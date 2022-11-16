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    2022/11/16,
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    美國務院證實布林肯2023年初訪中，《外交事務》：大多數專家反對「戰略清晰」承諾協防台灣

    美國務院證實布林肯2023年初訪中，《外交事務》：大多數專家反對「戰略清晰」承諾協防台灣
    Photo Credit: AP / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    布林肯近日頻頻警告中國決心加快統一台灣時間表，指多數手機晶片都是台製，若台海爆發危機，對全世界都是壞事；美中外長在這背景下第5次會面，台灣勢必再成談判桌上議題。《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌訪問50多位專家的意見，有39人傾向反對美方公開承諾會軍事介入台海衝突，亦即改採戰略清晰。

    美國務院證實，布林肯2023年初將訪問中國

    （中央社）美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今（16）日公開證實，繼14日拜習會後，國務卿布林肯（Antony Blinken）明（2023）年初將訪問中國，雙方目前正積極安排行程。若順利成行，布林肯將是第3位訪中的拜登政府高層官員。

    美國總統拜登（Joe Biden）14日在印尼20國集團（G20）峰會前夕，與甫取得第3任期的中國國家主席習近平進行長達3小時會談。拜登上任以來，曾透過電話或視訊與習近平進行5次對談，但這是兩人首次面對面會晤。

    拜習會後，美國媒體引述不具名美國官員透露，布林肯將訪問中國，時間暫定明年初；巴特爾今天公開在例行媒體簡報會上證實此事。

    巴特爾表示，拜習會後，美方決定派布林肯訪問中國，目前正積極與中方聯繫安排行程，時間暫定明年初，但現在無法提供更多細節。

    若順利成行，布林肯將是繼美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）、美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）後，第3位訪問中國的拜登政府高層官員。

    接任國務卿以來，布林肯曾4次與中方對口、中國國務委員兼外長王毅會晤，分別為去年3月在美國阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）、去年10月在羅馬G20領袖峰會場邊、今年7月在峇里島G20外長會議場邊，以及今年9月紐約聯大會議期間，都在中國境外。

    兩人過去4次會晤，台海安全都是焦點議題之一。布林肯近日頻頻警告中國決心加快統一台灣時間表，指多數手機晶片都是台製，若台海爆發危機，對全世界都是壞事；美中外長在這背景下第5次會面，台灣勢必再成談判桌上議題。

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    Photo Credit：Reuters / 達志影像
    拜登昨天與習近平面對面會晤逾3小時，美中重拾溝通管道。

    美國是否介入台海衝突？調查：多數專家主張保持戰略模糊

    （中央社）美國總統拜登上任後4度表態若中國犯台，將出兵協防台灣。《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌訪問50多位專家的意見，有39人傾向反對美方公開承諾會軍事介入台海衝突，亦即改採戰略清晰。

    拜登於9月18日播出的美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪中說，若台海發生前所未有的攻擊，將出兵協防台灣；這是他去年1月上任以來，至少第4度公開表態願意協防台灣。

    對於美國官方政策應不應該公開承諾，若中國入侵台灣，將動用軍力保衛台灣及其直接控制的所有領土，《外交事務》訪問了50多位專家的意見，並於昨天在網上刊登結果

    這些專家包括具備專業回答上述問題的權威人士，以及此領域的頂尖通才。他們被要求提出是否贊同（分為強烈不贊同、不贊同、中立、贊同、強烈贊同）及其見解，並為自己的意見給一個滿分10分的信心水準。

    調查結果顯示，不贊同的人數最多，共計24人，其次為強烈不贊同的15人。持中立態度的專家則有7人，贊同者5人，3人強烈贊同。

    華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）等人，都回答強烈不贊同（信心水準皆為10）。

    葛來儀認為：「採取『戰略清晰』較可能刺激而非嚇阻中共侵台。美國必須加強軍事能力，好讓自己能夠做出可信威脅。宣告政策轉變若無足夠能力加以支持，是很危險的。除了可信威脅，我們還必須提供可信賴的保證。」

    唐安竹表示，「中國已假設若入侵台灣，美國將軍事介入，所以公然承諾（保台）不會改變北京的認知，或是美國威脅介入的可信度」，美方保持彈性則能確保台灣為自衛做好適當準備，且不會不必要地使北京反感或挑起衝突。

    華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）史考克羅戰略安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）高級研究員羅谷（Dexter Tiff Roberts）持中立態度（信心水準5）。

    羅谷表示，中國以行動改變現狀的威脅變得如此真實，「戰略模糊」顯然必須與時俱進。他認為應該透過行動或私下溝通來讓中國知道，美國如有必要，將出動軍隊保衛台灣，但「當前沒有必要公開承諾這是美方政策」。

    羅谷表示，美國應繼續透過高層官員互訪、支持台灣參與更多國際組織和貿易協議，來展現美台關係的重要性；美國也應該資助國人在台學習，鼓勵建立更多人際關係；而在持續對台軍售之際，美國也應該提供更多軍事訓練。

    美國企業研究所（AEI）與全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）非常駐研究員馬明漢（Michael Mazza）回答贊同（信心水準7）。他認為美國堅定許諾，將允許雙方聯合規劃、區分責任、投資兵力編組，優化台美軍隊擊退中國入侵的能力；然而美國若改採戰略清晰，卻未投資相關能力，將導致中國更可能在台灣海峽使用武力。

    回答強烈贊同的3位專家分別為：德里大學（University of Delhi）東亞研究系教授巴塔查亞（Abanti Bhattacharya）、新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）、美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究員塞克斯（David Sacks）。


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