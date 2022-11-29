《剛剛好的孤獨》：現代藝術可以任意解讀，是最適合邁向「剛剛好的孤獨」的第一步
我們想讓你知道的是
本書作者鎌田實，累積了行醫與生活經驗寫下本書，提倡培養「獨活」的能力，他希望可以盡量減少大家對獨自生活的負面想法，發現心靈處於孤獨狀態也有美好的一面。
文：鎌田實
挑戰新事物，發現真正的自我
請先開始進行那些你腦中所想到的事情吧。
透過反覆實踐這些行動，就能找到屬於你的獨活。
如果一個人行動，不管做什麼都很自由，不用配合別人的行程，也不會對任何人造成麻煩。挑戰新事物也一樣，這有助於我們重新認識自我。
- 刻意挑戰自己不擅長的領域，拓展自己的人生視野
比方說，學習一些技藝，或者參加體驗課程，勇於挑戰自己不擅長的領域，以此拓展自己的人生視野。也可以嘗試閱讀至今沒時間、沒機會翻閱的古典文學或長篇小說，以此增廣自己的見聞。這些都是很不錯的選擇。不妨試著規定自己「每天這個時間就是閱讀的時間」，挑戰那些能夠發人深省的書籍。讀完書之後的成就感，想必也是非同尋常吧。
我曾讀過小說家丸山健二的《千日琉璃（上下卷）》，這部作品厚達一千多頁。翻開書頁，就可以看到從「我是沙漠」、「我是洞窟」、「我是巨星」、「我是未來」開始寫起的句子，不遵從任何人事物的自由敘事就此展開。雖然當中也有很多讓人摸不著頭腦的地方，但是讀著讀著就會感到豁然開朗。如此這般，獨處的時間也變得更愉快了。
- 在畫廊或美術館接觸藝術
我最推薦的，是保持著邂逅新世界的心情，到畫廊或美術館接觸藝術作品。如果可行的話，接觸現代藝術是比較好的選擇。在藝術的世界裡，沒有絕對正確的答案。要怎麼解讀作品都是每個人的自由，所以鑑賞者可以隨心所欲地思考。這不僅能釋放自己的心靈，還能為大腦帶來刺激。
如果跟別人一起行動的話，總是會忍不住在意對方的意見。為了不被他人的想法左右、好好地欣賞自己喜歡的作品，我推薦大家一個人參觀展覽。反正這當中一定也有許多讓人弄不明白的地方。說不定連作者都不明白。我會在那裡思考我喜歡的是什麼樣的作品，並且花時間好好地觀賞那些我喜歡的作品。每個人喜歡的作品本來就應該不會相同，其他人心裡是怎麼想的與自己無關。從這裡展開獨身自立生活也很不錯，因為這是非常容易就能夠辦到的事情。
就拿我的例子來說好了。我在六十歲左右時，很喜歡一位名叫克利斯提昂．波坦斯基（Christian Boltanski）的現代藝術家。當時新潟線十日町正在舉辦「越後妻有大地藝術祭」，當中也展示他的作品，所以我就去參觀。作品名稱為《No Man’s Land》，這是一個把成堆廢棄衣物疊得像山一樣，再用起重機一下子把堆疊的衣服夾上來，一下子又放開起重機的夾子讓衣服掉落的作品。
藝術祭場館的整個中庭，就這樣被波坦斯基的作品全面控制住。波坦斯基在創作作品時，總是會意識著他人的死亡與自己的死亡。看到這個作品時，我想起以前到訪波蘭的奧斯威辛納粹集中營所見到的光景。波坦斯基是一名猶太人，他在創作這個作品時，很可能是考慮著奧斯威辛集中營而進行創作的。我不禁猜想，這或許也暗示著，不只是對猶太人，現在這個世界對所有人來說都是奧斯威辛集中營。
因為現代藝術可以像這樣任意地解讀，我認為這是最適合邁向「剛剛好的孤獨」的第一步。
對於獨身自立的生活來說，擁有自己的喜好也是非常重要的一項因素。
- 翻閱藝術相關的書籍或繪本
如果沒有多餘的時間或心力去美術館的話，就試著入手一些能打動自己心靈的藝術相關書籍或唱片吧。我自己非常喜歡繪本，也很推薦大家閱讀繪本。
雖然社群網站上充滿各式各樣的情報，當中也具備許多有益處的資訊，但是復古派的我，還是更著迷於紙本書、繪本，以及實體唱片的觸感與質感。不管是照片還是設計作品，摸到紙張的感覺果然還是不一樣。如果發現看起來很酷的西洋雜誌或藝術書籍，即便完全不知道裡面的內容，我也會隨著感受直接買下它。如果是自己喜歡的風格，就會想反覆翻閱。這個時候，也能夠放空大腦。什麼都不用想，這就是能夠享受獨活的美好時光。
- 獨自在小型電影院看電影
如果喜歡看電影的話，就去小型電影院吧。我在旅行途中如果有空閒時間的話，也會找機會到各地區的電影院內看電影。雖然東京之外各地的電影院逐漸面臨可能歇業的困境，但偶爾在街上發現有電影院的話，我會馬上走向售票窗口。更不用說如果剛好碰上自己喜歡的名作，或是之前錯過沒看到的作品在那裡上映，我會高興得幾乎要手舞足蹈。
如果只有一個人，踏入大型電影院可能有點困難，但小型電影院是一個有很多觀眾都跟我一樣獨自一人前來的地方。看著來到這類小型電影院的觀眾，想像一下他們是什麼樣的人，也是一件非常有趣的事。當然，這也是我不必管的閒事啦。
- 在老電影中發現孤獨的魅力
試著在老電影中尋找孤獨的魅力如何？近年來因為網路影音平台的興起，可以免費看到的電影名作也越來越多。我想，我們真是迎來了一個美好的時代。在這些電影之中，將女性的孤獨感表現得讓人覺得「還能這樣呈現嗎？」的作品，就是《鋼琴師和她的情人》（The Piano）。這是一部曾榮獲法國坎城影展金棕櫚獎的絕佳作品。這部電影的主角，帶著她與前夫所生的女兒，從蘇格蘭遠嫁紐西蘭。明明好不容易才帶著鋼琴嫁來這裡，她的新任丈夫卻不允許她彈鋼琴，這架鋼琴就這樣被丟棄在海邊。而一名原住民毛利族的男性對這名女性抱持著好意，便把土地拿來交換這架鋼琴。
主角艾達因為想要彈鋼琴，便開始接近這名男性。在這般悲痛的孤獨之中，直到最後都不斷發生各種出乎意料的驚人之事。
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想改變新髮型嗎？美髮業運用AI精準行銷，吸引潛在顧客上門
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走進美髮門市，換了一個漂亮的新造型，下一次你會相隔多久再預約剪燙護髮？這是美髮業者最想要了解的資訊，掌握顧客輪廓及來店頻率，藉此投放最精準的行銷資源。名留國際運用AI，便做到了這一點，準確預測網路廣告的觸及率，吸引更多潛在客戶上門。
在數位行銷領域中，零售業如何蒐集分析用戶數據行為，做到精準廣告行銷將是極大挑戰。在全台擁有多分店的名留國際，因未設置專屬的數據分析人力，以致於寶貴會員資料未能充份運用，所幸透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」與AI新創團隊媒合，強化廣告觸及率，提升廣告效益。
串連線上線下資料，一鍵預測廣告投放效益
在首三個月的概念驗證期間，智造奇機AI團隊發現，名留資料可用率僅約50%，主因是POS系統的各個欄位，並未確實填寫，例如結帳時請客戶提供基本資料，卻遺漏了年齡、性別等必要欄位，點出了這個問題後，經過修改調整，資料利用率已接近100%，可被AI模型使用，線上線下串接建立API，只要輸入幾項參數，就能預測廣告投放的觸及率。
舉例來說，某一分店的主力客群是18-30歲，女性為主，每個月平均來店一次。如果能藉由這樣的消費者輪廓，替該分店投放線上廣告，吸引相同特徵的潛在客群，就能優化營運業績。
接著，AI團隊再進一步整合名留以往在臉書投放廣告的歷史紀錄，例如曾經投放的受眾有哪些、觸及率及轉化率如何，將這些線上數據，與前述POS系統的線下資料整合，一併交給AI模型來進行分析，增加資料的豐富性，以提升AI預測的準確度。
產業獨有的淡旺季來客數，交給AI整合判讀
另一個非常獨特的數據變化因素，也需要交給AI判讀，就是淡旺季來客數的時間因素。美髮業的數據處理和分析，非常需要進行時間序列的分群，主因為產業的淡旺季，深受假期與季節的影響。例如春夏炎熱，剪髮次數頻繁，秋冬則間隔較長，但到了年節前夕，又有一波高峰。「這種產業獨有的特性，必須與出題方溝通才能夠得知，這也是AIGO平台最有價值之處，媒合產業與人才蒐集產業特性。」智造奇機團隊表示。
運用AI來協助分析，還有一個優勢：排除人的主觀偏見。例如，某一家分店投放廣告思維，大多鎖定年輕女性，但AI模型發現，該店其實有不少男性主力客群，只是行銷人員及設計師的主觀經驗，習慣鎖定女性顧客。這個意外的發現，也突顯產業與AI結合的重要性，可找出既有盲點，改善行銷效益。
AI預測網路廣告觸及率，準確度高達94.5%
經過上述努力，團隊替名留打造的AI系統，不需聘請數據專家維護，其直覺友善的介面，由行銷人員即可輕鬆操作，只要輸入廣告投放時間、受眾年齡、性別、預計廣告預算與則數等資訊，短短幾秒鐘系統就能預測觸及率的多寡，而且準確度高達94.5%。
由於初步的概念驗證十分成功，智造奇機與名留國際已展開第二階段的合作-自動化，也就是將門店客戶與臉書廣告的即時資訊，自動導入AI系統進行分析，讓AI模型持續學習，進一步提升準確度。智造奇機團隊表示，「因為AIGO的競賽平台，才能夠開啟這樣的充滿更多未來性的合作機會，讓國內AI人才深入了解產業需求，具備實戰能量。」
「數位發展部數位產業署 廣告」