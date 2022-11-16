巴西、印尼、民主剛果商討共組「雨林OPEC」，美媒憂巴西難以達成「零砍伐」目標

文：張瑞邦（Tucker Chang）

為保護熱帶雨林，擁有全球52％熱帶雨林資源的巴西、印尼與剛果民主共和國（DR Congo）近日正在商討共組「雨林OPEC」（OPEC of rainforests）策略聯盟的可能性，期望在3國共同的努力下，能建立完善的保護雨林「經費籌措機制」，以此減緩氣候變遷、維持各類動植物及生態系統的平衡。

《紐約時報》（The New York Times）轉述3國代表的說法表示，「雨林OPEC」將著重在永續管理熱帶雨林、恢復遭破壞的生態系統等領域，同時避免森林資源遭毀林濫伐。

綜合英國《衛報》（The Guardian）報導，巴西、印尼與剛果民主共和國，分別為亞馬遜雨林、蘇門答臘與婆羅洲森林，以及剛果盆地（Congo Basin）的所在地，這3處的熱帶雨林，當前皆遭受林木大規模商業濫伐、非法採礦等威脅。因此3國才會在2021年11月，於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第26次締約方會議（COP26）上，簽署雨林合作協議，欲在2030年之前，扭轉森林濫伐的窘境。

關注氣候變化議題的全球倡議社群平台Avaaz，旗下的議題倡議主任索里亞（Oscar Soria）表示，3國籌組的策略聯盟之所以叫做「雨林OPEC」，推測是想效仿石油輸出國組織（OPEC）協調會員國之間的政策及原油價格。

「只要在保護熱帶雨林的同時，充分與在地原住民及社區溝通，並尊重他們的權利及社區自主發展，這項策略聯盟協議就充滿希望。」索里亞這般說道。

巴西地球科學專家、亞馬遜雨林科學小組（SPA）聯合主席諾布雷（Carlos Nobre）相信，2022年10月下旬勝選、即將重回總統大位的巴西左翼前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），無疑為保護熱帶雨林帶來新的契機。