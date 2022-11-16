巴西、印尼、民主剛果商討共組「雨林OPEC」，美媒憂巴西難以達成「零砍伐」目標
我們想讓你知道的是
依照數據統計資料公司《Statista》的調查指出，過去10年內，全球熱帶雨林面積已大幅衰減，巴西的雨林損失更遠超其他國家，光是在2021年，巴西就有將近155萬公頃的熱帶雨林遭摧毀，該年全球熱帶雨林面積總計減少1110萬公頃。剛果民主共和國則緊追在後，該國擁有剛果盆地60％的熱帶雨林，無奈其2021年的雨林規模損失也超過49萬公頃。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
為保護熱帶雨林，擁有全球52％熱帶雨林資源的巴西、印尼與剛果民主共和國（DR Congo）近日正在商討共組「雨林OPEC」（OPEC of rainforests）策略聯盟的可能性，期望在3國共同的努力下，能建立完善的保護雨林「經費籌措機制」，以此減緩氣候變遷、維持各類動植物及生態系統的平衡。
《紐約時報》（The New York Times）轉述3國代表的說法表示，「雨林OPEC」將著重在永續管理熱帶雨林、恢復遭破壞的生態系統等領域，同時避免森林資源遭毀林濫伐。
綜合英國《衛報》（The Guardian）報導，巴西、印尼與剛果民主共和國，分別為亞馬遜雨林、蘇門答臘與婆羅洲森林，以及剛果盆地（Congo Basin）的所在地，這3處的熱帶雨林，當前皆遭受林木大規模商業濫伐、非法採礦等威脅。因此3國才會在2021年11月，於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第26次締約方會議（COP26）上，簽署雨林合作協議，欲在2030年之前，扭轉森林濫伐的窘境。
關注氣候變化議題的全球倡議社群平台Avaaz，旗下的議題倡議主任索里亞（Oscar Soria）表示，3國籌組的策略聯盟之所以叫做「雨林OPEC」，推測是想效仿石油輸出國組織（OPEC）協調會員國之間的政策及原油價格。
「只要在保護熱帶雨林的同時，充分與在地原住民及社區溝通，並尊重他們的權利及社區自主發展，這項策略聯盟協議就充滿希望。」索里亞這般說道。
巴西地球科學專家、亞馬遜雨林科學小組（SPA）聯合主席諾布雷（Carlos Nobre）相信，2022年10月下旬勝選、即將重回總統大位的巴西左翼前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），無疑為保護熱帶雨林帶來新的契機。
Tags：
科學辦案勝柯南！犯罪現場燒腦的事就交給AI
我們想讓你知道的是
被害者被被棄屍荒野，偵查單位居然靠AI演算血跡形態，重建第一現場，讓兇嫌啞口無言，坦承罪行？！沒錯，這就是科學辦案的威力。AIGO計畫媒合高雄市警察局及新創團隊旺來AI工作室，讓刑事人員省下更多時間與人力，提高破案效率。
刑案現場是3D立方體空間，嫌犯砍殺被害人時，動作很大，血源會隨著犯案工具噴濺出去，拋甩在四面牆上及天花板，透過AI計算這些血點的角度，可模擬出血源的來源線，發現交會在同一位置，即可推算兇嫌犯案的正確位置。
像這樣的血跡噴濺軌跡判斷，過去若單靠人工處理，須以肉眼觀察，再撰寫報告，才能以書面呈現。開發出AI模型後，可在短時間內得到精準結果，還能減少DNA的重複取樣及採證費用，為納稅人省錢。
此外，刑案現場常有被忽略的蛛絲馬跡，也可交給AI分析。例如遺留在牆上未被歹徒清洗乾淨的細微血跡，經AI推算後重建現場，勘察人員掀開地板，才發現血跡因毛細現象佈滿底層，確定該點就是砍殺的第一現場，突破嫌犯心防而順利破案。
用AI判讀血跡形態及軌跡偵辦，減少DNA重複取樣
數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，協助創新人才與產業之間媒合。高雄市警察局在此計畫上出題：血跡形態分析，而解題團隊是高怡宣教授主持的旺來AI工作室。高怡宣說：「高市警局提供很多圖形、原理及數學公式，我們再加上電腦視覺及AI輔助；例如血滴的背景可能是地毯或木板，透過AI程式可分離背景，單獨對血跡形態進行分析。」他指出，AI的模擬分析不一定要在現場，也可根據照片來進行，一兩分鐘內就可得到結果。
高雄市警局2019年開始參與AIGO計畫，共出了七個題目，最後有三個題目上架媒合，此次的血跡形態自動分辨、有了AI協助，讓鑑識人員在現場蒐證時，透過人機協作更勝柯南。
「數位發展部數位產業署 廣告」