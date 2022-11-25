我們需要「長髮男子互助會」：半個世紀前，那些跑給警察追的嬉皮少年們

文：台灣服飾誌

你喜歡留長髮的男生嗎？

現在的「長髮男子互助會」，是用來分享照片的網路社團，但1960-70年代在台灣的長髮男子，也許真的滿需要互助會的。

1960至70年代，台灣有一波「奇裝異服」的取締，像是「長髮」、「蓄鬍」、「露背裝」、「喇叭褲」與「男穿女裝」等等，都很容易在街頭被警察盯上，其中針對長髮男子的取締尤其嚴苛，光是台北市，曾經四天內就取締了6000人。被取締的長髮男子們，則在警局裡就直接剪掉長髮，剃成三分頭。

但留長髮為什麼要特別取締？這就要說回那時候的國際情勢了。

1966年中國爆發文化大革命，台灣為了在國際間強調身為正統中國的區別，隔年推行了「中華文化復興運動」。然而，當時的台灣年輕人開始流行起所謂的「嬉皮」風格。

披頭四（The Beatles）、洛史都華（Rod Steward）、貓王（Elvis Presley）都成了年輕人模仿的對象；雖然沒有像國外有大規模的學運，但那股反抗、嚮往自由的思想，也悄悄種下種子。

因此這股長髮風氣，也被政府視為「西洋歪風」，成為與「中華文化復興」對立的社會問題。什麼樣的「長髮」會被取締呢？比較客觀的標準是：「前髮不得覆額，兩邊頭髮不得超過耳頂，髮角不過耳半，後髮不得超過1.5公分」。

更多還有警察自由心證的標準，像是：

「男蓄女髮……男女不分之裝飾，向被大家所唾棄，故應取締。」

「……不加修飾，使人厭惡者，應取締。」

「兩邊鬢髮，或後頸頭髮不能按規定，類似歐美『嬉皮』，使人有『厭惡』之感者，亟應取締。」

從取締標準中可見，最重要的就是「使人厭惡」。那時的台灣警察多以《違警罰法》進行長髮男子的取締，條文也僅寫：「奇裝異服，有礙風化者」。這樣的模糊地帶，使得各地取締標準不一，甚至造成執法過當的問題。

除了街頭鬧市裡的長髮男子，校園裡的學生也是重點關注對象，最常出現蓄長髮現象的則是大專生，大專生的長髮事件則交由校警處理。

正如同模糊的標準帶來的執法過當的問題，這樣自由心證的取締規則，也帶來了一點空間。若是該校的校警並不如警察嚴苛，學生們之間則口耳相傳，「警察取締你頭髮，你就跑給他追，只要跑到學校裡就沒事了！」

當我們講起戒嚴，耳熟能詳的也許是白色恐怖、報章雜誌查禁、告密與特務等等。但事實上，這類在街頭以模糊的法規限制人民的身體，強制在政策下進行的人身取締，也是屬於威權時代的一部分。

那是一群人燦爛又不燦爛的青春時光，龐大的國家機器隱隱然地注視著這座尚且不知自由為何物的小島；而在街頭們的少年最先行的覺醒，卻是跑過一個又一個的巷口，試圖捍衛自己留下長髮的權利。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航