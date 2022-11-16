伊斯坦堡爆炸案傷亡慘重，再掀土耳其與庫德族新仇舊恨
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庫德族如今也牽涉到俄烏戰爭下的北大西洋公約組織東擴。俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典打破多年「軍事不結盟」傳統，轉而支持加入北約。北約成員土耳其起身反對，特別指瑞典窩藏非法的庫德武裝分子。芬蘭和瑞典已與土耳其交涉多次，到目前為止，仍不見土耳其總統艾爾多安有意讓步。
（中央社）伊斯坦堡鬧區13日發生爆炸，造成6死、逾80人傷。土耳其政府表示，爆炸案是庫德族好戰分子所為，使庫德工人黨與土耳其的長年衝突、美國與土耳其的齟齬，以及瑞典入北約等問題再度浮上檯面。
伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）的獨立大街（Istiklal Avenue）為遊客必去景點之一，13日下午發生爆炸。社群媒體推特（Twitter）上轉傳的影片可見，獨立大街一處傳出巨響，接著冒出火光。另一段影片則顯示爆炸地點焦黑一片，數名成人及孩童倒地不起，衣物滲出血，其他民眾驚慌逃離。
伊斯坦堡警方14日發布聲明指出，目前已經拘留46人，並查明敘利亞婦女艾巴希爾（Ahlam Albashir）是幕後黑手，稱艾巴希爾接受偵訊時坦承收到敘利亞庫德民主聯盟黨（PYD）的指令。
- 阿拉伯新聞報在推特發布現場及監視器畫面的影片
土耳其認為PYD是庫德工人黨（PKK）的分支。庫德工人黨發布聲明否認與此次爆炸案有關，並表示不會攻擊平民。
「庫德族」一詞，向來牽動土耳其敏感國安神經，更左右土耳其對外關係。
庫德族是中東主要族裔之一，人數眾多，卻沒有自己的國土，散居於土耳其、伊朗、敘利亞及亞美尼亞等地。第一次世界大戰鄂圖曼土耳其帝國瓦解後，許多庫德人推動建國，但隨中東地區遭瓜分，庫德人心心念念的獨立國家始終未能出現。
庫德族工人黨自1984年起發起反抗土耳其政府的行動，超過4萬人在衝突中喪生。土耳其與庫德族長期失和，因此視庫德族武裝力量在土國南部崛起是一大威脅。近年美國在打擊恐怖組織伊斯蘭國（IS）的戰役中與庫德族的部隊合作，對土耳其而言，更有如肉中刺，也是雙邊多年來的齟齬。
土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）14日譴責「窩藏恐怖組織」的國家，並且特別點名美國，稱華府對土耳其表達哀悼之舉就像「殺手總是第一個到達案發現場」。
庫德族如今也牽涉到俄烏戰爭下的北大西洋公約組織（NATO）東擴。俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典打破多年「軍事不結盟」傳統，轉而支持加入北約。北約成員土耳其起身反對，特別指瑞典窩藏非法的庫德武裝分子。芬蘭和瑞典已與土耳其交涉多次，到目前為止，仍不見土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）有意讓步。
對於伊斯坦堡居民而言，13日的爆炸是種提醒，代表多年前的危險事件不遠。爆炸發生時，當地居民烏蘇茲（Hasan Ozsut）估計自己當時距離現場450多公尺左右，當時他看到約4個人躺在地上，許多人正拔腿逃離。
60歲的烏蘇茲是名酪農，他在獨立大街販售產品，爆炸後想去店內看看農產品損壞狀況，但警察、消防員及救護車已趕至現場，他無法靠近查看。
烏蘇茲對美國全國公共電台（NPR）說，能成為獨立大街的商家之一，讓他相當自豪。許多人將這條大道視為伊斯坦堡的心臟。但他也知道，每回遇上這樣的事情，民眾自然會避而遠之。年底假期將至，他也思忖商家是否會難度過這季，「這實際上是對土耳其經濟投下一顆炸彈。」
烏蘇茲和其他伊斯坦堡居民視這起爆炸為過去恐怖攻擊再現。
2017年元旦，伊斯坦堡高檔夜店Reina慶祝新年時，槍手據報扮成耶誕老人闖入進行恐怖攻擊，造成至少39死、近80人受傷。2003年，伊斯坦堡2座猶太教堂、英國領事館和英國跨國銀行匯豐銀行（HSBC）1家分行發生自殺汽車炸彈攻擊，釀成慘重死傷。
美國譴責13日的爆炸事件，並將之形容為「暴力行為」。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）於記者會上說，「我們與我們的北約盟友肩並肩站在一起。」
根據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency），土國指派5名檢察官調查爆炸事件。
索魯重申艾爾多安的承諾，矢言將歹徒繩之以法，並嚴厲打擊對土耳其及其公民實施恐怖主義者。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。