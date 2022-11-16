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    2022/11/16,
    經濟

    計程車工會喊漲，北北基起跳價90元；鼎泰豐22日起調漲小籠包每顆25元、蝦仁蛋炒飯270元

    計程車工會喊漲，北北基起跳價90元；鼎泰豐22日起調漲小籠包每顆25元、蝦仁蛋炒飯270元
    Photo Credit: 中央社

    我們想讓你知道的是

    鼎泰豐昨天在官網宣布，22日起有140個品項將調整單價，平均漲幅4％，這是連續2年調漲。另外台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，物價不斷飆漲，但計程車運價已8年未動，工會已提案申請北北基計程車起跳價從70元調高為90元，由於改表要3個月，盼地方政府盡速審議。

    受制於輸入性通膨壓力未緩，許多民眾於日常採買時都明顯感到錢變薄了。除了日前主計處公布重要民生物資CPI（消費者物價指數）大漲6.9％，近期又傳出計程車起跳價將上漲，而極具代表性的台灣美食鼎泰豐也表示將做出價格調整。

    計程車工會喊漲：北北基起跳價90元

    《聯合新聞網》報導，疫情衝擊大眾運輸業甚巨，根據交通部調查，去（2021）年計程車平均每月營業收入為4萬1771 元，不過若是扣除油價、停車費等相關支出，淨收入僅剩2萬1996元，比基本工資還低，相較於疫情前，也就是2019年，每月淨收入減少3587元。

    《聯合新聞網》報導，台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，物價不斷飆漲，但計程車運價已8年未動，工會已提案申請北北基計程車起跳價從70元調高為90元，由於改表要3個月，盼地方政府盡速審議。

    台北市政府公共運輸處說，已收到台北市計程車工會提報的計程車運價調整方案，因北北基屬共同營業區，這已和基隆市、新北市計程車業者及地方政府確認，三方提案內容一致，目前前製作業已完成，預計年底前召開運價審議委員會。

    鼎泰豐22日起平均調漲4％，小籠包每顆25元、蝦仁蛋炒飯270元

    （中央社）考量成本持續增加，鼎泰豐昨（15）日宣布，22日起部分品項調漲，平均調幅為4％，其中小籠包漲新台幣2元，1顆從23元漲到25元。

    鼎泰豐昨天在官網宣布，22日起有140個品項將調整單價，平均漲幅4％，這是連續2年調漲。

    未命名
    圖片來源：鼎泰豐官網

    鼎泰豐說明，除了原物料成本增加之外，還有COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，導致服務人員出現缺口，因此在招募人才與教育訓練方面投入更多成本，因此不得不調整價格。

    鼎泰豐舉例，小籠包每顆調漲2元，從23元調漲到25元；蝦仁蛋炒飯從250元調漲到270元；元盅雞湯從220元調漲到230元。

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    責任編輯：朱家儀
    核稿編輯：翁世航


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