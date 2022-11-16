距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    2022/11/16,
    中東

    伊斯坦堡爆炸案傷亡慘重，再掀土耳其與庫德族新仇舊恨

    伊斯坦堡爆炸案傷亡慘重，再掀土耳其與庫德族新仇舊恨
    伊斯坦堡鬧區獨立大街13日發生爆炸，造成6人死亡，都是土耳其公民。獨立大街是熱鬧的購物觀光地區，有路面電車行駛經過。圖攝於4月8日。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年11月15日

    我們想讓你知道的是

    庫德族如今也牽涉到俄烏戰爭下的北大西洋公約組織東擴。俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典打破多年「軍事不結盟」傳統，轉而支持加入北約。北約成員土耳其起身反對，特別指瑞典窩藏非法的庫德武裝分子。芬蘭和瑞典已與土耳其交涉多次，到目前為止，仍不見土耳其總統艾爾多安有意讓步。

    （中央社）伊斯坦堡鬧區13日發生爆炸，造成6死、逾80人傷。土耳其政府表示，爆炸案是庫德族好戰分子所為，使庫德工人黨與土耳其的長年衝突、美國與土耳其的齟齬，以及瑞典入北約等問題再度浮上檯面。

    伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）的獨立大街（Istiklal Avenue）為遊客必去景點之一，13日下午發生爆炸。社群媒體推特（Twitter）上轉傳的影片可見，獨立大街一處傳出巨響，接著冒出火光。另一段影片則顯示爆炸地點焦黑一片，數名成人及孩童倒地不起，衣物滲出血，其他民眾驚慌逃離。

    伊斯坦堡警方14日發布聲明指出，目前已經拘留46人，並查明敘利亞婦女艾巴希爾（Ahlam Albashir）是幕後黑手，稱艾巴希爾接受偵訊時坦承收到敘利亞庫德民主聯盟黨（PYD）的指令。

    • 阿拉伯新聞報在推特發布現場及監視器畫面的影片

    土耳其認為PYD是庫德工人黨（PKK）的分支。庫德工人黨發布聲明否認與此次爆炸案有關，並表示不會攻擊平民。

    「庫德族」一詞，向來牽動土耳其敏感國安神經，更左右土耳其對外關係。

    庫德族是中東主要族裔之一，人數眾多，卻沒有自己的國土，散居於土耳其、伊朗、敘利亞及亞美尼亞等地。第一次世界大戰鄂圖曼土耳其帝國瓦解後，許多庫德人推動建國，但隨中東地區遭瓜分，庫德人心心念念的獨立國家始終未能出現。

    庫德族工人黨自1984年起發起反抗土耳其政府的行動，超過4萬人在衝突中喪生。土耳其與庫德族長期失和，因此視庫德族武裝力量在土國南部崛起是一大威脅。近年美國在打擊恐怖組織伊斯蘭國（IS）的戰役中與庫德族的部隊合作，對土耳其而言，更有如肉中刺，也是雙邊多年來的齟齬。

    土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）14日譴責「窩藏恐怖組織」的國家，並且特別點名美國，稱華府對土耳其表達哀悼之舉就像「殺手總是第一個到達案發現場」。

    庫德族如今也牽涉到俄烏戰爭下的北大西洋公約組織（NATO）東擴。俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典打破多年「軍事不結盟」傳統，轉而支持加入北約。北約成員土耳其起身反對，特別指瑞典窩藏非法的庫德武裝分子。芬蘭和瑞典已與土耳其交涉多次，到目前為止，仍不見土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）有意讓步。

    對於伊斯坦堡居民而言，13日的爆炸是種提醒，代表多年前的危險事件不遠。爆炸發生時，當地居民烏蘇茲（Hasan Ozsut）估計自己當時距離現場450多公尺左右，當時他看到約4個人躺在地上，許多人正拔腿逃離。

    60歲的烏蘇茲是名酪農，他在獨立大街販售產品，爆炸後想去店內看看農產品損壞狀況，但警察、消防員及救護車已趕至現場，他無法靠近查看。

    烏蘇茲對美國全國公共電台（NPR）說，能成為獨立大街的商家之一，讓他相當自豪。許多人將這條大道視為伊斯坦堡的心臟。但他也知道，每回遇上這樣的事情，民眾自然會避而遠之。年底假期將至，他也思忖商家是否會難度過這季，「這實際上是對土耳其經濟投下一顆炸彈。」

    烏蘇茲和其他伊斯坦堡居民視這起爆炸為過去恐怖攻擊再現。

    2017年元旦，伊斯坦堡高檔夜店Reina慶祝新年時，槍手據報扮成耶誕老人闖入進行恐怖攻擊，造成至少39死、近80人受傷。2003年，伊斯坦堡2座猶太教堂、英國領事館和英國跨國銀行匯豐銀行（HSBC）1家分行發生自殺汽車炸彈攻擊，釀成慘重死傷。

    美國譴責13日的爆炸事件，並將之形容為「暴力行為」。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）於記者會上說，「我們與我們的北約盟友肩並肩站在一起。」

    根據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency），土國指派5名檢察官調查爆炸事件。

    索魯重申艾爾多安的承諾，矢言將歹徒繩之以法，並嚴厲打擊對土耳其及其公民實施恐怖主義者。

    新聞來源

    延伸閱讀

    【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

    責任編輯：翁世航
    核稿編輯：羅元祺


    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。