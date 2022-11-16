從埃及回望格拉斯哥氣候峰會：不完美但堅持，直至看到希望？

文：何偉歡（格拉斯哥氣候峰會香港非政府組織觀察員）

聯合國氣候變化大會第27屆締約國會議（COP27）正在埃及沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）舉行為期13日的氣候談判，數以萬計的代表雲集紅海邊跟進去年COP26格拉斯哥峰會的談判結果、評估各國提交的「國家自主貢獻」（Nationally Determined Contributions, NDC）的落實情況——COP26是7年前《巴黎協定》之後締約國首次更新NDC，近120位國家領袖出席會議，「雄心勃勃」要確保地球氣溫上升不超過攝氏1.5度的目標可以實現（Keep 1.5 degree alive）。溫故知新是硬道理，究竟COP26「談」了什麼？最終又「判」了什麼？

Photo Credit: AP/ 達志影像 兩年前舉行的COP26，結果難稱為滿意。

2021年11月跟隨香港非政府組織「低碳想創坊」遠赴蘇格蘭，第一次以正式觀察員身份親身參與一場被喻為你我人生中最重要的國際會議。COP每日有幾十場甚至過百場會議或談判進行，要看懂每日的議程也不是一件易事；進入會議上，要聽明明談判的內容更是難上加難。事實上，國際氣候談判錯綜複雜，但談判結果卻可以簡單概括為一句「不完美、可接受、要改善」。

大家也許還記得會議到最後一刻，印度在中國和其他依賴煤炭的發展中國家的支持下，提出修改《格拉斯哥氣候公約》的最終文件，把呼籲「逐步淘汰」（Phase out）燃煤發電的用字改為「逐步減少」（Phase down）。臨時的修改引起很多爭論，更讓主席Alok Sharma一度哽咽。雖然時任英國首相Boris Johnson在會後指兩者「沒有太大區別」（not much difference），堅持COP26取得歷史性成功。

化石燃料是氣候變化的最大元凶，然而不論是《巴黎協定》或其他的國際氣候協定，均未有明言；因此，《格拉斯哥氣候公約》是聯合國氣候談判歷史上首份提及化石燃料的文件。雖然用字的修改令很多人失望，但不少人認為把減少化石燃料寫進國際文件上，是一個有力的訊號，讓全世界知道化石燃料正逐步被淘汰，是一大突破，結果雖不完美、有改善的空間，但總算可接受嗎？

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 Alok Sharma一度在COP26會議上哽咽。

不少人士認為針對字眼的爭論毫無意義，但其實整個會議大部分的談判都是與用字相關。筆者列席過的談判，很多時候都是就用字進行爭論——應否加入「人權」、「性別」等字眼，都需要討論上幾天。由始至終，用字在這些國際條約中極具意義，《巴黎協定》本身的條文就由「應該」（“Should”） 改為「將會」（“Shall”），把原本不具約束力的期望轉變成有法律約束力的義務。

回想會議開幕期間，來自薩摩亞的年輕氣候行動者分享在她們國家的一句諺語，英文翻譯為「Even Stones decay but words remain」——石頭有一天會腐爛，但文字長存。她提醒各國的政策決議者，當他們在會議室內談判、起草文件時，要緊記那些黑白色的文字，不只是「Black and White Objects」（黑色和白色的物體），而是武器，是拯救或是摧毀，就在這白紙黑字之間。COP26的每一份文件，都可能足以改變世界，每個單詞、每組數字都會重新定義世界的發展、人類生存的機會。

當然，也有很多人認為COP26是徹底失敗的。《巴黎協定》要求各締約國就其「國家自主貢獻」提出的減碳行動計劃每五年進行一次檢討，而COP26正是協定簽署後的第一次檢討。然而《巴黎協定》簽署之後的6年，是有史以來最熱的年份，極端天氣事件頻繁，明顯反映各國減碳工作的不濟事。COP26的首要目標是要確保《巴黎協定》1.5度目標可以實現，然而氣候行動追蹤（Climate Action Tracker）在分析各國訂定的短期氣候目標和數據，顯示即或短期目標全部實現，2100年地球氣溫仍將上升超過攝氏2.4度，遠超過《巴黎協定》1.5度的目標。

主席Alok Sharma指1.5度的目標仍然活著，只是脉搏非常微弱，只要各締約國信守承諾，加快行動，1.5度目標可以活下去。最後的談判結果是要求各國在2022年COP27重新檢視及加強2030年的減碳目標，雖不完美、有改善的空間，但仍可接受嗎？

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 《巴黎協定》「1.5度目標」仍可實現？

在COP26期間，場區內也有很多示威活動，其中之一是一班年輕人靜靜地圍在一起，讀出一個又一個名字，那些因為氣候變化而失去生命的人的名字。氣候變化對一些小島國家、發展中國家是生死存亡的大難——在2009年的哥本哈根COP上，當談判的「國際」共識是攝氏2度時，他們已經爭取1.5度這目標，因為2度對於他們而言已是大限，1.5度才是可以生存的機會。最終他們爭取到《巴黎協定》的目標是控制升溫在2度，最好的情況是1.5度。過去多年，富裕國家皆以2度為口號；在經歷種種極端天氣事故之後，來到COP26，1.5度終於成為主流共識——至少在口號上、在文字間，已成是有共識。

遺憾的是，各國的行動反映出它們言行不一，離1.5度的目標愈走愈遠。小島國家無奈、無助也無力。2009年承諾的綠色氣候基金（Green Climate Fund）一直拖欠，「損失和損害」（Loss and damage）的賠償基金談判一直被否決，換來的只是一個「對話」（Dialogue）平台。有人認為這也是一大進展，COP26終於把「損失和損害」議題推向談判桌，在2022年6月的波恩氣候大會進行了第一次對話，不完美、要改善，但可接受？結果，發展中國家再一次無奈地「袋住先」，帶著一個「對話平台」回到已經水淹眼眉的家園，然後跟同胞說：「不完美，但只得接受」？沙姆沙伊赫COP27峰會初段，「損失與損害」終於歷史性首次寫入COP議程，頓成國際媒體焦點，算是「因為堅持才看見希望」的罕例嗎？