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    2022/11/16,
    商業

    艾司摩爾宣布史上最大金額在台投資案，蔡總統：炒作台灣風險謠言將不攻自破

    艾司摩爾宣布史上最大金額在台投資案，蔡總統：炒作台灣風險謠言將不攻自破
    Photo Credit：Reuters / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    過去外界一直盛傳台灣是兵兇戰危之地，昨（15）日全球半導體設備領導業者——荷商艾司摩爾（ASML）表示要加碼投資台灣，對此，蔡英文總統強調：「炒作台灣風險謠言將不攻自破。」

    （中央社）荷商艾司摩爾（ASML Holding N.V.）執行副總裁兼首席營運長施奈德昨（15）日表示，台灣半導體產業對世界的貢獻有目共睹，艾司摩爾也會持續加碼投資台灣。行政院副院長沈榮津說，明年7月即將動工的北部投資案，將是ASML有史以來在台灣最大的投資金額。

    艾司摩爾加碼投資台灣

    總統蔡英文下午由國安會秘書長顧立雄、沈榮津、經濟部長王美花等人陪同，在總統府接見荷商艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德（Frédéric Schneider-Maunoury）等人。

    施奈德致詞時感謝台灣政府持續提供半導體產業許多支持。台灣現在是世界半導體產業中領頭羊的地位，並且是全球先進製程當中不可或缺的領先角色。

    他提到，ASML目前在台灣總共有5個廠址，員工超過4500人，也持續擴展團隊，包括物流及供應鏈方面。此外，在台灣除了工業部門外，並持續拓展研發等領域的部門。

    施奈德表示，全球半導體產業正在積極發展當中，台灣半導體產業對世界的貢獻更是有目共睹，艾司摩爾也會持續加碼投資台灣，並支持台灣的客戶群及全球半導體產業。

    最後，他再次感謝蔡總統及政府團隊的大力支持，相信透過這些支持，可以一起貢獻半導體產業光明的未來。

    沈榮津補充表示，感謝艾司摩爾持續投資台灣，明（2023）年7月即將動工的北部投資案，將是ASML有史以來在台灣最大的投資金額。台灣的半導體產業與艾司摩爾的合作，將讓全球供應鏈更強韌、更繁榮。

    蔡英文總統：炒作台灣風險謠言將不攻自破

    （中央社）總統蔡英文昨天表示，感謝荷商艾司摩爾以具體行動投資台灣，和台灣半導體產業一起提升全球半導體的技術能力。她相信，這也讓過度炒作台灣風險的謠言不攻自破。

    總統蔡英文下午由國安會秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等人陪同，在總統府接見艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德（Frédéric Schneider-Maunoury）一行。

    總統致詞時表示，感謝ASML肯定台灣的投資環境，持續在台灣擴大投資。台灣半導體產業數10年來發展，已經是領先全球的產業鏈，尤其在疫情之後，更成為全球的焦點。

    總統說，半導體產業是一個全球合作的產業，不是單一分工，或是單一國家可以創造卓越，但當彼此合作，就可以打造一個最先進、最有效率的生產模式。

    蔡總統表示，ASML與台灣的合作就是最好的例子。ASML持續跟台灣並肩同行，從2003年，ASML在新竹成立子公司以來，與台積電等台灣廠商一起成長茁壯，台灣更成為全球唯一DUV光罩傳輸模組的製造基地。

    總統指出，為因應台積電先進製程的需求，ASML也在南科設置EUV全球技術培訓中心，未來也會把EUV專用的2奈米晶圓光學量測設備落腳台灣，在台灣進行研發及製造。台灣和ASML相互合作，在半導體供應鏈中彼此茁壯，不僅成為全球領先，還會繼續保持競爭優勢，繼續保持領先。

    蔡總統提到，在緊接而來的全球經濟變局中，相信台灣先進的半導體產能將有助於振興區域和全球經濟，也期待台灣跟民主盟友持續深化合作，一起打造更安全且具有韌性的全球供應鏈。

    總統說，為了達到這個目標，台灣會透過產業政策，給予半導體產業最大的支持，也期待台灣的長期夥伴如ASML，能持續在台灣投入最新製程設備的技術研發。

    總統說，不僅會在政策上支持，還要用最高的行政效能來支持產業，當ASML在北部加碼投資時，行政團隊由行政院副院長沈榮津迅速成立專案聯合服務窗口，在行政流程上提供最大的協助。

    蔡總統指出，持續投資台灣的計畫，絕對是非常正確的方向，政府將繼續提供協助。相信在多方努力之下，未來可以在台灣持續健全半導體產業聚落，也期待台灣和ASML的合作，不斷創下新的里程碑。

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    責任編輯：莊貿捷
    核稿編輯：翁世航


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