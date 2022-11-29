《剛剛好的孤獨》：現代藝術可以任意解讀，是最適合邁向「剛剛好的孤獨」的第一步

文：鎌田實

挑戰新事物，發現真正的自我

請先開始進行那些你腦中所想到的事情吧。

透過反覆實踐這些行動，就能找到屬於你的獨活。

如果一個人行動，不管做什麼都很自由，不用配合別人的行程，也不會對任何人造成麻煩。挑戰新事物也一樣，這有助於我們重新認識自我。

刻意挑戰自己不擅長的領域，拓展自己的人生視野

比方說，學習一些技藝，或者參加體驗課程，勇於挑戰自己不擅長的領域，以此拓展自己的人生視野。也可以嘗試閱讀至今沒時間、沒機會翻閱的古典文學或長篇小說，以此增廣自己的見聞。這些都是很不錯的選擇。不妨試著規定自己「每天這個時間就是閱讀的時間」，挑戰那些能夠發人深省的書籍。讀完書之後的成就感，想必也是非同尋常吧。

我曾讀過小說家丸山健二的《千日琉璃（上下卷）》，這部作品厚達一千多頁。翻開書頁，就可以看到從「我是沙漠」、「我是洞窟」、「我是巨星」、「我是未來」開始寫起的句子，不遵從任何人事物的自由敘事就此展開。雖然當中也有很多讓人摸不著頭腦的地方，但是讀著讀著就會感到豁然開朗。如此這般，獨處的時間也變得更愉快了。

在畫廊或美術館接觸藝術

我最推薦的，是保持著邂逅新世界的心情，到畫廊或美術館接觸藝術作品。如果可行的話，接觸現代藝術是比較好的選擇。在藝術的世界裡，沒有絕對正確的答案。要怎麼解讀作品都是每個人的自由，所以鑑賞者可以隨心所欲地思考。這不僅能釋放自己的心靈，還能為大腦帶來刺激。

如果跟別人一起行動的話，總是會忍不住在意對方的意見。為了不被他人的想法左右、好好地欣賞自己喜歡的作品，我推薦大家一個人參觀展覽。反正這當中一定也有許多讓人弄不明白的地方。說不定連作者都不明白。我會在那裡思考我喜歡的是什麼樣的作品，並且花時間好好地觀賞那些我喜歡的作品。每個人喜歡的作品本來就應該不會相同，其他人心裡是怎麼想的與自己無關。從這裡展開獨身自立生活也很不錯，因為這是非常容易就能夠辦到的事情。

就拿我的例子來說好了。我在六十歲左右時，很喜歡一位名叫克利斯提昂．波坦斯基（Christian Boltanski）的現代藝術家。當時新潟線十日町正在舉辦「越後妻有大地藝術祭」，當中也展示他的作品，所以我就去參觀。作品名稱為《No Man’s Land》，這是一個把成堆廢棄衣物疊得像山一樣，再用起重機一下子把堆疊的衣服夾上來，一下子又放開起重機的夾子讓衣服掉落的作品。

藝術祭場館的整個中庭，就這樣被波坦斯基的作品全面控制住。波坦斯基在創作作品時，總是會意識著他人的死亡與自己的死亡。看到這個作品時，我想起以前到訪波蘭的奧斯威辛納粹集中營所見到的光景。波坦斯基是一名猶太人，他在創作這個作品時，很可能是考慮著奧斯威辛集中營而進行創作的。我不禁猜想，這或許也暗示著，不只是對猶太人，現在這個世界對所有人來說都是奧斯威辛集中營。

因為現代藝術可以像這樣任意地解讀，我認為這是最適合邁向「剛剛好的孤獨」的第一步。

對於獨身自立的生活來說，擁有自己的喜好也是非常重要的一項因素。

翻閱藝術相關的書籍或繪本

如果沒有多餘的時間或心力去美術館的話，就試著入手一些能打動自己心靈的藝術相關書籍或唱片吧。我自己非常喜歡繪本，也很推薦大家閱讀繪本。

雖然社群網站上充滿各式各樣的情報，當中也具備許多有益處的資訊，但是復古派的我，還是更著迷於紙本書、繪本，以及實體唱片的觸感與質感。不管是照片還是設計作品，摸到紙張的感覺果然還是不一樣。如果發現看起來很酷的西洋雜誌或藝術書籍，即便完全不知道裡面的內容，我也會隨著感受直接買下它。如果是自己喜歡的風格，就會想反覆翻閱。這個時候，也能夠放空大腦。什麼都不用想，這就是能夠享受獨活的美好時光。

獨自在小型電影院看電影

如果喜歡看電影的話，就去小型電影院吧。我在旅行途中如果有空閒時間的話，也會找機會到各地區的電影院內看電影。雖然東京之外各地的電影院逐漸面臨可能歇業的困境，但偶爾在街上發現有電影院的話，我會馬上走向售票窗口。更不用說如果剛好碰上自己喜歡的名作，或是之前錯過沒看到的作品在那裡上映，我會高興得幾乎要手舞足蹈。

如果只有一個人，踏入大型電影院可能有點困難，但小型電影院是一個有很多觀眾都跟我一樣獨自一人前來的地方。看著來到這類小型電影院的觀眾，想像一下他們是什麼樣的人，也是一件非常有趣的事。當然，這也是我不必管的閒事啦。

在老電影中發現孤獨的魅力

試著在老電影中尋找孤獨的魅力如何？近年來因為網路影音平台的興起，可以免費看到的電影名作也越來越多。我想，我們真是迎來了一個美好的時代。在這些電影之中，將女性的孤獨感表現得讓人覺得「還能這樣呈現嗎？」的作品，就是《鋼琴師和她的情人》（The Piano）。這是一部曾榮獲法國坎城影展金棕櫚獎的絕佳作品。這部電影的主角，帶著她與前夫所生的女兒，從蘇格蘭遠嫁紐西蘭。明明好不容易才帶著鋼琴嫁來這裡，她的新任丈夫卻不允許她彈鋼琴，這架鋼琴就這樣被丟棄在海邊。而一名原住民毛利族的男性對這名女性抱持著好意，便把土地拿來交換這架鋼琴。

主角艾達因為想要彈鋼琴，便開始接近這名男性。在這般悲痛的孤獨之中，直到最後都不斷發生各種出乎意料的驚人之事。