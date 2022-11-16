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    2022/11/16,
    美加

    《路透社》：俄國企業偽裝美國公司開發APP代碼，包括CDC等美多個官方機構受騙使用

    《路透社》：俄國企業偽裝美國公司開發APP代碼，包括CDC等美多個官方機構受騙使用
    Photo Credit: Pushwoosh Twitter截圖

    我們想讓你知道的是

    Pushwoosh創辦人科涅夫（Max Konev）9月在一封電子郵件中告訴《路透社》，該公司從未試圖掩蓋俄國血統，「我以身為俄國人自豪，我永遠不會隱瞞這點」，但他表示公司「與俄國政府沒有任何關係」，並將資料儲存在美國與德國。

    （中央社）《路透社》獨家報導，蘋果及Google線上商店中，有數千個智慧型手機應用程式含有科技公司Pushwoosh開發的電腦代碼，這間自稱總部位於美國的公司，實際上是俄國企業。

    美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，他們受騙相信Pushwoosh是間總部位於美國的公司；經《路透社》披露該公司實為俄國企業後，CDC以安全顧慮為由，在7個對公眾開放的應用程式中移除Pushwoosh的軟體。

    美國陸軍表示，出於同樣擔憂，他們已於3月移除含Pushwoosh代碼的應用程式。該款應用程式供美國主要戰鬥訓練基地之一的士兵們使用。

    《路透社》參閱該公司在俄國發布的公開文件，發現Pushwoosh總部位於西伯利亞的新西伯利亞鎮（Novosibirsk），註冊為一家軟體公司，同時經手資料處理業務。公司雇用約40名員工，去年營收約240萬美元（約新台幣7424萬元），並在俄國註冊繳稅。

    然而，《路透社》發現，在社群媒體及美國監管單位文件中，Pushwoosh將自己描述成一家美國公司，在加州、馬里蘭州和華府都有據點。

    Pushwoosh為軟體開發人員提供代碼和數據處理等支援服務，讓他們能分析智慧型手機應用程式用戶的線上活動，並從Pushwoosh伺服器中傳送訂製的推播訊息。

    Pushwoosh在網站上表示，他們不蒐集敏感訊息，《路透社》也沒找到Pushwoosh濫用用戶資料的證據，但俄國當局已迫使本土企業將用戶資料交給國內安全機構。

    Pushwoosh創辦人科涅夫（Max Konev）9月在一封電子郵件中告訴《路透社》，該公司從未試圖掩蓋俄國血統，「我以身為俄國人自豪，我永遠不會隱瞞這點」，但他表示公司「與俄國政府沒有任何關係」，並將資料儲存在美國與德國。

    Pushwoosh代碼已隨應用程式，廣泛被安裝在許多跨國企業、具影響力的非營利組織及政府機構，從全球消費品生產商聯合利華（Unilever Plc）、歐洲足球總會（UEFA）到極具政治影響力的美國槍枝遊說團體「全國步槍協會」（NRA）及英國工黨。

    根據應用軟體追蹤調查平台Appfigures統計，Pushwoosh代碼已嵌入Google和蘋果應用程式商店近8000個應用程式裡。

    俄國國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）面對《路透社》詢問，並未做出回應。

    在美國監管文件與社交媒體上，Pushwoosh從未提及與俄國間的關係。

    Pushwoosh不只在推特（Twitter）上將「華盛頓特區」列為公司所在地，宣稱辦公室地址位於馬里蘭州肯辛頓郊區，更在臉書（Facebook）和領英（LinkedIn）資料中列出馬里蘭州的地址。

    馬里蘭州辦公室地址其實是科涅夫一名俄國朋友的家，他在不具名情況下與《路透社》記者交談，自稱與Pushwoosh沒有任何關係，只是同意科涅夫使用他的地址接收郵件。

    新聞來源

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    責任編輯：翁世航
    核稿編輯：羅元祺


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