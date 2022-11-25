《除了自己，成為不了別人》：生物有辦法分類嗎？蒲公英和蝴蝶和我，有哪裡不一樣？

文：稻垣榮洋

富士山的邊界在哪裡？

大家去過富士山嗎？

說到富士山，大概會想到靜岡縣或山梨縣。但是，富士山的山腳綿延廣闊，就算查閱地圖，也看不到從哪裡開始算是富士山的邊界。

到底從哪裡到哪裡，才算是富士山呢？

富士山沒有確切的邊界。

這代表富士山可以無限延伸到天涯海角。

東京或大阪位於富士山所連接的大地上，應該也算是富士山的一部分；不只如此，富士山的地面還連接到了海底。只從地形上來看，也可以說富士山與北海道或沖繩都有連接，甚至穿越了太平洋，連接到美洲大陸。

單純看富士山，它就是富士山，但誰都不知道富士山的邊界到底在哪裡。

我們人類都是白天醒著，夜晚睡覺。

那麼，到何時算是白天，又是從何時開始才叫夜晚呢？

白天和夜晚明顯不同，但是白天不會突然變成夜晚。地球是等速旋轉，時間也是等速前進。

白天和夜晚之間，還有著傍晚及清晨等時間帶，例如傍晚就是太陽慢慢落下，東方天空漸漸變成夜晚的時刻。白天、傍晚和黑夜之間沒有分界。

但是，這樣實在很不方便，所以我們就把太陽沉沒的那一瞬間，當作白天和夜晚的區分點。另一方面，依照氣象預報的定義，傍晚是一七點到二○點，夜晚則是二○點到第二天清晨五點。

原本白天和夜晚並沒有分界，但也因為不方便，就定出了分界。

就像這樣，自然界明明沒有分界，人類卻刻意製造出界線加以區別。所謂的分界，只是人類為求方便而製造的產物。

鯨魚和海豚哪裡不一樣？

大家知道鯨魚吧？

海豚呢？

鯨魚和海豚都是棲息在大海裡的哺乳類。

那麼，大家知道鯨魚和海豚有哪裡不一樣嗎？

「鯨魚很大，海豚很小。」

其實沒有這麼簡單……我很想這麼說，但這卻是正確答案。

依照專業的分類學，小於三公尺的小型種類是海豚，大於三公尺的大型種類是鯨魚。僅僅是大小不同而已。

只有這樣？有人可能會這麼想。

其實鯨魚和海豚沒有太大的不同，真想要區分牠們，也只能從大小來區分。

人類所做的分類就是這麼膚淺。

水族館裡的領航鯨，在圖鑑裡的正式分類是海豚科，卻被稱為領航鯨。那牠到底是鯨魚還是海豚呢？

若按照大小來區分，領航鯨被歸類為鯨魚；但是在正式分類中，牠卻與一般的海豚同屬於海豚科——明明是海豚，卻被歸類為鯨魚。

所謂的領航鯨，又是所有圓頭鯨的總稱。海豚科底下有領航鯨屬和虎鯨屬兩個分類，而有一種圓頭鯨，和被分為領航鯨屬的領航鯨、被分為虎鯨屬的虎鯨都有關係。牠基於體型被歸類為鯨魚，但在正式分類中還是海豚與虎鯨的夥伴。

就連小朋友都知道，鯨魚和海豚不一樣。

結果，專家們費盡心力做出來的分類，卻只讓人感到莫名其妙。

真相是海豚和鯨魚根本沒有分界，是人類硬要在兩者之間做出區別，然後說這是海豚、那是鯨魚而已。

Photo Credit: 仲間

猿猴是怎麼演化成人類的？

據說人類的祖先是猿猴的近親，那猿猴的近親最後是怎麼演化成人類的呢？

總不可能是某天早上醒來，猿猴就突然變成人類了。

或是猿猴媽媽哪天忽然生下了人類寶寶？當然也沒有這種事。

是歷經了無數漫長的世代交替，才讓猿猴逐漸一點、一點演化成了人類，這其間並沒有明確的分界線。

河流有上、中、下游，到哪裡為止是上游、從哪裡開始是下游呢？河流中並沒有區別上、中、下游的分界線，猿猴與人類也一樣，缺乏明確的分界線。

黑猩猩被認為與人類有共同的祖先，人類與猿猴祖先之間沒有分界線，黑猩猩與猿猴祖先之間自然也沒有。也就是說，人類與黑猩猩一樣沒有分界線。

但是，人類與黑猩猩明顯不同，兩者之間真的沒有分界線嗎？

生物有辦法分類嗎？

人類與黑猩猩明顯不同。自然界存在著各式各樣的生物，而用來區別所有生物的學問就是「分類學」。

比方說，小朋友都知道狗與貓不一樣。狐狸長得跟狗類似，所以被當成狗的夥伴分類在犬科；老虎及獅子跟貓類似，所以被當成貓的夥伴分類在貓科。分類學就是透過這樣的方式，將生物進行分類和整理。

狗與貓、狐狸與獅子，都是生物分類法中最基本的單位，稱為「種」。狗與貓就分屬不同的物種。

「種」這個群體的定義，是「彼此在形態和生理構造上具有共通的特徵，而且與其他物種有所差異」。狗與狗有共通的特徵，而且與貓的外貌非常不同。

物種基本上是靠能否繁殖來區別，意思就是狗能生下狗的孩子，卻無法生出貓的孩子。狗只能與狗繁衍，貓只能與貓繁衍，並因而區分出狗與貓兩個物種。

植物的狀況又是怎麼樣呢？

蒲公英和鬱金香不一樣。但是，如果更仔細地分類，會發現蒲公英當中存在著很久以前就生長在日本的蒲公英，以及後來從海外傳入的西洋蒲公英；再分得更細一點，日本蒲公英還能分成主要分布在東日本的關東蒲公英，以及主要分布在西日本的關西蒲公英等各式各樣的種類。

那麼，關東蒲公英和關西蒲公英真的是不同物種嗎？或者只是生長的地方不一樣而已呢？

研究者對此也有分歧的觀點。

前面跟大家介紹過，物種的分類是以彼此間能否繁殖來區別，還舉了狗與貓做例子。只是，植物的情況就不如動物那麼明確了。

例如，西洋蒲公英與日本蒲公英在分類上是明確的兩個物種，但大家都知道它們可以相互雜交；不只如此，它們所雜交出來的混種，還能與西洋蒲公英及日本蒲公英繼續雜交。這麼看來，西洋蒲公英與日本蒲公英算是同一個物種嗎？或者仍然是不同的物種呢？

明明「種」的定義是像狗與貓那樣具有生殖隔離機制、無法產生混種，但植物卻普遍進行著不同物種相互交配的「種間雜交」。