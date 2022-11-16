英國首相蘇納克今晚見習近平：會談前對中態度髮夾彎，不再稱中國為「威脅」

英國首相蘇納克（ Rishi Sunak）將於今（16）日晚間與中國國家主席習近平在G20峰會進行雙邊會談，這將是英國5年來 第一位與中國國家主席面談的首相。不過蘇納克昨日接受媒體採訪時，以「系統性的競爭者」稱呼中國，而非前首相特拉斯（Liz Truss）提議將中國視作「威脅」，同黨對中鷹派的議員對此表達不滿，認為 這 種轉變會被習近平視為英國首相的軟弱 。

蘇納克和習近平將於今日進行雙邊會談，這是自2018年2月習近平與時任首相的梅伊（Theresa May）會談以來，中英領袖睽違5年首度面對面會談。

這場會談是由英方所提出。英國政府表示，中英需要建立坦誠和有建設性的關係，著重於英國的國家安全——包括經濟安全——但也強調不會迴避香港與新疆的人權議題。

英國《衛報》指出，據了解，蘇納克本人非常希望召開會談。官員們表示，這場會談的目標是希望中英能在能源安全、氣候危機等領域取得新進展，並鼓勵北京在俄羅斯和烏克蘭問題上發揮更積極的作用。

聯合國大會昨日通過決議，支持建立機制，讓俄羅斯為入侵烏克蘭造成的人員和財產損失進行賠償，不過中國在此案中投下反對票，支持俄羅斯。

China voted with Russia and against a UN resolution to "provide a basis for future reparations from Russia to Ukraine".



Cuba, Belarus, Iran, Eritrea, North Korea, Syria etc also voted with Russia.



via @SteffenWurzel pic.twitter.com/kS9yTOqOzx — Finbarr Bermingham (@fbermingham) November 15, 2022

對中態度「軟化」？蘇納克不再稱中國為「威脅」

蘇納克昨日接受媒體提問時，軟化了他對北京的措辭。當被問及是否會延續前首相特拉斯就任期間，擬更新英國政府的外交綜合評估（Integrated Review）內容、將中國正式列為「威脅」，蘇納克原先稱中國為威脅，但隨即糾正為「挑戰」：

「我對中國的看法很明確......我認為中國很明顯對我們的價值與利益構成了系統性威脅——嗯，系統性挑戰，而且不可否認是我們國家經濟安全的最大威脅。」

這與蘇納克在今年夏天與特拉斯角逐保守黨黨魁時的說詞有所出入，他當時稱中國和中共是「本世紀英國和世界安全的最大威脅」。

蘇納克第二次被問及他是否會放棄將中國重新歸類為「威脅」時，他表示自己的立場「與我們的盟友高度一致」：「如果你看看幾週前剛剛公佈的美國國家安全戰略，看看他們如何描述他們對中國的看法以及如何應對，我想你會發現這與我剛的描述非常雷同」，他強調加拿大與澳洲的戰略也是如此。

前保守黨領袖伊恩・鄧肯・史密斯（Iain Duncan Smith）對蘇納克軟化的立場表達憤怒，認為這樣的 轉變會被習近平視為英國首相的一種軟弱 。 史密斯說，看到中國駐英國曼徹斯特總領事館對抗議者的襲擊，以及中國海外服務站的警察脅迫中國公民回國，「（蘇納克）還需要什麼證據來證明，中國正在威脅我們的價值觀和我們的生活方式？」

不過英國下議院外交事務委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）則認為， 重新確定中國的地位與其說是一項決定性措施，不如說是一種公關噱頭。她指出，改變中國的地位會使英國在五眼聯盟中被視為異類，並且有可能分散對戰略性的發展 。

蘇納克：英國隨時準備支援台灣，但未承諾提供武器

蘇納克對中立場與前首相強森（Boris Johnson）類似，都是將中國視為「系統性的競爭者」，蘇納克在擔任財政大臣期間，希望重啟中英高階貿易會談以及中英經濟財金對話，這讓他在第一次角逐保守黨魁時曾遭到前首相特拉斯的抨擊。特拉斯為對中鷹派，不僅提出英國應考慮將中國地位提升為威脅，也曾表示北約組織必須因應全球威脅，保護印太地區，並「確保像台灣這樣的民主政體有能力自我防衛。」

蘇納克昨日也被問及英國是否該向台灣提供武器，他表示，「 我們正在考慮所有這些事情，作為更新外交綜合評估的一部分。」他說英國對台灣的政策是不支持任何一方片面改變現況，應以和平的方式解決，但他也說，「 我們隨時準備支援台灣，就像我們反對中國的侵略一樣。」

台灣外交部發言人歐江安表示，外交部對英國「台海現況不應被單方面改變，英國隨時準備支援台灣」立場表達歡迎與誠摯感謝。

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核稿編輯：羅元祺