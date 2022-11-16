拜登出席峇里島G20峰會卻不參與曼谷APEC會議，學者稱錯誤決定
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美國總統拜登將在印尼峇里島舉行的G20峰會後返回華盛頓參加孫女的婚禮，因此缺席本週五在曼谷舉行的APEC峰會。由於美國是2023年APEC峰會東道主，因此學者認為這會讓各界認為APEC的作用正在減弱，華盛頓的戰略與國際研究中心經濟高級副總裁馬修・古德曼稱拜登做了非強制性的錯誤。
文：張蓉湘（美國之音國務院記者站主任）
美國希望加強與本週參加亞太經合組織（APEC）峰會國家的商業關係。代表全球貿易額近一半的21個經濟體將討論促進貿易和簽署投資協議的努力。
這是自新冠病毒大流行以來各經濟體的官員首次親自出席峰會。此前的疫情導致經濟成長低迷，伴隨著該組織中最大的貿易夥伴中國和美國之間貿易緊張關係的加劇。
對峰會可期待的內容：
後疫情時代的旅遊業、綠色經濟
泰國官員表示，此次峰會旨在促進貿易和投資，恢復疫情後的跨境旅行，並推出包容性的APEC商務旅行卡。這種旅行卡是符合條件的商務旅客在參與國可停留長達90天的5年有效期通行證。
泰國官員還在推動一系列新的環境目標，稱為生物循環綠色（BCG）經濟，他們說就是利用科學和技術來減少浪費，恢復生態系統和保護資源。
亞洲國家一直在放鬆對新冠疫情的控制，但只有中國還在堅持清零政策，此舉嚴重抑制了國際商務旅行。
美國國務院負責亞太經合組織的高級官員馬特・默里（Matt Murray）最近在接受美國之音採訪時說，泰國政府正在「成立一個安全通道工作組」，包括疫苗互操作性證書和訊息共享等，將衛生專家聚集在一起，以確保在大流行之後恢復安全旅行和旅遊業。
泰國政府發布命令，禁止在本週的亞太經合組織會議期間在曼谷的20個區域舉行公眾集會，以防止會議中心和代表們將入住的酒店受到干擾。
特別來賓
週五（11月18日），新任命的沙烏地阿拉伯首相穆罕默德・本・薩勒曼王儲（Crown Prince Mohammed bin Salman）將在曼谷舉行的APEC會議上發表講話，成為自30多年前兩國斷絕外交關係以來第一位訪問泰國的沙烏地王室成員。
泰國和沙烏地阿拉伯將簽署協議，在峰會中加強外交和投資關係。據泰國商會稱，這個石油資源豐富的國家正在考慮將泰國作為東南亞的原油儲存中心。
「沙烏地的穆罕默德・本・薩勒曼王儲對峰會的訪問是該組織多極化和對世界未來經濟願景的一個可喜跡象，」泰國國立法政大學（Thammasat University）教授薩妮特・阿坡尼蘇文（Thanet Aphornsuvan）說。 「對泰國來說，與沙特阿拉伯的關係和貿易正常化將大大改善石油局勢，」他對美國之音說。
另外兩個非亞太經合組織成員國的領導人：法國總統馬克宏和柬埔寨總理洪森，也被邀請參加本週的會議，這是亞太經合組織在將目光投向亞太地區之外，以解決全球能源危機和供應鏈中斷等緊迫問題。但是洪森因為本週的COVID-19檢測呈陽性，有可能會取消他在本次峰會的露面。
拜登缺席
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表美國出席本週的亞太經合組織領導人會議。預計拜登總統將在印度尼西亞峇里島舉行的20國集團峰會（G20）後返回華盛頓參加孫女的婚禮。
「拜登總統缺席這場亞太峰會是一個非強制性的錯誤，」總部位於華盛頓的戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）經濟高級副總裁馬修・古德曼（Matthew Goodman）在最近的一次活動中說。 「我認為他應該找到一種方法在那裡待幾個小時，讓該地區對他的承諾感到放心，特別是鑑於美國將在2023年接管峰會東道主的角色。」
其他分析人士表示，拜登的缺席引發了亞太經合組織的相關性問題，以及一些人認為該組織在區域貿易自由化中的作用正在減弱。
「真正的問題是，為什麼美國決定在2023年主辦APEC峰會？ 如果這是拜登總統在2022年都可以缺席的會議，那麼其他領導人在2023年出席該峰會還有多少重要性？ 」負責國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）東南亞外交政策研究的亞倫・康納利（Aaron Connelly）問道。他說，拜登的缺席是「APEC衰敗過程的一個信號」。
康納利對美國之音說，另一個因素是，泰國現在政府在廣泛的問題上的立場與美國的立場不一致。
泰國是10月份聯合國大會譴責俄羅斯吞併烏克蘭4個地區時投棄權票的3個APEC成員之一（中國、泰國和越南）。
泰國官員說，中國國家主席習近平將出席亞太經合組織領導人會議，並與泰國總理帕拉育舉行雙邊會談。
美國將主辦2023 APEC峰會
美國國務院表示，賀錦麗副總統、國務卿安東尼・布林肯、貿易代表戴琦和拜登政府的其他高級官員將出席本週的會議，目的是 「促進自由、公平和開放的貿易與投資」。
幾個美國城市已被選中在2023年舉辦各種APEC部長級會議，其中包括檀香山（Honolulu）、棕櫚泉（Palm Springs）、底特律（Detroit）和西雅圖（Seattle）。這將是美國自2011年以來首次主辦APEC會議。
峰會被俄烏戰爭陰影籠罩
雖然APEC成員們面臨經濟挑戰，但官員們指出，不能夠一切照舊；因為今年的亞太經合組織會議是在俄烏戰爭以及由此導致的食品和能源價格飆升的陰影下舉行的。而俄羅斯也是APEC的成員。
「雖然我們今年已經召開了8次部長級會議，但由於對聯合聲明草案中某些段落的措辭存在分歧，我們無法達成具有共識的聯合聲明，」泰國外交部常務秘書譚尼（Thani Thongphakdi）在最近的新聞發布會上說。
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永豐「DAWHO之夜」大戶方舟策略：專家分享用數位投資工具迎接未知挑戰
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2022年三大風險「通膨、戰爭、疫情」擾動全球經濟脈絡，掌握當前國際經貿局勢變化，便成為後疫情時代的致勝關鍵。在年末即將到來之際，2023年投資又該注意什麼？
繼去年至今年上半年關鍵評論網與永豐銀行攜手舉辦「DAWHO之夜 大戶品味生活家」及「DAWHO之夜 升息理財抗通膨」線上直播活動後，好評如潮。2022年10月20日再度共同舉辦線上直播活動—「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動由吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險？
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