距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    2022/11/16,
    中國

    中國推「優化防疫20條」縮減封控力度，各地執行分歧，石家莊被指「躺平卸責」引爭議

    中國推「優化防疫20條」縮減封控力度，各地執行分歧，石家莊被指「躺平卸責」引爭議
    Photo Credit: 中央社

    我們想讓你知道的是

    中國官方執行優化防疫20條出現分歧。河北石家莊宣布停止全員核酸檢測且不查驗健康碼，引發「躺平」聯想且登上熱搜；北京朝陽區則關閉非社區核酸檢測點，引起上班族強烈不滿。

    中國推優化防疫20條，專家：因病毒毒力趨弱

    （中央社）中國一週內新增逾7萬例病例，但官方此時公布優化防控工作的20條措施，縮減封控力度；對此中國工程院院士張伯禮表示，臨床實驗表明病毒造成的重症和死亡比例很低，意味致病力減弱。

    根據中國官媒《健康時報網》統計，11月7日至13日，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）陽性感染者7萬5028例，其中確診病例9294例，無症狀感染者6萬5734例，無症狀感染者占比高達88％。

    自中共20大落幕後疫情快速增溫，但中國官方11日公布20項防疫優化措施，縮減封控力度，包括入境隔離從7+3共10天縮短為5+3共8天；登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明也減為1次；並取消入境航班熔斷機制。

    中國病例增卻減封控，專家分析因病毒趨於弱化。

    中國工程院院士張伯禮14日接受陸媒《科技日報》訪問表示，病毒動態一直是防疫措施優化調整的重要前提基礎之一，當前的臨床實驗表明，病毒造成的重症和死亡比例很低，意味著病毒的致病力減弱。

    張伯禮說明，數據顯示，當前確診感染者中大部分為無症狀感染者。這一情況是基於COVID-19形成群體免疫屏障，這樣的進化對於病毒某一特定分支保持「優勢」是有利的，因此，從病毒進化規律推測，病毒趨於穩定、毒力趨弱的概率較大。

    但他強調，也不能忽視病毒傳播朝更隱匿，潛伏期縮短發展，前者由於不造成明顯症狀難以察覺，而後者意味著感染者從被感染到傳染人的時間進一步縮短，這兩方面變化共同造成病毒的傳播力增強。

    關於此時公布優化防疫20條措施，張伯禮認為非常及時和必要，新措施對實現「疫情防得住、經濟穩得住、發展更安全」目標，為保障後疫情時代社會經濟發展兼顧民眾生活需求將發揮重要作用。

    包括將高風險區外溢人員7天集中隔離調整為7天居家隔離；將風險區由高、中、低3類調整為高、低2類，最大限度減少管控人員；高風險區一般以居住單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大等措施，都是防控進一步科學優化的體現。

    aia4y30gcv8bt16g2kzgfsukt19xzr
    Photo Credit: 中央社
    圖為上海市閔行區一處核酸檢測亭。

    優化防疫20條各地執行分歧，被指躺平卸責引爭議

    （中央社）中國官方執行優化防疫20條出現分歧。河北石家莊宣布停止全員核酸檢測且不查驗健康碼，引發「躺平」聯想且登上熱搜；北京朝陽區則關閉非社區核酸檢測點，引起上班族強烈不滿。

    除上述兩地外，重慶市大部分地區在優化防疫20條宣布後仍持續封控，但各級政府面對媒體詢問卻層層向下歸責，聲稱封控是由居委會乃至於樓棟居民自行決定，引發外界對重慶市官方「向下卸責以避責」的質疑。

    14日上午，河北省會石家莊市「全面躺平」的傳聞迅速登上熱搜。中國網路不斷收到當地民眾反映，指石家莊已取消全員核酸檢測，且不再查驗健康碼。也就是說，石家莊市民不必再2至3日一檢，出入公共場所也不必掃碼。

    這一消息，引發中國民眾在網路上熱議，不少人認為石家莊是「中國與病毒共存的試點城市」，正反意見熱烈交鋒。不少當地學生家長擔心子女因此被感染，14日紛紛以五花八門的理由向學校請假；而平日愛四處閒晃蹓躂的老人家更不敢外出，街上完全不見蹤影。

    更有甚者，標榜可治療COVID-19症狀、但在中國民間評價分歧的中藥「連花清瘟」，14日在石家莊被瘋狂搶購，全市藥房被掃貨一空，一盒難求，並成為當地網購的熱門商品。

    另一個引發爭議的是北京市朝陽區。在14日傳出石家莊「躺平」的同一時間，當地卻接獲官方下達命令，暫時關閉不在社區內的核酸檢測站，民眾須在社區內自行接受核酸檢測。然而，這些在朝陽區社區內的檢測站，既不接受非社區居民檢測，且檢測時間僅限上班時間，中午還休息，有些檢測站甚至只有上午檢測。

    這項命令一下達，導致全區眾多上班族措手不及，原本在公司附近的核酸檢測點紛紛關閉，稍遠處的社區卻不讓非居民進入受檢，大批上班族在中午前後遍尋全區，不是紛紛關閉，就是大排長龍。有人直到傍晚才在別的行政區順利檢測，有人因此只好請假回家，激起強大民怨。

    針對上述爭議，從石家莊市政府到市委書記張超超等人先後出面喊話，除強調前往共場所仍需核酸檢測證明外，並澄清石家莊的防疫是「全面對標」優化防疫20條，絕非「躺平」。同時也強調，石家莊「疫情形勢非常複雜」，但要堅決防止「一刀切」、「層層加碼」、「一封了之」等弊端。

    中國媒體報導，石家莊市官方今早表示，為方便市民就近核酸檢測，石家莊市內各轄區昨天已增設部分免費核酸檢測點，具體數量會「隨着實際需要進行調整」。

    至於朝陽區，據媒體報導，為平息民眾不滿並符合需要，區內部分非社區核酸檢測站今天已經重新開放；一些社區內的核酸檢測點則延長檢測時間。但據民眾反映，當地仍有部分非社區核酸檢測站仍未開放，反而有一些社區內的檢測站，工作人員直到開門時間仍未到班。

    《路透社》引述龍洲經訊（Gavekal Research）的研究報告形容，中國在放鬆防疫管控上，選擇了「奇怪時間點」。因為，疫情猛烈反彈與中央要求放鬆防疫措施相交織，引發了中國政策是否逐漸轉為容忍COVID-19的辯論。

    也有為數不少的中國民眾，在網路上表達對放鬆放疫的擔心。理由是，現在就學國外「躺平」，反而讓他們不敢出門，且更擔驚受怕。但也有支持放鬆的民眾說，「這一關遲早要過」，如果不過，生活就沒有恢復正常的一天。

    新聞來源

    延伸閱讀

    【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

    責任編輯：朱家儀
    核稿編輯：翁世航


    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。