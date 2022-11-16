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    2022/11/16,
    印太

    英日韓有意開發雅加達地鐵，印尼與三國簽署協議促首都交通發展

    英日韓有意開發雅加達地鐵，印尼與三國簽署協議促首都交通發展
    圖為2022年9月，一名工人在印尼雅加達地鐵隧道附近。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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    印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）在與英、日、韓簽署協議的儀式上表示，「韓國、日本和英國是印尼戰略合作夥伴，並在合作中互惠互利，尤其在交通領域。」他強調，簽署備忘錄將加快雅加達地鐵系統準備就緒。

    目前20國集團（G20）峰會正在印尼峇里島舉行，英國、日本和韓國也在14日（週一）時，與印尼分別簽署了三項關於建設雅加達地鐵協議。英日韓三國皆表示，有興趣與印尼合作開發首都雅加達的地鐵。

    雅加達郵報》和《Tempo.co》報導，日本政府和印尼所簽署的合作備忘錄是關於繼續建設雅加達地鐵東西走廊；與英國政府簽署的為開發雅加達捷運意向書（LoI）；和韓國政府之間簽署的備忘錄則是有關建設雅加達地鐵第4期的「Fatmawati-Kampung Rambutan」路線。

    路透社》進一步指出，英國表示有興趣為雅加達的地鐵建設提供高達12.5億美元（約新台幣390億元）的資金。

    印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）在簽字儀式上表示，「韓國、日本和英國是印尼戰略合作夥伴，並在合作中互惠互利，尤其在交通領域。」他強調，簽署備忘錄將加快雅加達地鐵系統準備就緒。地鐵除了減少交通擁堵外，還有望降低雅加達的溫室氣體排放量，並改善城市空氣品質。

    布迪表示，G20峰會期間已被最妥善地用於與其他國家建立夥伴關係和合作，以促進基礎設施發展，而這在預算緊張的情況下很重要。他也說，「雅加達在今天已被視為城市公共交通試點發展頗具代表性的城市。」

    雅加達地鐵「PT MRT Jakarta」（Perseroda）公司總裁杜希雅特（Tuhiyat）15日時在一份聲明中表示，「我代表PT MRT Jakarta向中央政府和雅加達省，對雅加達地鐵發展的全力支持表示最深切的感謝。」

    《路透社》指出，印尼第一條耗資30億美元（約新台幣935億元）興建的地鐵線路，採用日本技術和資金建造。該條鐵路從雅加達南部延伸至市中心區，全長16公里，並於2019年開始營運。

    據報導，將現有的雅加達地鐵與北部連接起來的第二期工程正進行中，東西向線路工程則預計將於2024年開始。另外，美國貿易發展署（TDA）也表示，將與管理雅加達公共鐵路系統的「PT MRT Jakarta」合作，支持其朝向使用可再生能源。

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    責任編輯：陳曉芙
    核稿編輯：杜晉軒


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