美國期中選舉：喬治亞州「延長賽」決定參院最終版圖，華裔選民如何把握關鍵時刻？

美國喬治亞州（Georgia）的參議員選舉即將進入了獨一無二的第二輪投票，華裔助選人肖宇重新忙碌起來。

肖宇身在該州亞特蘭大，曾幫助多位華裔競選公職，包括在2020年總統大選中積極組織華裔助選。但在今年的期中選舉中，由於感到華裔不受重視，他一開始並沒有幫助民主黨人沃諾克（Raphael Warnock）競選聯邦參議員。

不過，最近幾天，他拋下之前的不滿，開始動員華裔甚至亞裔積極投身第二輪票決，支持民主黨候選人沃諾克。

喬治亞州的選舉已進入肉搏戰，其結果將最終決定民主黨是否能拿到第50個參議員席位，並在參議院對共和黨保有微弱優勢。在這影響深遠的關鍵一戰中，以肖宇為代表的華裔能做些什麼？中國議題又如何產生影響？

中間選民的關鍵時刻

「現在是關鍵時刻。」肖宇對《BBC中文》說。他畢業於清華大學，上世紀90年代初來到美國，目前從事金融服務。

在11月8日的選舉中，只有喬治亞州進入聯邦參議員選舉的延長賽（特別選舉），選民要在12月6日進行第二輪投票。該州兩位非裔候選人沃諾克和赫舍爾・沃克（Herschel Walker）的選票都沒有達到一半，差距不到1%。

在勝負只取決於一兩個百分點的情況下，包括亞裔在內的中間選民將起到關鍵作用。

「如果亞裔選民能夠參加投票，並且投給同一政黨的候選人，就有可能在這場勢均力敵的競爭中扭轉選舉」，加州大學聖巴巴拉分校（University of California Santa Barbara）政治學教授連培德（Pei-te Lien）對《BBC中文》說。

在2020年總統選舉中，亞裔選民被認為對拜登的最終獲勝至關重要。在決定參議院控制權的投票中，華人還幫助兩名民主黨參議員以微弱優勢勝出。在傳統紅州喬治亞州，拜登以不到1.3萬張選票的微弱優勢贏得了選舉，而當地亞裔選民的投票總數達到了18.5萬。

兩場選舉

肖宇在期中選舉中原本主要幫助華裔歐曉瑜（Micheal Au）競選喬治亞州參議員。他的團隊在華裔社區插上了200個競選招牌，印了700多張中文名片，給當區的華裔選民打了上千個電話拜票，他甚至動員了自己年近90的岳母當了一回首投族。

他認為華裔受到的重視不夠，因此在過去一輪選舉中沒有幫助聯邦參議員候選沃諾克競選。

2020年，沃諾克首次競選議員。在一個即將跨入新年的晚上，肖宇等人組織了一場線上選舉集會為沃諾克拉票，在全國範圍內召集了300多位華裔，邀請了華裔參政領袖、聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）、趙美心（Judy Chu）等人助陣。他說，參與的人數比亞特蘭大一次整體亞裔集會多了一倍。

不過，今年沃諾克再次競選時，肖宇說他並沒有聯繫那次集會的組織者，這讓他感覺受到了輕視。

「大年夜的晚上，我們不去過年，來參加你的集會，我們覺得這是華人的重要表態，應該受到重視，但是沒有」，肖宇說。在一小時的訪問中，他至少提了三遍這件事。即便沃諾克專門給他打電話解釋過，但他依然憤憤不平。

肖宇引述兩位候選人不到1%的差距，以及該州2%的亞裔投票率說，「沃諾克如果一開始重視亞裔，可能就一步到位了。」

面對下個月的決選，肖宇放下了憤怒，主動向沃諾克的競選團隊提出組織一場集會，前提依然是「必須到場」。他說，即便沒有辦成集會，他也會主動打電話、發卡片幫沃諾克拜票。 「我支持民主黨的理念，在教育、墮胎等社會議題上偏向自由派」。

在喬治亞州，亞裔是非常複雜的群體，包括印度裔、韓裔、華裔等，這些族群有不同的文化和教育背景，組織起來相對困難。

「喬治亞州的亞裔人口只有4%，又比較分散，候選人兼顧起來非常困難。」，喬治亞州亞洲事務委員會（Georgia Asian Affairs Commission）前主席李秀蘭（Lani Wong）對BBC中文說。

「現在只有喬治亞州的聯邦參議員席位沒有定，所以大家都來幫忙了。」出生於印尼、在台灣上學的李秀蘭說，她還在通過自己多年建立起來的資源幫忙籌款，並組織華裔助選。

喬治亞州民主黨州委員會成員Kannan Udayarajan對《BBC中文》說，民主黨的確在增強與亞裔的聯繫，兩三年前，該州民主黨成立了專注亞裔的核心小組，負責把亞裔社區團結起來。在過去兩次選舉中，他們用不同亞洲語言進行了針對性宣傳。

傳統上，亞裔的投票率和政治參與度的確很低，這也導致兩黨對亞裔的重視相對較少。

亞特蘭大華人廖碧蘭是一位美術教授，她在這次期中選舉中幾乎參加了沃諾克每場競選集會，但她說，「很少見到華人面孔」。

廖碧蘭20多年前來到美國，她在2020年總統大選中走出來助選，「當時只是因為想把川普投下去」。現在拜登已經執政兩年，她本想在藝術上多點投入，但當競選團隊再次找到她，她發現根本找不到義工幫忙。

「給錢做都很難，要麼說忙，要麼說不感興趣，」廖碧蘭說。

在上一輪選舉中，年近70歲的她幾乎集一人之力幫助三個競選團隊聯繫華裔選民，她還設計海報，把英文材料翻譯成中文。

廖碧蘭認為，民主黨在動員華裔方面缺乏領導力，不能令他們持續貢獻力量。「在重要的時刻不提名，不給與承認，下次再找他們就很難了。」