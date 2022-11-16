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    2022/11/16,
    歐洲

    俄羅斯飛彈攻擊波蘭釀2死，是否觸動北約條款「視為對所有成員國的攻擊」引發關注

    俄羅斯飛彈攻擊波蘭釀2死，是否觸動北約條款「視為對所有成員國的攻擊」引發關注
    Photo Credit: Reuters / 達志影像

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    俄羅斯今天以飛彈狂轟猛炸烏克蘭全境的大城和能源基礎設施。但美國媒體引述美方資深官員的話指出，有飛彈落入波蘭境內，據傳有2人不幸喪生。波蘭政府已經召開緊急國安會議因應。由於波蘭是北大西洋公約組織成員，這次行動是否觸動北約第5條公約引發外界關注。北約第5條規定，針對任一成員國發動攻擊，均被視為對全體成員國的攻擊。

    波蘭遭俄羅斯飛彈攻擊2死，北約如何反應受關注

    （中央社）波蘭外交部在網站發聲明表示，一枚俄製導彈當地時間15日下午3時40分落在赫魯別舒夫（Hrubieszów）的普熱沃多夫（Przewodów）村莊，造成2人死亡，因此，外交部長拉奧（Zbigniew Rau）召見俄羅斯駐波蘭大使，並要求立即詳細說明。

    美媒報導，俄羅斯飛彈越境進入北約（NATO）成員國波蘭，造成2人喪生。包括白宮國安會與美國國防部都表示已聽聞此事，仍在查證中。美國總統拜登（Joe Biden）已聽取簡報，並與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）通話。

    俄羅斯今天以飛彈狂轟猛炸烏克蘭全境的大城和能源基礎設施。但美國媒體引述美方資深官員的話指出，有飛彈落入波蘭境內，據傳有2人不幸喪生。波蘭政府已經召開緊急國安會議因應。

    由於波蘭是北大西洋公約組織成員，這次行動是否觸動北約第5條公約引發外界關注。北約第5條規定，針對任一成員國發動攻擊，均被視為對全體成員國的攻擊。

    白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）透過聲明表示，已經看到來自波蘭的報導，正在向波蘭政府了解更多訊息。在收到報告後不久，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）已與波蘭國家安全局局長西維拉（Jacek Siewiera）通話。

    華森表示，目前仍無法確認這項報導或任何細節，美方會確認情況並決定後續的適當處理。

    白宮隨後表示，正在印尼出席20國集團（G20）領袖峰會的拜登已經聽取相關報告，並與杜達通話。不過，白宮未說明兩人通話內容。

    俄羅斯狂轟烏克蘭大城、能源設施，開戰來最猛烈飛彈攻擊

    俄羅斯今天以飛彈狂轟猛炸烏克蘭全境的大城和能源基礎設施，造成至少一人喪生和廣泛斷電。基輔當局表示，這是俄烏戰爭將近9個月前爆發以來，俄羅斯對烏克蘭發動的最猛烈飛彈攻擊。

    《路透社》報導，飛彈如雨點般落在烏克蘭大城，包括首都基輔，西部城市利維夫（Lviv）和瑞夫尼（Rivne），東北大城哈爾科夫（Kharkiv），中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）和波塔瓦（Poltava），南部大城奧德薩（Odesa）和梅科萊夫（Mykolaiv），北部城市日托米爾（Zhytomyr）。

    基輔中區一棟住宅大樓遭飛彈擊中後起火，救援人員從瓦礫堆中拉出一具屍體。烏克蘭總統府一名高階官員說，能源基礎設施受到重創，能源情勢「危急」。

    《法新社》報導，烏克蘭總統府表示，這項飛彈攻擊造成700萬戶人家斷電。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在張貼於網上的影片中警告，俄羅斯可能發動更多飛彈攻擊，但表示：「我們正在努力，我們會讓一切恢復運作，我們會挺過去。」

    基輔、利維夫和哈爾科夫等幾座城市部分地區斷電，全國輸電網營運商宣布北部和中部地區以及基輔緊急停電。

    基輔市長表示，首都半數地區斷電。利維夫市長說，市內80％地區斷電，照明、用水和暖氣都暫停供應。中西部城市文尼察（Vinnytsia）當局在市內一座水泵站受損後，被要求儲水。

    烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）表示：「這是開戰以來，電力系統遭受的最猛烈轟炸。」

    空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）說，俄羅斯向烏克蘭發射逾百枚飛彈，超過上月10日、此前的最高紀錄84枚。

    烏克蘭行動網路業者警告手機可能斷訊。幾個地區的運輸系統受到重創。

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特推文說：「這就是俄羅斯在和平談判問題上所要表達的。不要再提議烏克蘭接受俄羅斯的最後通牒！這項恐怖行動僅能靠我們武器和原則的力量制止。」

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    責任編輯：羅元祺
    核稿編輯：翁世航


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