計程車工會喊漲，北北基起跳價90元；鼎泰豐22日起調漲小籠包每顆25元、蝦仁蛋炒飯270元
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鼎泰豐昨天在官網宣布，22日起有140個品項將調整單價，平均漲幅4％，這是連續2年調漲。另外台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，物價不斷飆漲，但計程車運價已8年未動，工會已提案申請北北基計程車起跳價從70元調高為90元，由於改表要3個月，盼地方政府盡速審議。
受制於輸入性通膨壓力未緩，許多民眾於日常採買時都明顯感到錢變薄了。除了日前主計處公布重要民生物資CPI（消費者物價指數）大漲6.9％，近期又傳出計程車起跳價將上漲，而極具代表性的台灣美食鼎泰豐也表示將做出價格調整。
計程車工會喊漲：北北基起跳價90元
《聯合新聞網》報導，疫情衝擊大眾運輸業甚巨，根據交通部調查，去（2021）年計程車平均每月營業收入為4萬1771 元，不過若是扣除油價、停車費等相關支出，淨收入僅剩2萬1996元，比基本工資還低，相較於疫情前，也就是2019年，每月淨收入減少3587元。
《聯合新聞網》報導，台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，物價不斷飆漲，但計程車運價已8年未動，工會已提案申請北北基計程車起跳價從70元調高為90元，由於改表要3個月，盼地方政府盡速審議。
台北市政府公共運輸處說，已收到台北市計程車工會提報的計程車運價調整方案，因北北基屬共同營業區，這已和基隆市、新北市計程車業者及地方政府確認，三方提案內容一致，目前前製作業已完成，預計年底前召開運價審議委員會。
鼎泰豐22日起平均調漲4％，小籠包每顆25元、蝦仁蛋炒飯270元
（中央社）考量成本持續增加，鼎泰豐昨（15）日宣布，22日起部分品項調漲，平均調幅為4％，其中小籠包漲新台幣2元，1顆從23元漲到25元。
鼎泰豐昨天在官網宣布，22日起有140個品項將調整單價，平均漲幅4％，這是連續2年調漲。
鼎泰豐說明，除了原物料成本增加之外，還有COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，導致服務人員出現缺口，因此在招募人才與教育訓練方面投入更多成本，因此不得不調整價格。
鼎泰豐舉例，小籠包每顆調漲2元，從23元調漲到25元；蝦仁蛋炒飯從250元調漲到270元；元盅雞湯從220元調漲到230元。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
我們想讓你知道的是
沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration