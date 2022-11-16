期中選舉聲勢受挫，川普仍將宣布再次參選總統，共和黨金主急尋替代人選避免決裂

儘管期中選舉聲勢受挫，川普即將宣布再次參選總統

（中央社）美國前總統川普（Donald Trump）今天（美國時間15日）準備展開再次問鼎白宮的行動，儘管跡象顯示，他對共和黨的掌控力正在衰退中，他仍將不顧歷史前例，希望在令他失望的期中選舉挫敗後繼續前進。

美聯社報導，川普昨天在自己的社群媒體網站上發文說：「但願明天能成為我們國家歷史上最重要的日子之一。」預期美東時間今晚9時（台灣時間16日上午10時），川普將在他位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的俱樂部宣布再次參選。

川普的幕僚和盟友原本勸他，等到期中選舉過後再宣布參選，後又建議他到12月6日喬治亞州聯邦參議員第2輪選舉後再宣布。但川普急欲重返鎂光燈下，也希望避開眾多可能競選對手，如佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。

迪尚特在此次期中選舉連任州長成功，如今共和黨內許多人勸他，更上層樓參選總統。

彭斯考慮角逐2024大選，稱美國有比川普更佳選擇

美國前副總統彭斯（Mike Pence）在最近播出的受訪片段中表示，他與家人正「虔心考慮」2024年是否應角逐總統大位，還說美國未來會有比前總統川普更好的選擇。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，各界預期川普今天將宣布2024年再次逐鹿白宮。美國廣播公司（ABC）主持人穆爾（David Muir）詢問彭斯是否認為自己能擊敗川普，彭斯回答：「嗯，那種事讓別人說去，我們想不想試則由我們決定。」

被問到他是否認為前老闆川普應該回任總統，彭斯說：「我想這得由美國人民決定，但我認為，未來我們會有更好的選擇。」

「而對我和我的家人來說，我們將思考自己將扮演什麼角色。」

彭斯對於2024年的計畫一直含糊其辭，但他向來被認為是共和黨總統初選的潛在參選人，但他若是正式宣布參選，幾乎勢必會遭到川普強烈反對。

2021年1月6日，當時身兼參議院議長的彭斯與國會議員齊聚國會大廈，準備正式確認2020年總統大選由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝選，卻發生國會暴動事件。

穆爾追問彭斯，為何川普當天不趕快行動阻止暴力，彭斯回答，他「無法說明總統（當天）在做什麼」，而且當天他從未聽到來自川普或白宮的消息。

彭斯還說，事發當下他並「不害怕」，而是「對我所見充滿憤怒」。特勤局人員起初希望彭斯離開國會大廈，但他不願上車，「我就是不希望那些暴民看到副總統的車隊加速離開國會山莊，我不想讓他們稱心如意。」

彭斯將於今天出版回憶錄《願上帝助我》（So Help Me God）。根據《華爾街日報》節錄的書本內容，彭斯在以第一人稱自述的回憶錄中說，2020年總統大選落敗後，他曾鼓勵川普東山再起。

彭斯勸川普可以先贏得喬治亞州聯邦參議員選舉、2021年維吉尼亞州州長選舉，以及2022年期中選舉，然後再戰2024。但川普似乎不為所動，厭倦地說，「我不知道，2024太遠了。」

期中選舉凸顯川普失色，共和黨群雄並起尋接棒

美國前總統川普計劃15日宣布角逐2024白宮寶座，但在這次期中選舉表現遠不如預期後，共和黨的金主與黨內領袖得正視攸關存亡的困境：誰能替換川普、如何避免決裂。

《華盛頓郵報》報導，在共和黨金主、工作人員和其他有志2024年白宮寶座者之間的私下談話裡，越來越多的共和黨人想把握這次能解套與川普綁在一起、迎來新一代黨內領導人的最佳機會。

許多共和黨人將這次期中選舉不如意歸咎於川普，不滿他在初選時提拔劍走偏鋒的候選人以致最終一一落馬，若再考量川普2020年輸給現任總統拜登，益發增加檯面上與檯面下關於後川普時代的討論。

許多金主和黨內人員紛將希望寄託在佛羅里達州州長迪尚特。將自己塑造成「清新版川普」的迪尚特，這次期中選舉以近20個百分點的差距輕鬆擊敗民主黨對手成功連任，還成為20年來首位拿下佛州人口稠密多元、向為民主黨票倉邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）的共和黨人。

其他共和黨潛在「後浪」，從前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）、前副總統彭斯（Mike Pence）、維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）到即將卸任的馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan），現都已鴨子划水為自己的2024年布局。

楊金2021年在維吉尼亞州擊敗民主黨對手勝選，而一年之前拜登才在維州以高10個百分點的得票勝出，讓楊金走入共和黨金主的視線。楊金這次期中選舉走遍全美輔選兼試水溫，9月底在維州沙洛茲維爾（Charlottesville）近郊一座豪華渡假村的集會更被看作宣布角逐白宮的集結號。

其他像川普時代的美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）等也都有逐鹿中原的雄心。

但避免與川普決裂造成兩敗俱傷，將是共和黨在後川普時代的一大難題。

共和黨的民調專家艾瑞斯（Whit Ayres）表示，共和黨選民可概分為3類，約10％「死不投川普」，約50％是「可支持可不支持」，這批人已於2016、2020兩度投給川普，但現覺得不妨換人試試看；但有40％「非川普不投」，對他不離不棄。