確診後「長新冠」症狀會持續多久？法國最新研究給出答案
我們想讓你知道的是
「醫生，我COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後遺症會持續多久？」現在研究有了答案，另外大約10％的患者在1年後仍有症狀，並且指出「症狀延後消退」的指標：高齡、女性、抽菸、肥胖、癌症史。
在追蹤門診常會被問：「醫生，我COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後遺症會持續多久？」
現在研究有了答案，是大多「一年內消失」；但是大約10％在1年後仍有症狀，並且指出「症狀延後消退」的指標：高齡、女性、抽菸、肥胖、癌症史。
我們之前都是臆測，實際上這研究非常難做，要完整追蹤要超久。此篇刊登於《JAMA Network Open》的研究價值在於，之前研究未有超過八到十個月的隨訪。
這個研究追蹤的是法國當初2020下半年收錄曾感染的人口，為了完整追蹤，他們網路問卷調查追了「一年半以上」，也就是大致追蹤到今（2022）年上半年才結案。而且別忘記，有些超過1年半以上仍有回報症狀的零星案例；甚至有些都已經結案的確都還有症狀者，就刪去不統計。
這篇是來自法國第一波感染回朔，在2020年5月1日至11月30日期間的感染者資料庫在2021年6月1日至9月30日期間完成了後續互聯網問卷調查，詳細說明了持續症狀。
3972名血清證實受感染者接受調查，其中861名反映急性期後出現持續兩個月以上、至少一種持續症狀。這個數字，跟過去英國牛津大學於早期變異株時期提的數據，相去不遠。
但是重點來了，隨訪一年後，症狀完全緩解的個體估計有89.9％。最常見的持續症狀是：
- 呼吸困難（26.5％）
- 關節痛（26.9％）
- 嗅覺喪失或聽力障礙（27.0％）
- 虛弱（20.6％）
- 注意力障礙（22.3％）
- 記憶力減退（40.0％）
- 睡眠障礙（36.6％）
受訪的時間斷點，至少有一種持續症狀者：
- 在6個月時為18.4％（95％CI，16.5％－19.5％）
- 在12個月時為10.1％（95％CI，9.1％－11.3％）
- 在18個月後為 7.8％（95％CI，6.9％－8.7％）
症狀較嚴重者，比例隨時間遞減程度：
- 急性感染後一週後，出現五種以上症狀者為33.6％
- 急性感染後兩個月遞減至2.8％
每種症狀的消退時間各不相同；估計有97.5％虛弱患者、94.2％的意力不集中、77.5％的記憶力減退；在急性症狀一年後出現症狀消退。
研究也指出延緩症狀消退的因子包括：
- 年齡較大（> 60歲）
- 女性
- 癌症史
- 抽菸史
- 高BMI（≥ 30）
- 急性期症狀較多者（> 4項症狀）
個別症狀延後消退的因子：
- 「嗅覺喪失」的消退較慢，與女性有關（這個症狀在新變異株比較不用在意了）。
- 「虛弱」消退較慢，與高齡、女性、焦慮抑鬱病史、癌症史、糖尿病、抽菸史、高BMI和急性期症狀較多者相關。
- 「注意力或註意力障礙」的消退較慢，僅與年齡較大有關。
當然這並不是絕對，只是提醒，真有不舒服應該隨時警覺，並且近期NEJM（11月11日刊載）也有報告在進行小鼠試驗，測試對抗腦霧的藥物如Pexidartinib，減少小神經膠細胞的上游傷害。
最後提醒
在具有高累積發病率的大流行背景下，1年後出現持續後遺症症狀的流行人數，仍然是一個公共衛生問題。大塊文化即將出版的英國牛津門診團隊合著作《長新冠自救手冊》的推薦序，也是講明這一點。
當然，隨著我們接種提升，後續變異株的致病力大幅減弱，以及我們社區持續碰觸使每一波隨著病毒變異而社區盛行影響遞減。
若把眼光放在我們這裡，現在我們這裡後遺症因為追蹤制度尚不完善，會流失很多重要案例。
專責病房直接出院都是好的，衛福部設置一個新冠追蹤門診，一次掛診名額有限（依據補助），很多人掛不進來。包括有後遺症較為嚴重的案例要轉到普通病房照護、爾後再出院的，散落在各科門診，無法有效收集。
所以我們長新冠其實要小心盛行率和嚴重度都被低估，不過比別國目前文獻記載的症狀輕是一定的。
長新冠的研究並不好做，法國症狀最嚴重的第一波都追這麼久，何況是後面的變異株？所以我們能做的就是依循既有的資料，不要因為新資料不足夠就輕忽問題。
這是我們看到的狀況，所以呼籲各科門診要提高警覺，疑似後遺症者要key診斷碼，並鼓勵追縱；並告知病人，儘管生活工作有長期困擾，痊癒是有希望的、有終點的。就像本篇數據說大多最多是1年，亦可以趁休息改變生活習慣（如戒菸和降低BMI等等）。
本文經姜冠宇醫師 Pro'spect授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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微生物是污水處理的關鍵，AI助攻讓水廠淨化更有效率！
我們想讓你知道的是
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