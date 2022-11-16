台灣戰後第一代建築巨匠高而潘逝世享耆壽95歲，北美館、胡適墓園、華視大樓等代表作形塑台灣建築風貌
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知名建築師高而潘傳出逝世消息，作品包含胡適墓園、華視大樓、台北市立美術館等作品。也讓文化部長李永得表示，高而潘建築師經年從事建築實務與教學不輟，其作品忠實反映當代台灣社會、經濟與文化的進展與成就，是1960年代以來現代建築在台灣實踐的見證。
曾經設計台北市立美術館、華視大樓、冬山河公園等知名建築的建築師高而潘，昨（14）日辭世享耆壽95歲，消息一出，建築界紛紛感到不捨，而文化部長李永得也深表哀悼。
1928年，高而潘生於台北，而後在1951年畢業於台南工學院建築系（今國立成功大學），並通過公務人員高等考試建設人員及工業技師考試及格。14年之後，到了1965年任教於淡江大學及中國文化大學建築系，隔年則成立了高而潘建築師事務所，歷任台北市建築師公會、中華民國全國建築師公會理事長。
而後高而潘的設計作品多元且遍佈全台，包含胡適墓園、月裡山莊、華視大樓、台北市立美術館與新淡水高爾夫球場俱樂部等作品。
高而潘的離世，台北市立美術館也在臉書粉絲專頁弔念，並表示，高建築師曾言：「建築師完成70％，30％就留給藝術家。」因而讓北美館成為一座具擴充性、永續生長的美術館。
高而潘的表現，也曾於1980及1984年獲台北市政府優良設計獎、1993年則以冬山河親水公園榮獲第15屆建築師雜誌國際合作優良設計獎、1996年獲頒內政部營建署第2屆中華民國傑出建築師獎，並於1999年獲選中華民國建築學會第1屆會士。
至於高而潘的逝世，也讓文化部長李永得表示，高而潘建築師經年從事建築實務與教學不輟，其作品忠實反映當代台灣社會、經濟與文化的進展與成就，是1960年代以來現代建築在台灣實踐的見證。
文化部也進一步表示，文化部所屬國立台灣博物館自2007年起開始推動「二次戰後台灣經典建築設計圖說徵集數位化計畫」，高而潘建築師將其執業生涯的8000餘幅建築圖說全數捐贈給台博館收藏。
台博館已全部完成數位化且上網公開，並於2020年策辦「高瞻遠矚：高而潘建築作品珠玉展」及出版展覽專書。期盼讓大眾得以瞭解第一代建築專業者追求現代化、形塑台灣建築風貌的過程。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
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AI機器人Bella擔任長照諮詢員，暖性互動讓社福零距離
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風靡全球的日本虛擬歌手初音未來，是動漫迷的最愛，而在台灣也有類似的虛擬AI機器人Bella，她的任務是提供有溫度、擬真的長照諮詢服務，與銀髮族及家屬互動，透過自然的應答，讓長照更普及、社福零距離。
在台中烏日的街道上，有一間專營銀髮學習及社區照顧的咖啡坊，店內有一部Kiosk機台，只要一鍵按下，銀髮長者就能獲取長照服務基本的解答，是什麼機器這麼神奇？
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動漫擬真服務型機器人，貼近真人互動樂趣
這是童庭基金會與AI新創團隊瑞艾科技的合作AIGO計畫成果，目標是提供有溫度、趣味化、差異化的長照諮詢，拉近與銀髮族的距離。
因此在解題發想之初，需要思考如何在與機器人互動過程中添加溫度、趣味性，同時也需要能與真實場域結合，才能讓Bella發揮真正效能。於是瑞艾科技以自身長期研發機器人來開發，設計出符合長照機構所需要的服務型機器人。
在過程中，瑞艾科技花了很多時間導入AI問向功能及自然語言訓練，讓Bella與長輩自然且互動應答，不只添增趣味也更讓銀髮長者們更願意到共樂場所走走，也能看見他們臉上受到照顧服務的笑容。
這真是令人相當興奮的成果，真實應證AI落地應用於社福場域，不只讓解題團隊更有熱情投入，無形中也能節省相關政府資源及社福機構人力問題。期待Bella成為社福界的明日之星，為廣大的銀髮族持續提供有溫度的諮詢服務。
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