台灣戰後第一代建築巨匠高而潘逝世享耆壽95歲，北美館、胡適墓園、華視大樓等代表作形塑台灣建築風貌

曾經設計台北市立美術館、華視大樓、冬山河公園等知名建築的建築師高而潘，昨（14）日辭世享耆壽95歲，消息一出，建築界紛紛感到不捨，而文化部長李永得也深表哀悼。

1928年，高而潘生於台北，而後在1951年畢業於台南工學院建築系（今國立成功大學），並通過公務人員高等考試建設人員及工業技師考試及格。14年之後，到了1965年任教於淡江大學及中國文化大學建築系，隔年則成立了高而潘建築師事務所，歷任台北市建築師公會、中華民國全國建築師公會理事長。

Photo Credit: 台博館提供，楊雅棠攝影 建築師高而潘

而後高而潘的設計作品多元且遍佈全台，包含胡適墓園、月裡山莊、華視大樓、台北市立美術館與新淡水高爾夫球場俱樂部等作品。

高而潘的離世，台北市立美術館也在臉書粉絲專頁弔念，並表示，高建築師曾言：「建築師完成70％，30％就留給藝術家。」因而讓北美館成為一座具擴充性、永續生長的美術館。

高而潘的表現，也曾於1980及1984年獲台北市政府優良設計獎、1993年則以冬山河親水公園榮獲第15屆建築師雜誌國際合作優良設計獎、1996年獲頒內政部營建署第2屆中華民國傑出建築師獎，並於1999年獲選中華民國建築學會第1屆會士。

至於高而潘的逝世，也讓文化部長李永得表示，高而潘建築師經年從事建築實務與教學不輟，其作品忠實反映當代台灣社會、經濟與文化的進展與成就，是1960年代以來現代建築在台灣實踐的見證。

文化部也進一步表示，文化部所屬國立台灣博物館自2007年起開始推動「二次戰後台灣經典建築設計圖說徵集數位化計畫」，高而潘建築師將其執業生涯的8000餘幅建築圖說全數捐贈給台博館收藏。

台博館已全部完成數位化且上網公開，並於2020年策辦「高瞻遠矚：高而潘建築作品珠玉展」及出版展覽專書。期盼讓大眾得以瞭解第一代建築專業者追求現代化、形塑台灣建築風貌的過程。

Photo Credit: 高而潘提供 建築師高而潘的作品包括台北市立美術館、華視大樓（圖）等， 如今依然是城市裡重要建築標的，國立台灣博物館曾舉辦高而潘建築展，呈現他的創作歷程

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺