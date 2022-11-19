美國期中選舉：喬治亞州「延長賽」決定參院最終版圖，華裔選民如何把握關鍵時刻？
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在喬治亞州，亞裔是非常複雜的群體，包括印度裔、韓裔、華裔等，這些族群有不同的文化和教育背景，組織起來相對困難。傳統上，亞裔的投票率和政治參與度的確很低，這也導致兩黨對亞裔的重視相對較少。
美國喬治亞州（Georgia）的參議員選舉即將進入了獨一無二的第二輪投票，華裔助選人肖宇重新忙碌起來。
肖宇身在該州亞特蘭大，曾幫助多位華裔競選公職，包括在2020年總統大選中積極組織華裔助選。但在今年的期中選舉中，由於感到華裔不受重視，他一開始並沒有幫助民主黨人沃諾克（Raphael Warnock）競選聯邦參議員。
不過，最近幾天，他拋下之前的不滿，開始動員華裔甚至亞裔積極投身第二輪票決，支持民主黨候選人沃諾克。
喬治亞州的選舉已進入肉搏戰，其結果將最終決定民主黨是否能拿到第50個參議員席位，並在參議院對共和黨保有微弱優勢。在這影響深遠的關鍵一戰中，以肖宇為代表的華裔能做些什麼？中國議題又如何產生影響？
中間選民的關鍵時刻
「現在是關鍵時刻。」肖宇對《BBC中文》說。他畢業於清華大學，上世紀90年代初來到美國，目前從事金融服務。
在11月8日的選舉中，只有喬治亞州進入聯邦參議員選舉的延長賽（特別選舉），選民要在12月6日進行第二輪投票。該州兩位非裔候選人沃諾克和赫舍爾・沃克（Herschel Walker）的選票都沒有達到一半，差距不到1%。
在勝負只取決於一兩個百分點的情況下，包括亞裔在內的中間選民將起到關鍵作用。
「如果亞裔選民能夠參加投票，並且投給同一政黨的候選人，就有可能在這場勢均力敵的競爭中扭轉選舉」，加州大學聖巴巴拉分校（University of California Santa Barbara）政治學教授連培德（Pei-te Lien）對《BBC中文》說。
在2020年總統選舉中，亞裔選民被認為對拜登的最終獲勝至關重要。在決定參議院控制權的投票中，華人還幫助兩名民主黨參議員以微弱優勢勝出。在傳統紅州喬治亞州，拜登以不到1.3萬張選票的微弱優勢贏得了選舉，而當地亞裔選民的投票總數達到了18.5萬。
兩場選舉
肖宇在期中選舉中原本主要幫助華裔歐曉瑜（Micheal Au）競選喬治亞州參議員。他的團隊在華裔社區插上了200個競選招牌，印了700多張中文名片，給當區的華裔選民打了上千個電話拜票，他甚至動員了自己年近90的岳母當了一回首投族。
他認為華裔受到的重視不夠，因此在過去一輪選舉中沒有幫助聯邦參議員候選沃諾克競選。
2020年，沃諾克首次競選議員。在一個即將跨入新年的晚上，肖宇等人組織了一場線上選舉集會為沃諾克拉票，在全國範圍內召集了300多位華裔，邀請了華裔參政領袖、聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）、趙美心（Judy Chu）等人助陣。他說，參與的人數比亞特蘭大一次整體亞裔集會多了一倍。
不過，今年沃諾克再次競選時，肖宇說他並沒有聯繫那次集會的組織者，這讓他感覺受到了輕視。
「大年夜的晚上，我們不去過年，來參加你的集會，我們覺得這是華人的重要表態，應該受到重視，但是沒有」，肖宇說。在一小時的訪問中，他至少提了三遍這件事。即便沃諾克專門給他打電話解釋過，但他依然憤憤不平。
肖宇引述兩位候選人不到1%的差距，以及該州2%的亞裔投票率說，「沃諾克如果一開始重視亞裔，可能就一步到位了。」
面對下個月的決選，肖宇放下了憤怒，主動向沃諾克的競選團隊提出組織一場集會，前提依然是「必須到場」。他說，即便沒有辦成集會，他也會主動打電話、發卡片幫沃諾克拜票。 「我支持民主黨的理念，在教育、墮胎等社會議題上偏向自由派」。
在喬治亞州，亞裔是非常複雜的群體，包括印度裔、韓裔、華裔等，這些族群有不同的文化和教育背景，組織起來相對困難。
「喬治亞州的亞裔人口只有4%，又比較分散，候選人兼顧起來非常困難。」，喬治亞州亞洲事務委員會（Georgia Asian Affairs Commission）前主席李秀蘭（Lani Wong）對BBC中文說。
「現在只有喬治亞州的聯邦參議員席位沒有定，所以大家都來幫忙了。」出生於印尼、在台灣上學的李秀蘭說，她還在通過自己多年建立起來的資源幫忙籌款，並組織華裔助選。
喬治亞州民主黨州委員會成員Kannan Udayarajan對《BBC中文》說，民主黨的確在增強與亞裔的聯繫，兩三年前，該州民主黨成立了專注亞裔的核心小組，負責把亞裔社區團結起來。在過去兩次選舉中，他們用不同亞洲語言進行了針對性宣傳。
傳統上，亞裔的投票率和政治參與度的確很低，這也導致兩黨對亞裔的重視相對較少。
亞特蘭大華人廖碧蘭是一位美術教授，她在這次期中選舉中幾乎參加了沃諾克每場競選集會，但她說，「很少見到華人面孔」。
廖碧蘭20多年前來到美國，她在2020年總統大選中走出來助選，「當時只是因為想把川普投下去」。現在拜登已經執政兩年，她本想在藝術上多點投入，但當競選團隊再次找到她，她發現根本找不到義工幫忙。
「給錢做都很難，要麼說忙，要麼說不感興趣，」廖碧蘭說。
在上一輪選舉中，年近70歲的她幾乎集一人之力幫助三個競選團隊聯繫華裔選民，她還設計海報，把英文材料翻譯成中文。
廖碧蘭認為，民主黨在動員華裔方面缺乏領導力，不能令他們持續貢獻力量。「在重要的時刻不提名，不給與承認，下次再找他們就很難了。」
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【跨域生態系系列專訪 】一塊老菜脯，開啟循環經濟的奇幻旅程
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「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料！」內埔工業區的廠商們透過生態系計查串連，運用特殊的發酵技術，將食材邊角料華麗變身，加工應用成為餐桌上的最佳佐味。
汆燙青菜灑上花生米，烤熟的大海蝦以食用花葉擺飾，再抹上「小米樹豆味噌蘸」，山海食材的相遇，襯托出食物的原始質地。在號稱「南台灣最難訂的餐廳」的AKAME裡，一款以小米與樹豆打造的味噌醬，背後帶出一個南台灣總董們的循環經濟大夢。
距AKAME餐廳十五公里遠，車子一路駛進中屏東，巍峨的大武山一旦映入眼簾，沒多久就能抵達南台灣的食品加工業重鎮──內埔工業區。
傳統發酵新技術，食材廢料重生
「AKAME聯名監修的『小米樹豆味噌蘸』是用單一菌絲的味噌麴種，就是從這個實驗室研發出來的，」京冠生技董事長楊青山打開實驗室大門，從萃取技術、食品成分分析到發酵菌種的配置培養，各種專業設備一字排開。
在內埔設廠十餘年，楊青山與數十位生技與食品科學碩博士，以一門「固態發酵」的研發真功夫，不僅與三代醬廠新延香共同開發出AKAME這款前所未見的味噌醬，雙方合作的背後有更大的夢──要打開食材新的可能性，為本來要被丟棄的「食材邊角料」找到新生命。
發酵這門古老技術是打開食物風味的一把鑰匙，釀酒、做醬油，甚至做臭豆腐，拚的都是發酵技術。楊青山表示，京冠的專長就是把傳統的固態發酵技術，做到科學化、工業化，透過控制真菌的營養、生理及基因表現，大量產出對人類有價值的有效成分。過去京冠把這樣的技術用來研發及生產動物飼料添加物，近年來開始積極開發酵技術更多的可能性。
「發酵對於糧食廢棄物處理而言，是很好的技術。我們工研院在做循環經濟物質處理時，一定也會應用到發酵技術」，專門研究科技農業與循環經濟的工業技術研究院中分院經理吳信茂，帶著「跨域生態系」計畫資源，在二○一八年走進內埔工業區，希望以循環經濟串起原本各自做生意的老闆們，實現「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」的夢想藍圖。
要做到廢棄食材再循環，第一步就是要有優質穩定的食物邊角料，而這正是美食的上游加工重鎮，內埔工業區的一大優勢。包括：全台最大檸檬加工業者的永大食品，以及拿下國內六成學校營養午餐市場的強匠等食品業強棒，都扎根在內埔鄉；而供應全台關東煮七成商品的食品加工廠，也在附近不遠的竹田鄉。
一個月抵二十年，蘿蔔皮變黑金
「有一次吃飯在『碰杯子』的時候，食品加工廠的董事長提到，他們有很多蘿蔔皮，全都丟掉其實很可惜，問我有沒有什麼處理方法，」楊青山回憶道，當時去食品加工廠裡一看，發現因為關東煮需求的白蘿蔔，大小、形狀要整齊劃一，多餘的部分都得削掉，而食品加工廠董事長口中的「蘿蔔皮」，每一塊皮上都還帶有大塊的蘿蔔肉。
於是他們把帶皮的蘿蔔塊帶回京冠實驗室，楊青山與研發夥伴們動起來，尋找賦予廢棄蘿蔔皮新生命的可能性。剛好實驗室有一位研究員，博士論文就是研究老蘿蔔乾，於是京冠研發團隊在實驗室裡，研發出小量產模式，定調整個生產技術。以特殊的發酵技術，用一個月時間做出二十年等級的黑色老蘿蔔乾。
老蘿蔔乾俗稱「老菜脯」，坊間流傳有養生與預防感冒的功效，有多酚類、維生素Ａ等抗氧化成分，又被稱為「窮人版人參」。但過去這樣珍貴的食材，得用時光交換，用不去皮的白蘿蔔醃漬，靜置三年後變成褐色，十五年後成深褐色，要待二十年後才會變成黑色的頂級老菜脯。
看到這個成果，這群具有冒險型人格的董總們興奮了起來。本來要花錢請人載走處理的廢棄白蘿蔔，搖身一變成為二十年的黑色老菜脯，每公斤有五千到八千元的市價。
飯友成戰友，讓研發品量產上市
但從實驗室的小量製作，要走到量產上市，還有一大段的研發之路。京冠並非食品廠，僅能在實驗室研發，卻無法在自己的場域量產老蘿蔔乾。此時，就在距離京冠六百公尺之外，以味噌與豆瓣醬聞名三代的醬廠新延香，接下了循環經濟的下一棒。
會願意一腳踏入循環經濟食材研發，是因為味蕾的召喚。「新延香林總（林柏彬總經理）的 IG 或FB，哪裡有好吃的，他就往哪裡跑。他是能講出一口好菜的人，我只會聽著流口水，」楊青山所描述的醬廠第三代林柏彬，兩人相識多年，過去是一起吃飯的老友，因為循環經濟的新發現，才終於成為戰友。
新延香有著六十年的醬料發酵經驗，更有現成的產線與乾燥設備，儼然是這一役的神隊友。然而，新製程不像傳統製程有高度可控性，投入老蘿蔔乾的研發，不僅排擠掉新延香原本接單賺錢用的產能，過程中一度找不到夢想的滋味與成效，甚至還停下產線。
「在產線上，乾燥的溫度與水分散失的速度，都會影響蘿蔔乾的風味，太快味道不對，但如果速度太慢、水分停留太久，又會整批貨壞掉，」一試再試，林柏彬表示，生產技術上充滿變異，兩年來，眾人來回調校，在計畫的支持下，有技術團隊可以諮詢，為新延香處理設備難題，把機器送回原廠調校，才終於順利量產。
在老蘿蔔乾順利量產後，要到消費者手上，還有行銷與通路的考驗，於是循環經濟的棒子，又回到以食品開發與行銷為本業的食品加工廠手上。本來被當廢棄物處理的蘿蔔皮，在眾人的努力下，成為該廠品牌底下的「黑呦！創新老蘿蔔便利湯包」，為忙碌辛勞的現代人量身訂做，只要簡單蒸煮，就能完成天然美味的養生湯品。
有了蘿蔔邊角料再生的成功經驗，循環經濟讓南台灣老食品廠與中藥廠看到新的可能性與商機，透過吳信茂與計畫團隊的牽線，開始與中、下游，跟其他夥伴的產業鏈接，就像是化決京冠展開合作。永大的檸檬皮變成動物機能飼料添加物裡的養分；天一中藥的中藥廢渣，變成草本防蚊液與寵物沐浴乳；黃豆渣、咖啡渣……，各種循環經濟的商品研發，百花齊放的展開。「循環經濟」乘載眾人的期待，被視為內埔工業區的下個潛在亮點。
複製老菜脯經驗，創循環經濟
「循環經濟不是一家廠商可以獨自完成，需要透過系統性的跨域整合。因為當中要有多面向的技術投入，才可以成就一件事情，」楊青山表示循環經濟合作的過程中，牽涉到上、中、下游，跟其他夥伴的產業鏈接，就像是化中、下游，跟其他夥伴的產業鏈接，就像是化學式當中分子鍵的立體結構，彼此鍵結架構出一個小宇宙：「串連原子之間的化學鍵，就是信茂帶進的『跨域生態系』概念，把大家焊接在一起。」
一路陪伴內埔工業區的廠商，吳信茂表示，在經濟部中企處的計畫的推動下，以循環經濟串起「跨域生態系」，關鍵在於推動這些互為左鄰右舍、卻從來沒有合作過的廠商們，展開「價值交換」。
食品加工廠有想要去化的廢蘿蔔皮與有力的食品行銷通路；京冠有發酵技術，新延香有場地設備及製程放大的經驗，各自拿出看家本領，互相連結，因此藉循環經濟開拓出新商機。「其中一個關鍵點就是互信，因為互信，這些老闆們才能真的投入，」吳信茂強調。
一瓶老菜脯的研發，也為各廠家打開了新的可能。一甲子的老品牌新延香，過去供應全台各地小吃店與餐廳的醬料，第三代藉著循環經濟的合作，往產品特色化、精緻化的願景更進一步；永大食品開了新廠，並打算要把舊廠轉換使用目的，要把廢檸檬皮做成清潔劑；而京冠所投資的實驗室，擔任不同循環經濟合作鏈的共同樞紐，儼然成為內埔工業區循環經濟的研發核心。
一直以來，以飼料機能性添加物為本業，如今京冠看待自己有了新的眼光。「京冠是一家新材料開發公司，」楊青山表示，京冠已經在屏東工業區蓋廠，要把循環經濟的實驗工廠系統模組化，提供廢棄材料再循環的整廠輸出。擴大投資，循環經濟被視為公司的下一個事業明星。
「無廢與再生，我覺得更難得的是，它不只是一個起心動念或發的一個願，」楊青山笑著說，所謂「循環經濟」，沒有「經濟」就不會有「循環」：「我們相信它真的是一個能帶來價值且創造利潤的方向。」
多元觀點，在地企業動態組隊創共贏
工研院中分院副執行長──李士畦専訪
生產與材料研發常產生很多廢料，以前大多是用「回收」的角度來思考，但廢料處理再利用的成本很高，在原市場裡缺乏競爭力。後來發現，再生廢料如果提供跨領域使用，因為用途的不同，他的願付價格會比原領域來得高，因此出現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」的夢想藍圖。
我們也發現在生態系裡，當中、小企業展開合作，彼此會有互相拉抬的現象，中型企業會成為共同的研發中心與商業思維的學習對象，而小企業的靈活性則為生態系帶來彈性與應變力。把兩年輔導期間的成長數據攤開來看，中型企業在營收（71.4％）與研發投資（69.5％）的增加上，成為支持生態系成長的主力；獲利明顯也造就小企業，展現大幅增聘就業人力的潛力（33.4％），成為提升地方就業力的拉力。
此外，生態系並非一成不變，會隨著商業環境動態調整。以本生態系來說，輔導第一年是以「檸檬皮再利用」為目的組成，因此生態系的基石者（key stone）是永大食品，而當時的京冠是擔任提供菌種的利基者（niche player）。第二年，發現材料應用不能只侷限於檸檬皮，能處理各種廢料的發酵技術，才是循環經濟的核心，因此京冠變成了基石者，促成中藥渣、蘿蔔皮、咖啡渣等多元材料再應用，使生態系跨度更廣，產品創意也開始百花齊放。
可見，找到生態系的「最大公因數」，把企業放在對的角色，可說是生態系得以蓬勃發展的關鍵。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。