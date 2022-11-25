我們需要「長髮男子互助會」：半個世紀前，那些跑給警察追的嬉皮少年們
我們想讓你知道的是
你喜歡留長髮的男生嗎？現在的「長髮男子互助會」，是用來分享照片的網路社團，但1960-70年代在台灣的長髮男子，也許真的滿需要互助會的。當時那個年代，台灣有一波「奇裝異服」的取締，像是「長髮」、「蓄鬍」、「露背裝」、「喇叭褲」與「男穿女裝」等等，都很容易在街頭被警察盯上，其中針對長髮男子的取締尤其嚴苛，光是台北市，曾經4天內就取締了6000人。
文：台灣服飾誌
你喜歡留長髮的男生嗎？
現在的「長髮男子互助會」，是用來分享照片的網路社團，但1960-70年代在台灣的長髮男子，也許真的滿需要互助會的。
1960至70年代，台灣有一波「奇裝異服」的取締，像是「長髮」、「蓄鬍」、「露背裝」、「喇叭褲」與「男穿女裝」等等，都很容易在街頭被警察盯上，其中針對長髮男子的取締尤其嚴苛，光是台北市，曾經四天內就取締了6000人。被取締的長髮男子們，則在警局裡就直接剪掉長髮，剃成三分頭。
但留長髮為什麼要特別取締？這就要說回那時候的國際情勢了。
1966年中國爆發文化大革命，台灣為了在國際間強調身為正統中國的區別，隔年推行了「中華文化復興運動」。然而，當時的台灣年輕人開始流行起所謂的「嬉皮」風格。
披頭四（The Beatles）、洛史都華（Rod Steward）、貓王（Elvis Presley）都成了年輕人模仿的對象；雖然沒有像國外有大規模的學運，但那股反抗、嚮往自由的思想，也悄悄種下種子。
因此這股長髮風氣，也被政府視為「西洋歪風」，成為與「中華文化復興」對立的社會問題。什麼樣的「長髮」會被取締呢？比較客觀的標準是：「前髮不得覆額，兩邊頭髮不得超過耳頂，髮角不過耳半，後髮不得超過1.5公分」。
更多還有警察自由心證的標準，像是：
「男蓄女髮……男女不分之裝飾，向被大家所唾棄，故應取締。」
「……不加修飾，使人厭惡者，應取締。」
「兩邊鬢髮，或後頸頭髮不能按規定，類似歐美『嬉皮』，使人有『厭惡』之感者，亟應取締。」
從取締標準中可見，最重要的就是「使人厭惡」。那時的台灣警察多以《違警罰法》進行長髮男子的取締，條文也僅寫：「奇裝異服，有礙風化者」。這樣的模糊地帶，使得各地取締標準不一，甚至造成執法過當的問題。
除了街頭鬧市裡的長髮男子，校園裡的學生也是重點關注對象，最常出現蓄長髮現象的則是大專生，大專生的長髮事件則交由校警處理。
正如同模糊的標準帶來的執法過當的問題，這樣自由心證的取締規則，也帶來了一點空間。若是該校的校警並不如警察嚴苛，學生們之間則口耳相傳，「警察取締你頭髮，你就跑給他追，只要跑到學校裡就沒事了！」
當我們講起戒嚴，耳熟能詳的也許是白色恐怖、報章雜誌查禁、告密與特務等等。但事實上，這類在街頭以模糊的法規限制人民的身體，強制在政策下進行的人身取締，也是屬於威權時代的一部分。
那是一群人燦爛又不燦爛的青春時光，龐大的國家機器隱隱然地注視著這座尚且不知自由為何物的小島；而在街頭們的少年最先行的覺醒，卻是跑過一個又一個的巷口，試圖捍衛自己留下長髮的權利。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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文策院院長李明哲、林茲電子藝術節總監 Martin Honzik談未來內容發展關鍵字： 跨域共創 X 以人為本
我們想讓你知道的是
「林茲電子藝術節」是全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節，文策院以創意為核心的跨域共創，開啟了雙方近期的交流和合作。本次專訪文策院院長李明哲和林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik，了解內容產業的未來發展可能。
文化內容策進院（文策院）以推動臺灣文化內容產業進步為使命，對科技的關注著重在內容結合科技帶來的產業未來性，今年舉辦「2022 TCCF 創意內容大會─未來內容展」邀請到眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括奧地利林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik 也特地親自來臺，並在主題沙龍中分享林茲電子藝術節的願景和展望。林茲電子藝術中心在過去40多年來致力探究社會、科技與藝術間的關係；文策院與林茲電子藝術中心分別關注產業發展與人文社會，彼此交流將產生怎樣的火花？
數位浪潮中的文化轉型，科技與文化的共生共榮
「一切都始於數位化。」Martin Honzik 談起林茲設立的初衷，他認為數位化是一種超越文化、國家藩籬，將人們連結在一起的新語言，在這個全球性巨大轉型革命中，「數位人文」觀念的建立刻不容緩。「科技是人的發明，而非神的造物。科技之所以被創造，是為人類服務、連結我們自身。」而「數位人文」是林茲的現階段的使命，幫助人們在數位浪潮中找到自我意識，讓每個人是出於自我意願使用科技，而非強迫自己去適應新科技。
林茲對科技的關注並非科技本身，而是「科技可以如何為人們服務」，對此，文策院院長李明哲也分析，文化與科技的結合是一種必然，其中更包含眾多複雜的型態，例如：產製規格的升級、展現型態的不同、跨域創意合作……等。他表示：「文化內容產業若能因應未來趨勢提早佈局，不僅能在5G、Big Data、AI、XR 等一波又一波文化結合科技的浪潮中站穩腳步，更能趁勢崛起，讓臺灣跨域共創能力在國際間發光發熱。」
臺灣與世界的對話：文策院與林茲開啟共創合作
「林茲是科技藝術領域非常重要的展會，我們希望臺灣的創作、科技藝術或文化科技可以繼續向前邁進，被更多國際平台看到。」李明哲院長表示，臺灣創作者向來是林茲電子藝術節的常客，尤其近期文策院與林茲的交流更加密切。
如今年2022林茲電子藝術節，臺灣除了延續與林茲電子藝術中心的合作之外，文策院還與林茲電子藝術中心首度合辦臺灣專場展演，由林茲電子藝術中心策劃，邀請具國際視野且有拓展潛力的臺灣作品進行專場展演。其中《百岳計畫》由FAB DAO 發起，以區塊鏈去中心化的社群共治特性概念出發，讓持有者擁有決定權選擇這筆資金如何使用，資金在扣除藝術家的創作費後，留到公共的經費池投入臺灣公益項目，為社會帶來兩大影響：第一、NFT成為新型態的捐款收據，讓參與者「捐款即收藏」 ; 第二、更民主化地使用公共預算，達到Web3.0自治精神，科技結合人文關懷的新型態內容與林茲「數位人文為本」的願景相契合，獲得林茲策展方評價為「未來的社會行動方案」，為社會永續發展帶來貢獻。
Martin Honzik 走遍全球擔任各大獎項評審，看過各種不同文化藝術作品，擁有豐富經驗的他表示：「我認為臺灣人在新媒體領域的創作正受國際矚目。」他認為臺灣創作者身處於自由環境與複雜地緣政治壓力中，這種矛盾的處境交織出獨特的創作風格，從中更顯露出堅定的文化認同，這些作品以全新的面貌豐富林茲的世界。他毫不吝嗇地表達了自己對臺灣作品的偏好：「如果把10個作品放在我面前，我想我一定能正確選出來自臺灣的作品！」
「多邊形」國際合作，開創未來內容產業的永續生態
李明哲院長進一步分析，未來的產業將由過去單純的垂直分工，走向更複雜的多角度合作模式，尤其文策院一直致力推動「以創意為核心的跨域共創」，今年他在前往參加林茲電子藝術節的過程中也看到了相同的理念。例如：歐盟計畫「S+T+ARTS Prize」，該獎項的評選標準是作品具有「藝術性的探索」和「有創意的跨域合作」兩大特質。李明哲院長說明：「這個獎項的目的，是希望鼓勵運用創意為社會和經濟做出貢獻的藝術科技創作，而非支持個別藝術家。這也是文策院所專注的重點之一，文策院在成立之初，就致力於鼓勵文化與跨領域、跨地域的合作，唯有不同角色觀點的加入才能促成產業的永續發展。」
而闊別10年再度來訪臺灣，Martin Honzik對於未來內容展最驚艷的，是打破框架與藩籬、搭建橋樑，銜接不同跨域合作的願景，「不只個人，產業同樣也需要在數位轉型的洪流中同步調適。」Martin Honzik 說：「基於這樣的概念基礎，我們和文策院將一同找到下一步，建立可持續性、堅實的夥伴關係，以發展永續性的內容。」
展望未來的國際合作方向，李明哲院長強調：「我們與國際組織並非只是單邊或雙向的合作。而是透過彼此的資源網絡延伸，形成『多邊形合作』，以參與國際展會來說，不只是把臺灣的作品帶出去，而是期待整個內容產業的每個角色都有國際合作的機會，相同地也把國際上不同領域的合作資源、人脈網絡帶回臺灣。透過跨越國界的共創交流，一步步推動臺灣產業的前進。」