歐盟推動武器聯合採購，修補金融海嘯後國防預算縮水「失落的10年」

（中央社）歐盟國防部長會議今天（當地時間15日）達成數項共識，除了持續支援烏克蘭、協助軍事訓練外，更具長遠意義的是在3年內增加700億歐元國防支出，彌補並超越2008年金融海嘯後到2018年的10年缺口，以及強化武器聯合採購。

歐盟外交事務和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在防長會議後的記者會表示，去（2021）年歐盟27個成員國的國防預算合計達2140億歐元（約新台幣6.9兆元），但仍不足以「修補過往」。

他秀出圖表解釋，2008年全球金融海嘯後，歐盟國家一路下修國防預算，2014年達到1600億歐元的最低點，同一年因俄羅斯入侵克里米亞（Crimea）才「敲響警鐘」，慢慢提高到2018年始恢復金融海嘯前的水平。

這段「失落的10年」被波瑞爾定義為「防衛支出不足」（defence underspend），缺口雖預估可在明年補足，但波瑞爾說：「我們必須為明日的戰爭作好準備。」因此2023到2025年，歐盟國家將額外加碼700億歐元（約新台幣2兆2546億元）的國防預算，「確保我們有能力建構足以因應未來挑戰的武力。」

也就是說，俄烏戰爭徹底改變了歐盟對軍事的想法，讓這個以經濟整合為宗旨的團體，開始朝向更積極的國防合作，同時暗示在美國擁有高度影響力的北大西洋公約組織（NATO）之外，歐盟想在安全事務上有更多自主權。

過去，如美國前總統川普（Donald Trump）常詬病歐洲主要國家國防預算占國內生產毛額（GDP）不到1％，仰賴美國保護；國際戰略研究所（IISS）10月的報告也指出，英國脫歐後，歐盟只剩法國擁有顯著的海軍武器投射能力。

如今情況不同了，波瑞爾要大家記住EDA和CARD兩組關鍵字，前者是歐洲防衛局（European Defence Agency），他說「會愈來愈重要」；後者是防衛協調年度審查（Coordinated Annual Review on Defence），是「瞭解歐洲防衛全貌最好的圖像」。

透過CARD機制，歐盟希望整合各成員國的武器採購，「當我們準備花費更多時，我們也必須花得更好，」波瑞爾說，聯合採購可以避免各國競搶同樣武器、拉高價格成本，就像疫情初期搶購疫苗那般。

除了補充因支援烏克蘭而流失的武器庫存，歐盟也列出100項聯合採購建議清單，從衛星通訊、水下監控設備到武裝坦克等等。目標是將協調採購占國防支出比重從目前的18％提高到35％。

眼前歐盟各國的武器系統各自為政，據政治新聞網站Politico報導，歐盟2500架軍用直升機有44個不同類型，4200輛戰鬥坦克有12種型號。混亂而分散的配置使得防衛合作困難，市場碎片化也不利歐洲國防工業的生產效率和發展規模。

不過，就像歐盟許多問題癥結是「整合困難」，想在短時間內打造彼此協調互補的武力系統談何容易。

例如英國《金融時報》（Financial Times）10月報導，防衛策略是這陣子德、法兩國失和的原因之一，德國想把因俄烏戰爭而大增的1000億歐元國防預算花在採購美國F-35戰機；法國則認為這不利於歐盟長期的國防自主。歐洲14個國家簽署加入填補北約空防缺口的「歐洲天空之盾」倡議（European Sky Shield Initiative），但法國和義大利兩大國防工業國反對。

歐盟國防合作願景想如波瑞爾所說「從修補過往，到贏得未來」，看來還有長路要走，但促成歐盟走上這條路的俄國總統普亭（Vladimir Putin）已懊悔莫及。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航