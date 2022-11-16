APEC經貿談判功能消退，地緣政治催化領袖上演角力戰，聚焦張忠謀與習近平互動與否
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APEC經濟領袖會議（AELM）將在18、19日召開，張忠謀將第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議。不過，因俄烏戰爭緣故，今年21個會員經濟體要形成共識、通過聯合宣言（Leaders’ Declaration）恐有難度。
APEC經貿談判功能消退，地緣政治催化領袖上演角力戰
（中央社）APEC年會本週在泰國曼谷登場。近年隨著世界貿易組織（WTO）多邊貿易談判進展有限，成立逾30年的APEC，在地緣政治催化下，轉而成為國際領袖區域角力秀場，各國元首場邊會談火花與影響力，比官方正式會議還要吸睛。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐全球之際，台灣在國際場域能見度持續攀升，尤其是半導體產業在全球供應鏈的戰略性地位，讓這次台積電創辦人張忠謀代表台灣出席疫後首次實體舉行的APEC峰會，備受矚目。
亞太經濟合作會議（APEC）由21個環太平洋地區「經濟體」（Economy）會員組成，不同於WTO有164個會員國、具協定基礎、強制性，APEC性質為經濟合作論壇平台，透過成員自願與非約束性承諾運作，循序漸進地實現協商制定的目標；例如2012年APEC共同採認54項環境商品清單，並同意致力於2015年底前該清單商品關稅降至5%以下。
除了APEC內部自願性貿易自由化的措施，過去針對WTO相關貿易談判，APEC成員往往會先進行交流，並針對特定議題研商共同立場的可能，例如2002年WTO杜哈回合談判展開後，APEC曾發表過多次對杜哈回合談判的共同聲明（Statement on the WTO Doha Development Agenda Negotiations），盼藉由APEC推動貿易談判進程。
然而，隨著杜哈回合談判破裂、爭端解決機制受阻，WTO功能難以彰顯，APEC促進經貿談判的角色也開始淡化，焦點轉成各國領袖區域角力的政治秀場。
例如張忠謀2018年出席巴布亞紐幾內亞APEC峰會期間，就分別與前美國副總統彭斯（Mike Pence）、前日本首相安倍晉三及新加坡總理李顯龍等進行雙邊會談，另與太平洋友邦及10多個經濟體領袖代表場邊晤談；其中，當時和彭斯的會談堪稱台美公開層級最高會面。
此外，每年主辦國幾乎都會提供國內民族服飾給與會元首穿著，例如2018巴布亞紐幾內亞APEC會議晚宴，各國領袖穿上紅色、黃色等巴紐特色襯衫大合照，一字排開像極網友口中的「番茄炒蛋」，集體合照也成為各國媒體焦點。
APEC地區人口約27億、占全球4成，並涵括全球58%的GDP、44%的貿易額，自1993年以來，每年都會舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言（Leaders’ Declaration）公布正式政策，但至今有唯二例外。
第一次是2018年巴布亞紐幾內亞主辦APEC，由於中美兩大經濟體未達共識，APEC無法發表聯合宣言，各方遂同意巴紐以發表主席聲明的方式，代替領袖宣言。隔年APEC由智利主辦，卻因當地反政府示威遊行愈演愈烈，時任智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）不得不緊急取消在聖地牙哥舉行的APEC峰會。
2020年COVID-19疫情爆發，全世界陷入停擺，APEC首次以視訊方式舉行經濟領袖會議，並睽違近3年順利產出領袖宣言，同時發表「APEC 2040太子城願景」（APEC Putrajaya Vision 2040），期許深化亞太區域經濟整合。
疫後首次實體APEC峰會，聚焦張忠謀與習近平互動與否
（中央社）疫後首次實體舉行的APEC年會本週登場，台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀將偕同夫人張淑芬在17日飛往曼谷參加經濟領袖會議；張忠謀是否在峰會中與中國國家主席習近平互動，是眾所矚目焦點。
APEC峰會是各國領袖彼此「打交道」好時機，今年習近平會親自出席，不過，美國總統拜登（Joe Biden）結束20國集團（G20）峰會行程後即打道回府，APEC改由副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表出席；泰方也證實，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不會參加經濟領袖會議，三巨頭確定無法同框。
2017年以來，全球經歷貿易紛爭、地緣紛爭以及COVID-19疫情，當前挑戰更是一個接一個，包含全球經濟衰退、通貨膨脹、食物安全和能源安全等，亟待各國共商解決難題。
今年APEC年會主題為「開放、連結、平衡」（Open, Connect, Balance），並設定三大優先領域。第一，開啟所有貿易與投資的機會，預計討論世界貿易組織（WTO）改革與實現亞太自由貿易區（FTAAP）；第二，重啟各面向的連結，推動建立「APEC旅遊規程」（APEC Travel Protocol）、安全通道（safe passage）及研議提升「APEC商務旅行卡」（ABTC）應用。
第三，促進所有領域的平衡、永續及包容性，並融入主辦國推動目標，也就是「生物、循環及綠色（BCG）經濟模式」。
APEC經濟領袖會議（AELM）將在18、19日召開，張忠謀將第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議。不過，因俄烏戰爭緣故，今年21個會員經濟體要形成共識、通過聯合宣言（Leaders’ Declaration）恐有難度。
國發會主委龔明鑫、行政院政務委員兼任經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，則代表台灣出席年度部長會議。由於台美21世紀貿易倡議首場實體談判近日落幕，台灣也正為加入CPTPP持續努力，預料鄧振中將把握機會與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國、美國等舉行雙邊會談。
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