美國斥資20億元加強菲律賓軍事合作，賀錦麗將訪鄰近南海主權爭議的巴拉望島
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美國明年將加強與菲律賓軍事合作，預計投入6650萬元，加速推動「加強國防合作協議」，美國副總統賀錦麗11月22日也將拜訪菲國總統，針對南海和平穩定與海上民生生計進行雙邊會談，有人質疑此舉是否引起中國不滿，專家則表示，這不是針對爭議領土的討論。
隨著拜登（Joe Biden）與習近平會面結束後，中美緊張關係稍稍緩解，沒想到外媒隨後報導，美國將於明（2023）年開始展開「加強國防合作協議」（EDCA），並預計在菲國軍事基地中投入約6650萬美元（約新台幣20.71億元）的軍事設備。
此外，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也將在下周二（22日）前往巴拉望島（Palawan），與菲國總統會面，這將是有史以來，美國訪問巴拉望的最高階人員。
美國加強與菲國軍事合作
《中央社》報導指稱，「加強國防合作協議」中允許美國安插更多官兵輪駐，美軍不僅能共用軍事基地，還會協助興建軍事設施，明年起也將在「馬尼拉北方的巴塞空軍基地」、「呂宋島中部的麥格塞塞堡軍營」、及「菲國南部民答那峨島的倫比亞空軍基地」建立訓練設施、倉儲等設施。
另外，《中央社》也引述菲國參謀總長巴卡洛（Bartolome Vicente Bacarro）表示，美國額外要求開放5個軍事基地以供使用，包含了卡加延省2處，巴拉望省、三描禮士省以及伊薩貝拉省各1處，不過菲律賓目前尚未同意。
事實上，該協議早於2014年兩方就已簽署，不過因菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）「親中遠美」的政策下，導致該計畫中止，如今新總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，美菲關係逐漸回溫，預計將會加速落實協議內容，並針對5個地點強化、修復現有基礎設施，建設新設施，研究新地點等方面強化共同防禦態度。
賀錦麗訪菲律賓
美國副總統賀錦麗將在亞洲經合會（APEC）後到訪巴拉望島，並於20日晚間抵達馬尼拉，21日會面菲律賓副總統薩拉・杜特蒂（Sara Duterte），22日正式與總統小馬可仕進行雙邊會談，隨後將赴巴拉望島公主港會見當地居民、民間領袖和菲律賓海巡隊代表。
《中央社》引用美國官員說法，本次會談主要針對安全同盟與經濟關係做討論，美方不僅重申南海和平的重要性，也計畫提升菲律賓人民數位經濟的技能以及加速清潔能源的轉型。
他也表示，美國將與菲律賓站在同一陣線，與當地居民討論非法捕魚對生計與經濟的影響，維護國際海洋秩序，支持海上民生，打擊非法、無管制與未通報的濫捕活動，「（賀錦麗）到那裡表明我們對法治和海洋法的支持與聲援。」
南海主權爭議
賀錦麗探訪巴拉望島之所以引起各界重視，主因是該島鄰近南海主權爭議的南沙群島，涉及到中國、馬來西亞、菲律賓、越南、汶萊與台灣權益。
《中央社》報導，中國漁民過去多次進入菲國經濟海域，菲國海巡隊為此與中國民兵船、漁民、海警隊時常發生衝突，從2020年以來，外交抗議的次數竟已高達405次。
《路透社》更表示，北京曾援引國內歷史地圖，申張於巴拉望島附近海域及南海部分地區的領土主權，不過在2016年國際仲裁結果顯示，中國主張沒有法源的依據，因此予以駁回。
有人擔心賀錦麗訪菲之行是否引起北京當局不滿，對此，華盛頓戰略與國際研究中心東南亞部的南海問題專家波利（Gregory Poling）則認為，此次訪問可能只會向菲律賓發出明確訊號，不會激怒北京，因為這不是針對爭議領土的訪問，「即使當下圍繞著烏克蘭和台灣問題，美國仍承認南海是未來美菲關係的核心，此舉將使菲律賓感到安心。」
新聞來源
- Exclusive: Kamala Harris to visit Philippine islands at edge of South China Sea dispute（Reuters）
- 美國斥資20億 2023年起在菲律賓3基地興建設施深化同盟（中央社）
- 賀錦麗訪菲將赴巴拉旺島 近南沙群島北京恐不滿（中央社）
延伸閱讀
- 北京「戰狼外交」升高恫嚇，華府智庫專家：南海恐成「中國湖」
- 南海仲裁6週年，菲官方：「這是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖」
- 中國南海九段線主張被越南人戲稱為「牛舌」，越官方和民間究竟怎麼看「南海衝突」？
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
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