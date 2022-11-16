中國推「優化防疫20條」縮減封控力度，各地執行分歧，石家莊被指「躺平卸責」引爭議
我們想讓你知道的是
中國官方執行優化防疫20條出現分歧。河北石家莊宣布停止全員核酸檢測且不查驗健康碼，引發「躺平」聯想且登上熱搜；北京朝陽區則關閉非社區核酸檢測點，引起上班族強烈不滿。
中國推優化防疫20條，專家：因病毒毒力趨弱
（中央社）中國一週內新增逾7萬例病例，但官方此時公布優化防控工作的20條措施，縮減封控力度；對此中國工程院院士張伯禮表示，臨床實驗表明病毒造成的重症和死亡比例很低，意味致病力減弱。
根據中國官媒《健康時報網》統計，11月7日至13日，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）陽性感染者7萬5028例，其中確診病例9294例，無症狀感染者6萬5734例，無症狀感染者占比高達88％。
自中共20大落幕後疫情快速增溫，但中國官方11日公布20項防疫優化措施，縮減封控力度，包括入境隔離從7+3共10天縮短為5+3共8天；登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明也減為1次；並取消入境航班熔斷機制。
中國病例增卻減封控，專家分析因病毒趨於弱化。
中國工程院院士張伯禮14日接受陸媒《科技日報》訪問表示，病毒動態一直是防疫措施優化調整的重要前提基礎之一，當前的臨床實驗表明，病毒造成的重症和死亡比例很低，意味著病毒的致病力減弱。
張伯禮說明，數據顯示，當前確診感染者中大部分為無症狀感染者。這一情況是基於COVID-19形成群體免疫屏障，這樣的進化對於病毒某一特定分支保持「優勢」是有利的，因此，從病毒進化規律推測，病毒趨於穩定、毒力趨弱的概率較大。
但他強調，也不能忽視病毒傳播朝更隱匿，潛伏期縮短發展，前者由於不造成明顯症狀難以察覺，而後者意味著感染者從被感染到傳染人的時間進一步縮短，這兩方面變化共同造成病毒的傳播力增強。
關於此時公布優化防疫20條措施，張伯禮認為非常及時和必要，新措施對實現「疫情防得住、經濟穩得住、發展更安全」目標，為保障後疫情時代社會經濟發展兼顧民眾生活需求將發揮重要作用。
包括將高風險區外溢人員7天集中隔離調整為7天居家隔離；將風險區由高、中、低3類調整為高、低2類，最大限度減少管控人員；高風險區一般以居住單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大等措施，都是防控進一步科學優化的體現。
優化防疫20條各地執行分歧，被指躺平卸責引爭議
（中央社）中國官方執行優化防疫20條出現分歧。河北石家莊宣布停止全員核酸檢測且不查驗健康碼，引發「躺平」聯想且登上熱搜；北京朝陽區則關閉非社區核酸檢測點，引起上班族強烈不滿。
除上述兩地外，重慶市大部分地區在優化防疫20條宣布後仍持續封控，但各級政府面對媒體詢問卻層層向下歸責，聲稱封控是由居委會乃至於樓棟居民自行決定，引發外界對重慶市官方「向下卸責以避責」的質疑。
14日上午，河北省會石家莊市「全面躺平」的傳聞迅速登上熱搜。中國網路不斷收到當地民眾反映，指石家莊已取消全員核酸檢測，且不再查驗健康碼。也就是說，石家莊市民不必再2至3日一檢，出入公共場所也不必掃碼。
這一消息，引發中國民眾在網路上熱議，不少人認為石家莊是「中國與病毒共存的試點城市」，正反意見熱烈交鋒。不少當地學生家長擔心子女因此被感染，14日紛紛以五花八門的理由向學校請假；而平日愛四處閒晃蹓躂的老人家更不敢外出，街上完全不見蹤影。
更有甚者，標榜可治療COVID-19症狀、但在中國民間評價分歧的中藥「連花清瘟」，14日在石家莊被瘋狂搶購，全市藥房被掃貨一空，一盒難求，並成為當地網購的熱門商品。
另一個引發爭議的是北京市朝陽區。在14日傳出石家莊「躺平」的同一時間，當地卻接獲官方下達命令，暫時關閉不在社區內的核酸檢測站，民眾須在社區內自行接受核酸檢測。然而，這些在朝陽區社區內的檢測站，既不接受非社區居民檢測，且檢測時間僅限上班時間，中午還休息，有些檢測站甚至只有上午檢測。
這項命令一下達，導致全區眾多上班族措手不及，原本在公司附近的核酸檢測點紛紛關閉，稍遠處的社區卻不讓非居民進入受檢，大批上班族在中午前後遍尋全區，不是紛紛關閉，就是大排長龍。有人直到傍晚才在別的行政區順利檢測，有人因此只好請假回家，激起強大民怨。
針對上述爭議，從石家莊市政府到市委書記張超超等人先後出面喊話，除強調前往共場所仍需核酸檢測證明外，並澄清石家莊的防疫是「全面對標」優化防疫20條，絕非「躺平」。同時也強調，石家莊「疫情形勢非常複雜」，但要堅決防止「一刀切」、「層層加碼」、「一封了之」等弊端。
中國媒體報導，石家莊市官方今早表示，為方便市民就近核酸檢測，石家莊市內各轄區昨天已增設部分免費核酸檢測點，具體數量會「隨着實際需要進行調整」。
至於朝陽區，據媒體報導，為平息民眾不滿並符合需要，區內部分非社區核酸檢測站今天已經重新開放；一些社區內的核酸檢測點則延長檢測時間。但據民眾反映，當地仍有部分非社區核酸檢測站仍未開放，反而有一些社區內的檢測站，工作人員直到開門時間仍未到班。
《路透社》引述龍洲經訊（Gavekal Research）的研究報告形容，中國在放鬆防疫管控上，選擇了「奇怪時間點」。因為，疫情猛烈反彈與中央要求放鬆防疫措施相交織，引發了中國政策是否逐漸轉為容忍COVID-19的辯論。
也有為數不少的中國民眾，在網路上表達對放鬆放疫的擔心。理由是，現在就學國外「躺平」，反而讓他們不敢出門，且更擔驚受怕。但也有支持放鬆的民眾說，「這一關遲早要過」，如果不過，生活就沒有恢復正常的一天。
新聞來源
延伸閱讀
- 防疫軟體掌握行蹤強迫隔離，「彈窗」成北京人疫情下最怕一幕，也催生「養碼」產業
- 中國官方點名部分地方政府「防疫過度」，「紅二代」陶斯亮批北京健康寶不符精準防疫
- 中國動態清零鬆動風聲不斷、官方未強力否認，前首席疾管官員稱防疫政策即將改變
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
Photoshop教學：潮牌美術總監郁明軒Ming，用Cyberpunk玩轉台北！
我們想讓你知道的是
原來台北也可以這麼Cyberpunk？一起來看看潮牌美術總監Ming如何用Photoshop將平凡的台北街景，轉變成充滿未來感的科幻之城！
現任服裝品牌SMG美術總監的Ming郁明軒，旅美期間曾獲ADDY Awards、ANDY Award與Create Awards等多項廣告大獎，回台灣後除了操刀許多品牌各季度的形象視覺，他也以個人身份參與其他設計專案，發揮他擅長的塗鴉與美式風格。
Photoshop是Ming最得力的創作工具，經常受到新事物吸引的他，也愛用PS嘗試各種新點子。在這次的PS技巧示範中，Ming和我們分享他如何用Photoshop結合三個台灣的熱門景點照片，透過調色、去背、物件移除與圖層效果，打造出cyberpunk風格的城市街景。
畫面調色工具首推Adobe Camera Raw
Ming選擇的三個素材景點分別是充滿次文化氛圍的西門町、科技感十足的南港與保留老街風華的九份。不過原始素材與cyberpunk主題的色調有蠻大差異，所以在前期階段Ming會先做一次整體調色。
Photoshop有很多種調色方式，可以直接在圖片上調整，或是建立遮罩調整圖層，「我現在比較推薦使用camara raw濾鏡，它可以一次調整很多的細節。」Ming建議大家在使用camera raw之前，先把要調整的圖層改成「智慧型物件」，這樣子調色完之後才能夠再去微調的圖片的其他部分，才不會讓效果直接套用在整張圖片上而無法修改個別。
Ming在camara raw濾鏡中先將圖片色溫調得冷一點，再把明暗度都稍微拉低，透過雜訊調整讓細節跟紋理變得明顯。色彩混和器則是主要的調色功能，「我們可以針對特定的顏色調整色相、飽和度以及明度，前期的調色我大概會做這些調整。」
根據素材特性選擇最適合的PS去背功能
搭配Photoshop眾多的選取工具，讓你在面對各種素材時都能找到最有效率的去背方式。「我想要使用圖片中側邊的商店和招牌，建築物的線條都比較明確，所以我就直接使用鋼筆工具。」此外Ming也示範了多邊形套索工具來選取不同素材。
除了手動框選出畫面中的元素，Photoshop也有很多便利的自動選取功能，像是辨識主體、辨識天空等，如果素材適合Ming也推薦直接使用PS自動選取功能，讓AI幫助你更快速地選取出需要的元素！
靈活搭配變亮變暗模式做PS物件移除
物件移除部分，Ming使用的是印章工具與污點修復工具，「我分享一個我覺得很方便的方式，在物件修復工具的選項欄裡有模式可以變換，我會建議大家可以用變亮跟變暗模式，」這次示範要移除文字的施工告示周圍，剛好有很乾淨的顏色，「先用變亮模式把文字周圍比較暗的地方變成亮的，然後再用變暗模式去修改一些局部比較亮的像素。」透過這樣的模式切換就能保持與原始像素非常接近的效果，另外隨時在印章工具跟污點修復工具之間搭配使用，也可以更靈活地移除素材中多餘的物件。
透過Photosop圖層效果增添畫面風格
最後一個環節Ming示範用圖層效果讓畫面更精緻，「我想要把這個螢幕截圖變像是立體投影的效果，」點選濾鏡收藏館中的網屏圖樣，為圖片加上一些投屏感的線條，「記得在使用前要先把前後景的顏色調成黑白，不然濾鏡會直接套用現有的顏色，選項呈現效果就會怪怪的。」
網屏圖樣完成後回到主畫面，再繼續使用Photosop圖層效果，為這個截圖物件加上一些內光暈與藍光的顏色覆蓋，以及外光暈與些微的外框筆畫，使整體物件感覺更像是螢幕投屏正在播放畫面一樣！
Photoshop愈來愈強大，許多功能都不斷進化而且也更簡單操作，Ming鼓勵大家多多使用Photoshop來創作屬於自己風格的作品，現在就下載Photoshop用你的無限創意將平凡玩轉成精彩吧！