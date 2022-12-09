醫療保健系統是意想不到的碳排大戶，因疫情所興起的「遠距醫療」可減排51%

文：李林璦

台北醫學大學董事長陳瑞杰 主治專長為肝膽胰外科、急症外科、外傷流行病學、重症醫學。 陳瑞杰同時也是台北醫學大學人工智慧醫療碩士在職專班教授，在醫學資訊、醫院管理上經驗豐富，在擔任北醫管理發展中心主任、北醫院長的期間，致力於導入創新資訊系統、區塊鏈、AI預測系統，是推動北醫朝向智慧醫院發展的重要推手之一。 陳瑞杰因推動智慧醫院有成，曾受邀多場大型趨勢論壇，分享智慧醫院照護制度以及後疫情時代的智慧醫療照護，近年更致力於推動遠距醫療與環境永續。

您或許從沒想過，根據Health Care Without Harm發表的一份報告，如果將醫療保健系統視為一個國家，它將是全球第五大碳排放國，佔全球碳排放量4.4％，同時該報告還制定了全球第一份健康照護體系的零排放藍圖。

此外，如手術中使用的吸入性麻醉劑造成全球暖化的效應，是二氧化碳（CO 2 ）的2540倍，而疫情所興起的遠距醫療竟讓碳排放降低了51％。

醫院開始重視環境永續，也反映在美國醫學協會（American Medical Association, AMA）今（2022）年6月發表的兩份聲明中，AMA倡議「氣候變化將是一場威脅健康的公共危機」，目標為全球暖化不超過1.5℃、降低美國溫室氣體排放量實現2050年碳中和、並支持大量投資能源解方。AMA將在2023年制定醫師和衛生部門的減碳戰略計畫。

隱藏的碳排大戶，麻醉劑暖化效應是CO 2 的2540倍

醫院除了透過節約能源達到減少碳排放外，還可以朝三個方面邁進，包含醫藥品的回收循環經濟、麻醉劑的減少與取代以及透過遠距醫療減少交通造成的碳足跡。

首先，由於醫藥講求無菌，許多藥品與醫材都是拋棄式設計，在醫療廢棄物回收處理上，可以開發符合循環經濟的回收處理方式。此外，醫院常使用的麻醉劑，其實也是破壞氣候的兇手之一，由於全身麻醉時，只有5％以下的麻醉氣體會被人體代謝，其餘都直接排放至大氣中，而手術中常用的麻醉劑─地氟醚（Desflurane），其造成全球暖化的效應是二氧化碳的2540倍。

英國麻醉師協會（Association of Anaesthetists）在今年6月21日推出《解決吸入性麻醉劑造成環境汙染的行動指南》，倡議在不影響患者照護的情況下減少吸入性麻醉劑對環境的污染，包含降低地氟醚、一氧化二氮（Nitrous oxide, N2O）的使用，優先使用全靜脈麻醉（Intravenous Anesthesia）與局部麻醉等。

甚至在2020年發表於《Regional Anesthesia & Pain Medicine》的研究指出，在可能的某些情況下改用局部麻醉，可以大幅減少全球溫室氣體的排放。例如，紐約的醫院在2019年將下髖關節和膝關節置換手術的全身麻醉比例減少75％，相當於減少燃燒1萬2000公斤的煤炭。

最直接有效降碳排：遠距醫療

不過，台北醫學大學董事長陳瑞杰直指，「最直接、有效的降低碳排解方就是遠距醫療，可大幅降低交通過程所造成的碳排放。」

Photo Credit: 環球生技 台北醫學大學董事長陳瑞杰

2021年7月，美國Kaiser Permanente Northwest發表，該醫療體系於2015－2020年間，疫情使遠距醫療看診增加，比例由2015年8.3％提高至2020年54.9％。

由於遠距醫療節省看診病人及家屬交通往返，減少溫室氣體排放。因此，平均每人次門診碳排放，由2015年8.03公斤，2020年減少為3.95公斤，降幅達51％。而在台灣，遠距醫療相關法規也逐漸成形，衛福部常務次長石崇良預告今年年底前將完成《通訊診察治療辦法》的修訂，7月18日，衛福部也才剛公告新版《醫療機構電子病歷製作及管理辦法》。

除了看診可以遠距外，未來的臨床試驗也有望透過遠距，增加受試者的參與度，並利用基層醫療機構，增加數據收集的頻率與數量。

去中心化、數據歸戶，基層醫療實現未來遠距醫療

在疫情後，我們漸漸可以思考，是不是所有的疾病都必須集中到醫學中心就醫，未來醫療的最終目標希望能達到醫院去中心化、Hospital-at-Home。

台灣65歲以上的高齡長輩中，有高達三分之一具有3種慢性病，有三分之二具有2種慢性病，慢性病與較簡單疾病的門診患者，事實上約佔總體患者的80％，都應回歸到社區的基層醫療中，善用台灣擁有2萬2000家中西醫診所，或是未來法規開放後，以遠距醫療進行照護，只有急重症才到醫學中心就醫。

此外，急性後期醫療整合照護（Post-acute Care, PAC），也是希望患者在急性期後，轉介至住家附近的區域，或地區醫院進行復健照護，實際落實分級醫療與健康促進。

基層醫療也必須數位化

「醫療沒有最佳，只有最合適！」若收集更多的數據，就能從數據中找出最合適的解決方案。因此，基層醫療也非常重要，目前國內有4家診所的醫療資訊系統（HIS）公司，不過，大部分都是專注於申報健保。

診所也必須數位化，並讓數據回到民眾身上。例如北醫衍生的新創─瑞得康科技就提出「社區診所健康平台」，從社區開始作起、運用虛擬健保卡，讓社區診所在既有生態系支持下建立專科化、協助民眾維持健康的系統。

瑞得康能與診所合作，數位化孩童生長健康、體組成量測，讓民眾掌握健康狀態，並增加診所醫療量能，目前，其合作的診所將於年底前在大台北地區開幕，讓診所成為實現未來遠距醫療的第一步。

隨著法規逐漸完善，民眾對於遠距醫療的接受度在疫情後逐漸開放，一個個關卡打通後，再結合台灣擁有的健保大數據優勢，相信未來遠距醫療可以加速落地。

本文刊登於《環球生技月刊》Vol. 98

本文經環球生技月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航