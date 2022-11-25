《除了自己，成為不了別人》：生物有辦法分類嗎？蒲公英和蝴蝶和我，有哪裡不一樣？
我們想讓你知道的是
現今地球上所有的生物，都是由這個小小的單細胞生物演化而來，從這個角度思考，一路演化而來的人類、狗、貓，甚至是蒲公英，彼此間都沒有明確的區別。因此，存在於自然界的所有生物，也沒有明確的分界，但想想似乎又會覺得有點彆扭，對吧？
文：稻垣榮洋
富士山的邊界在哪裡？
大家去過富士山嗎？
說到富士山，大概會想到靜岡縣或山梨縣。但是，富士山的山腳綿延廣闊，就算查閱地圖，也看不到從哪裡開始算是富士山的邊界。
到底從哪裡到哪裡，才算是富士山呢？
富士山沒有確切的邊界。
這代表富士山可以無限延伸到天涯海角。
東京或大阪位於富士山所連接的大地上，應該也算是富士山的一部分；不只如此，富士山的地面還連接到了海底。只從地形上來看，也可以說富士山與北海道或沖繩都有連接，甚至穿越了太平洋，連接到美洲大陸。
單純看富士山，它就是富士山，但誰都不知道富士山的邊界到底在哪裡。
我們人類都是白天醒著，夜晚睡覺。
那麼，到何時算是白天，又是從何時開始才叫夜晚呢？
白天和夜晚明顯不同，但是白天不會突然變成夜晚。地球是等速旋轉，時間也是等速前進。
白天和夜晚之間，還有著傍晚及清晨等時間帶，例如傍晚就是太陽慢慢落下，東方天空漸漸變成夜晚的時刻。白天、傍晚和黑夜之間沒有分界。
但是，這樣實在很不方便，所以我們就把太陽沉沒的那一瞬間，當作白天和夜晚的區分點。另一方面，依照氣象預報的定義，傍晚是一七點到二○點，夜晚則是二○點到第二天清晨五點。
原本白天和夜晚並沒有分界，但也因為不方便，就定出了分界。
就像這樣，自然界明明沒有分界，人類卻刻意製造出界線加以區別。所謂的分界，只是人類為求方便而製造的產物。
鯨魚和海豚哪裡不一樣？
大家知道鯨魚吧？
海豚呢？
鯨魚和海豚都是棲息在大海裡的哺乳類。
那麼，大家知道鯨魚和海豚有哪裡不一樣嗎？
「鯨魚很大，海豚很小。」
其實沒有這麼簡單……我很想這麼說，但這卻是正確答案。
依照專業的分類學，小於三公尺的小型種類是海豚，大於三公尺的大型種類是鯨魚。僅僅是大小不同而已。
只有這樣？有人可能會這麼想。
其實鯨魚和海豚沒有太大的不同，真想要區分牠們，也只能從大小來區分。
人類所做的分類就是這麼膚淺。
水族館裡的領航鯨，在圖鑑裡的正式分類是海豚科，卻被稱為領航鯨。那牠到底是鯨魚還是海豚呢？
若按照大小來區分，領航鯨被歸類為鯨魚；但是在正式分類中，牠卻與一般的海豚同屬於海豚科——明明是海豚，卻被歸類為鯨魚。
所謂的領航鯨，又是所有圓頭鯨的總稱。海豚科底下有領航鯨屬和虎鯨屬兩個分類，而有一種圓頭鯨，和被分為領航鯨屬的領航鯨、被分為虎鯨屬的虎鯨都有關係。牠基於體型被歸類為鯨魚，但在正式分類中還是海豚與虎鯨的夥伴。
就連小朋友都知道，鯨魚和海豚不一樣。
結果，專家們費盡心力做出來的分類，卻只讓人感到莫名其妙。
真相是海豚和鯨魚根本沒有分界，是人類硬要在兩者之間做出區別，然後說這是海豚、那是鯨魚而已。
猿猴是怎麼演化成人類的？
據說人類的祖先是猿猴的近親，那猿猴的近親最後是怎麼演化成人類的呢？
總不可能是某天早上醒來，猿猴就突然變成人類了。
或是猿猴媽媽哪天忽然生下了人類寶寶？當然也沒有這種事。
是歷經了無數漫長的世代交替，才讓猿猴逐漸一點、一點演化成了人類，這其間並沒有明確的分界線。
河流有上、中、下游，到哪裡為止是上游、從哪裡開始是下游呢？河流中並沒有區別上、中、下游的分界線，猿猴與人類也一樣，缺乏明確的分界線。
黑猩猩被認為與人類有共同的祖先，人類與猿猴祖先之間沒有分界線，黑猩猩與猿猴祖先之間自然也沒有。也就是說，人類與黑猩猩一樣沒有分界線。
但是，人類與黑猩猩明顯不同，兩者之間真的沒有分界線嗎？
生物有辦法分類嗎？
人類與黑猩猩明顯不同。自然界存在著各式各樣的生物，而用來區別所有生物的學問就是「分類學」。
比方說，小朋友都知道狗與貓不一樣。狐狸長得跟狗類似，所以被當成狗的夥伴分類在犬科；老虎及獅子跟貓類似，所以被當成貓的夥伴分類在貓科。分類學就是透過這樣的方式，將生物進行分類和整理。
狗與貓、狐狸與獅子，都是生物分類法中最基本的單位，稱為「種」。狗與貓就分屬不同的物種。
「種」這個群體的定義，是「彼此在形態和生理構造上具有共通的特徵，而且與其他物種有所差異」。狗與狗有共通的特徵，而且與貓的外貌非常不同。
物種基本上是靠能否繁殖來區別，意思就是狗能生下狗的孩子，卻無法生出貓的孩子。狗只能與狗繁衍，貓只能與貓繁衍，並因而區分出狗與貓兩個物種。
植物的狀況又是怎麼樣呢？
蒲公英和鬱金香不一樣。但是，如果更仔細地分類，會發現蒲公英當中存在著很久以前就生長在日本的蒲公英，以及後來從海外傳入的西洋蒲公英；再分得更細一點，日本蒲公英還能分成主要分布在東日本的關東蒲公英，以及主要分布在西日本的關西蒲公英等各式各樣的種類。
那麼，關東蒲公英和關西蒲公英真的是不同物種嗎？或者只是生長的地方不一樣而已呢？
研究者對此也有分歧的觀點。
前面跟大家介紹過，物種的分類是以彼此間能否繁殖來區別，還舉了狗與貓做例子。只是，植物的情況就不如動物那麼明確了。
例如，西洋蒲公英與日本蒲公英在分類上是明確的兩個物種，但大家都知道它們可以相互雜交；不只如此，它們所雜交出來的混種，還能與西洋蒲公英及日本蒲公英繼續雜交。這麼看來，西洋蒲公英與日本蒲公英算是同一個物種嗎？或者仍然是不同的物種呢？
明明「種」的定義是像狗與貓那樣具有生殖隔離機制、無法產生混種，但植物卻普遍進行著不同物種相互交配的「種間雜交」。
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文策院院長李明哲、林茲電子藝術節總監 Martin Honzik談未來內容發展關鍵字： 跨域共創 X 以人為本
我們想讓你知道的是
「林茲電子藝術節」是全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節，文策院以創意為核心的跨域共創，開啟了雙方近期的交流和合作。本次專訪文策院院長李明哲和林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik，了解內容產業的未來發展可能。
文化內容策進院（文策院）以推動臺灣文化內容產業進步為使命，對科技的關注著重在內容結合科技帶來的產業未來性，今年舉辦「2022 TCCF 創意內容大會─未來內容展」邀請到眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括奧地利林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik 也特地親自來臺，並在主題沙龍中分享林茲電子藝術節的願景和展望。林茲電子藝術中心在過去40多年來致力探究社會、科技與藝術間的關係；文策院與林茲電子藝術中心分別關注產業發展與人文社會，彼此交流將產生怎樣的火花？
數位浪潮中的文化轉型，科技與文化的共生共榮
「一切都始於數位化。」Martin Honzik 談起林茲設立的初衷，他認為數位化是一種超越文化、國家藩籬，將人們連結在一起的新語言，在這個全球性巨大轉型革命中，「數位人文」觀念的建立刻不容緩。「科技是人的發明，而非神的造物。科技之所以被創造，是為人類服務、連結我們自身。」而「數位人文」是林茲的現階段的使命，幫助人們在數位浪潮中找到自我意識，讓每個人是出於自我意願使用科技，而非強迫自己去適應新科技。
林茲對科技的關注並非科技本身，而是「科技可以如何為人們服務」，對此，文策院院長李明哲也分析，文化與科技的結合是一種必然，其中更包含眾多複雜的型態，例如：產製規格的升級、展現型態的不同、跨域創意合作……等。他表示：「文化內容產業若能因應未來趨勢提早佈局，不僅能在5G、Big Data、AI、XR 等一波又一波文化結合科技的浪潮中站穩腳步，更能趁勢崛起，讓臺灣跨域共創能力在國際間發光發熱。」
臺灣與世界的對話：文策院與林茲開啟共創合作
「林茲是科技藝術領域非常重要的展會，我們希望臺灣的創作、科技藝術或文化科技可以繼續向前邁進，被更多國際平台看到。」李明哲院長表示，臺灣創作者向來是林茲電子藝術節的常客，尤其近期文策院與林茲的交流更加密切。
如今年2022林茲電子藝術節，臺灣除了延續與林茲電子藝術中心的合作之外，文策院還與林茲電子藝術中心首度合辦臺灣專場展演，由林茲電子藝術中心策劃，邀請具國際視野且有拓展潛力的臺灣作品進行專場展演。其中《百岳計畫》由FAB DAO 發起，以區塊鏈去中心化的社群共治特性概念出發，讓持有者擁有決定權選擇這筆資金如何使用，資金在扣除藝術家的創作費後，留到公共的經費池投入臺灣公益項目，為社會帶來兩大影響：第一、NFT成為新型態的捐款收據，讓參與者「捐款即收藏」 ; 第二、更民主化地使用公共預算，達到Web3.0自治精神，科技結合人文關懷的新型態內容與林茲「數位人文為本」的願景相契合，獲得林茲策展方評價為「未來的社會行動方案」，為社會永續發展帶來貢獻。
Martin Honzik 走遍全球擔任各大獎項評審，看過各種不同文化藝術作品，擁有豐富經驗的他表示：「我認為臺灣人在新媒體領域的創作正受國際矚目。」他認為臺灣創作者身處於自由環境與複雜地緣政治壓力中，這種矛盾的處境交織出獨特的創作風格，從中更顯露出堅定的文化認同，這些作品以全新的面貌豐富林茲的世界。他毫不吝嗇地表達了自己對臺灣作品的偏好：「如果把10個作品放在我面前，我想我一定能正確選出來自臺灣的作品！」
「多邊形」國際合作，開創未來內容產業的永續生態
李明哲院長進一步分析，未來的產業將由過去單純的垂直分工，走向更複雜的多角度合作模式，尤其文策院一直致力推動「以創意為核心的跨域共創」，今年他在前往參加林茲電子藝術節的過程中也看到了相同的理念。例如：歐盟計畫「S+T+ARTS Prize」，該獎項的評選標準是作品具有「藝術性的探索」和「有創意的跨域合作」兩大特質。李明哲院長說明：「這個獎項的目的，是希望鼓勵運用創意為社會和經濟做出貢獻的藝術科技創作，而非支持個別藝術家。這也是文策院所專注的重點之一，文策院在成立之初，就致力於鼓勵文化與跨領域、跨地域的合作，唯有不同角色觀點的加入才能促成產業的永續發展。」
而闊別10年再度來訪臺灣，Martin Honzik對於未來內容展最驚艷的，是打破框架與藩籬、搭建橋樑，銜接不同跨域合作的願景，「不只個人，產業同樣也需要在數位轉型的洪流中同步調適。」Martin Honzik 說：「基於這樣的概念基礎，我們和文策院將一同找到下一步，建立可持續性、堅實的夥伴關係，以發展永續性的內容。」
展望未來的國際合作方向，李明哲院長強調：「我們與國際組織並非只是單邊或雙向的合作。而是透過彼此的資源網絡延伸，形成『多邊形合作』，以參與國際展會來說，不只是把臺灣的作品帶出去，而是期待整個內容產業的每個角色都有國際合作的機會，相同地也把國際上不同領域的合作資源、人脈網絡帶回臺灣。透過跨越國界的共創交流，一步步推動臺灣產業的前進。」