件後表示，因為加密貨幣缺乏監管、資訊封閉，才會釀成這波金融風暴，但我認為這個說法也不盡然正確。

事實上，加密貨幣雖名為「加密」，但鏈上每一筆交易都如實記載而且完全公開，所有人都可以檢視。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 曾經極度富有的FTX，除了掛名邁阿密熱火隊主場，也贊助賓士F1車隊與大谷翔平在內的許多運動員。

以FTX事件為例，在大量擠兌前就已經有人根據鏈上數據發布警示，事件發生後，許多團隊也回頭檢視FTX的資金流向，藉此找出當時期間相關人士搬錢、開後門等不法證據，作為究責的依據。

反過來說，傳統金融業因為資訊更加封閉，內帳通常外人不得而知甚至只以紙本記錄，一般人沒事也不會去銀行擠兌做壓力測試。直白一點說，從1985年的十信案，到近代的萬泰銀行和中信掏空案，要不是東窗事發，你幾乎無從知道自己存在銀行裡的錢，真正被拿去做什麼用途。

FTX風暴之所以會爆發，並不是人們無法知道執行長Sam Bankman-Fried做了哪些私下交易，而是對他的形象包裝過度信任，以及前期疑慮信號出現時刻意忽視。

到頭來，終究是人的問題，而不是區塊鏈的問題。

那麼，更加積極的監管會是解方嗎？

FTX事件爆發後，幣圈在監管上也分成兩派聲音。大部分人覺得加強監管勢在必行（確實也正在發生中），一方面能夠透過公家單位認證增加大眾信任，也能藉此讓更多機構資金願意投入，活絡區塊鏈產業。

但也有人擔心，出生之時就是希望能打破傳統金融模式的區塊鏈，一旦被馴化，恐怕反而扼殺了創意革新機會，除了讓政府多一個稅收來源，發生金融危機時，受災戶也不會因此能多拿多少錢。

這樣的想法其實並非全錯，目前各國政府從合規到反洗錢的監管重點，很大一部分都是要驗明正身、掌握金流，背後舉世皆知的好處，就是讓政府知道哪個社會安全碼的人，因為加密貨幣賺了多少錢，又把錢匯給了誰，而非直接的「保護」投資者。

再退一萬步說，這次出事的FTX反而是少數盡力做到合法合規、積極尋求監管，甚至代表出席過美國國會公聽會的交易所，而在這重重裝乖之下，甚至有人指出正是SEC（美國證卷交易委員會）的法規漏洞，讓投資人在本次事件中曝險。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 參加美國國會聽證會的SBF（圖中爆炸頭者）。

相較於一味迎合執政者需求，幣安創辦人CZ在事件爆發後，提出將與以太坊創辦人Vitalik合作推出新的平台儲備金證明方式，讓用戶能清楚知道自己使用的交易所，資金存量是否足夠、有沒有五鬼搬運的情況，這才是對投資者更有意義，也更能保障資產的行為。

綜上所述，不要再以為「加密」貨幣是個伸手不見五指的黑箱封閉——因為在區塊鏈上幾乎沒有祕密；不要再覺得「去中心化」是各種問題的源頭——因為問題大都是出在加密貨幣裡中心化的部分。

從LUNA到三箭資本到FTX，一波波的颶風正不斷重塑區塊鏈世界的風貌，但只要比特幣礦機不關、以太鏈持續運作，區塊鏈去中心化特質就可以在不斷的去蕪存菁之中，讓自己變得更加強韌，為不道聽塗說投資者和產業人士，創造更多新的機會。

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核稿編輯：翁世航