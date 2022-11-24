藍綠最後衝刺：林右昌請假助選蔡適應，謝國樑稱基隆還有進步空間盼接棒服務
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基隆市選情膠著，國民黨候選人謝國樑向市府團隊喊話，要延攬優秀者。民進黨候選人蔡適應說，他和市府團隊已成為共同團隊，由他接棒，市政不會空轉。
地方選舉進入最後倒數衝刺階段，國民黨在北台灣以拿下北北基桃為目標，然而藍綠在基隆的選情勢均力敵，戰況激烈，國民黨謝國樑向市府團隊喊話，要延攬優秀人才，也說會把現任市長林右昌當市政前輩請教，肯定市府同仁為大家做事，但基隆不是沒有進步的空間。民進黨蔡適應則說，感謝謝國樑肯定林右昌的施政成績，自己才是最佳接棒人。
謝國樑要延攬市府團隊，蔡適應：接棒市政不空轉
（中央社）基隆市長候選人政見發表會22日晚舉行，國民黨候選人謝國樑向市府團隊喊話，要延攬優秀者。民進黨候選人蔡適應說，他和市府團隊已成為共同團隊，由他接棒，市政不會空轉。
謝國樑提出社區型室內健身中心、兒童海景樂園、一區一特色室內親子遊樂空間、24小時書店、文創產業孵育及支持18歲公民權等政見。15分鐘發言時間剩最後2分鐘時，他說，要向基隆市政府團隊喊話，市府即將邁入新的時代，他有信心會當選，要留住、延攬更多優秀的市府團隊，跟大家一起努力，做更多工作。
謝國樑說，基隆的就業、醫療、教育是未來主要推動的工作，爭取到為市民服務機會後，會用非常謙卑、認真和努力態度，希望讓基隆邁入新的時代。
蔡適應緊接著發表政見表示，他和市府團隊在過去幾年已成為共同團隊，由他接棒，基隆市政不會空轉，會繼續往前行，這也是市民最期待的方向和選擇。
蔡適應則提出延續市港再生標竿計畫、基隆歷史場域再現、海洋城市基隆驕傲和全力推動基隆捷運「適」大主軸。蔡適應說，北五堵研發新鎮約70公頃，這個重要產業生活圈搭配基隆捷運的開發，完整串聯起內湖科技園區、汐止等，讓產業廊帶延伸增加基隆就業機會，「這時不做，以後就會後悔」。
「留住青年發展引擎的20年」，時代力量陳薇仲說，若她當選市長，會建立青年政策白皮書，並成立社會創新專責單位，從頭開始師法台北和韓國首爾，從新設園區中留下提供新創和青年的創意空間，同時支持更多資源，無論貸款、業師、軟體或空間交流等，最重要是讓青年展示創業成果和實驗商業模式的平台，媒合更多創投。
此外，陳薇仲表示，第2個主軸是青年安居，面對基隆不斷高漲的房價和空屋率，她要透過合理的稅制成為阻擋炒房的防火牆，並結合包租代管，及完整社會住宅等政策，讓更多青年和弱勢擁有居住權利。
林右昌請假三天為蔡適應衝刺選情
基隆市長林右昌昨天陪民進黨基隆市長候選人蔡適應路口拜票。林右昌說，從23日開始請假3天，希望讓基隆的進步與改變延續下去，也絕對不能走回頭路，而最好的選擇就是支持蔡適應。
選戰進入倒數階段，林右昌早上7時陪蔡適應在路口拜票，懇託民眾支持。
林右昌接受媒體訪問表示，大家都看到基隆這8年的進步跟改變，他從23日開始請假3天，要守護基隆，讓基隆的進步與改變能延續下去，絕對不能走回頭路；此外，每天早上他會陪蔡適應爭取市民的支持，也會全市車隊大掃街，並在25日會有一個非常感動人的行動，相信一定可以召喚、爭取市民的認同。
對於國民黨基隆市長候選人謝國樑說要引進24小時書店，林右昌表示，現在已經有了，而且他在上任之初，基隆被稱為文化沙漠，文化跟教育預算非常少，現在教育跟文化預算則大幅增加一倍以上，基隆也充滿人文跟藝術，名聲遠播，現在才提24小時書店，說實在有點晚，因為這是現在已經有的東西。
林右昌表示，蔡適應昨天說，當選基隆市長後會邀請所有候選人一起為基隆加油，這跟他8年施政的心情一樣，就是不分黨派，蔡適應可以接續基隆的進步與改變，讓基隆繼續成為一個光榮驕傲的城市，請大家相信林右昌、肯定蔡適應。
蔡適應表示，在昨天的政見發表會，他明確擘劃基隆未來的產業、就業等整體情形；聽到謝國樑感謝中央與地方推動基隆的改變，「他（謝國樑）總算講出遲來的公道話」，自己會繼續努力，讓基隆往前進。
對於當選基隆市長後，是否會向藍營請益，彌平選戰造成的分裂。蔡適應說，自己的個性很溫和，只是在選舉過程中，被無端的抹黑、造謠，所以有時自己太激動，他要跟市民說聲不好意思，選後會把所有好朋友集合起來，一起為基隆努力，而國民黨在基隆的重要政治人物，「我私交蠻熟的」。
結束路口拜票行程後，蔡適應在民進黨立委林靜儀的陪同下展開車隊掃街。林靜儀出發前接受訪問指出，城市的未來應該要回到一般市民手中，而不是家族利益手上，基隆這一仗非常重要，基隆是否可以繼續蛻變、成長，不要回到過去的家族利益跟舊的地方勢力掌控，希望這次選舉大家支持蔡適應，展望接下來的基隆。
基隆選情膠著，林右昌8年政績如何延續
《TVBS》報導，過去基隆政治版圖藍大於綠，藍、綠選民結構一度達7:3，2014年藍營分裂後，市民對林右昌八年執政有感，加上近兩屆基隆立委選舉，蔡適應都高票擊敗對手，這回選舉在林右昌領隊下，有望凝聚綠營支持者向心力。
但以去年底四大公投來看，藍營在基隆市大獲全勝，加上疫情爆發等環境因素，蔡適應要順利接下林右昌的棒，這一仗恐怕不好打，尤其謝國樑出身基隆三功集團家族，父親曾任基隆市議長，近年也扭轉富家子弟印象，推動公益，回基隆耕耘地方。
而時代力量基隆市長候選人陳薇仲，從市議員挑戰市長，昨日也於競選總部舉辦「向基隆市民報告」記者會，公布以「山海共好 宜居港都」為主軸，以具體解決基隆市民最頭痛的交通問題為首，「交通零傷亡」為目標，啟動道路設計改善、打造以人為本的交通環境。另外還有教育和兒少福利的相關政見。
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【馬力歐陪你喝一杯】當台灣早產兒比例越來越高，讓我們一起接住早到的愛！早產寶寶生育照護經驗談
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當寶寶在懷孕37週前出生，就是所謂的「早產兒」，不僅體型嬌小、器官發育不夠成熟，身體還可能會有一些潛在問題。究竟早產兒該如何養育及照顧呢？家中不同角色的成員們，可以擔負起什麼樣不同的照護責任呢？
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每一名孩子降生，對爸媽來說都是期待已久的禮物。但對黃昭瑛來說，出生時不足月的兒子及女兒，他們帶來的更是遠超乎期待的「驚喜」：兒子28週出生，體重1000公克；女兒26週，只有800公克。
面對提早到來的「驚喜」，不得不辭職回家照顧
這兩個驚喜有「多迷你」？一般來說，妊娠超過37週出生的新生兒稱為「足月」，平均出生體重為2,500至4,000公克，未滿37週出生稱為「早產」，若不滿2,500公克則稱為「低出生體重新生兒」。雖然每一名新生兒體況不盡相同，但要讓器官功能發育成熟，至少也需要妊娠24週。
黃昭瑛的兒子剛出生時，小腿長度比成人手掌攤開還要小，「猶如一隻小老鼠一樣，他真的能活嗎？」原是職場中工作狂的她，毅然選擇離開職場，到醫院接受訓練，就為學習如何在家照顧早產兒：抽插口胃管和鼻胃管、操作心肺偵測器⋯⋯等。
「老大是所有早產兒併發症都有，包括腦室內出血，影響運動神經、聲帶麻痺、視網膜病變，幾乎每一個關卡他都有遇到。」黃昭瑛回憶，當年可說是過五關斬六將，幸好在馬偕醫院的早產兒照護團隊細心照護之下，老大4個月後平安出院。
但也不代表後續完全不用操心，極度脆弱的早產兒寶寶，照顧起來額外辛苦，從哺乳、睡眠、居家生活，各項都需要照護者細心觀察與照護，「剛回家時，老大身上都還插著管線、心肺增測儀。我還要經過院內早產兒的照護考試，才能把孩子帶回家，在新生兒病房裡學，要懂得怎麼判讀血氧、如何開氧氣瓶才行，這幾乎沒有一個父母能承擔得起這個壓力。」
兒女因肺部都還沒有發育成熟，帶回家照護時，嬴弱的肺部幾乎沒有病毒抵抗力，她將家中佈置得像新生兒加護病房，進出要洗手、刷手，從外回到家中時也必須要馬上換衣服，抱小孩一定穿戴口罩、隔離衣，家中盡量不要有訪客。
黃昭瑛說，回家1週內她就瘦了5公斤，因為只要儀器一有警告聲響，她就會睡不好，好不容易體況穩定後，老大緊接而來的是發展遲緩問題，「追了7年，足足長到7歲後才『畢業』追上足月兒的成長發展。」
陪伴早產兒成長的漫長馬拉松
早產兒在世上的每一分一秒都是驚心動魄的關卡，漫長的「養育馬拉松」，永遠不知道下一刻會不會有突發狀況。彭純芝解釋，早產兒出生體重越低，就需要花費越大的心力照顧，「早產兒的很多器官功能還沒成熟就出生，例如，肺部還沒發展成熟，就需要插呼吸器協助換氣；腸胃沒成熟，會很難餵養，影響吸收；腦部不成熟，就會影響未來神經發展，影響動作。」
尤其是腦內出血及腦室周圍白質軟化症，當腦內血塊吸收以後，因為腦細胞很難再生，很可能就會出現空洞，很容易出現後遺症，後續就得利用復健讓其他未受傷的腦細胞活化。再來是眼睛，因為在離開媽媽肚子後才成長，會有視網膜病變的問題，視網膜的血管長得歪七扭八，容易造成視網膜剝離，嚴重會失明，同步也容易導致近視、遠視、弱視等。
也因此，早產兒往往需要長期追蹤，給予後天調養。林秋寶提到，文曄教育基金會創辦人許文紅本身也是早產兒媽媽，「當年出生時，他的小孩跟木瓜、寶特瓶一樣小，面對孩子心情是內疚的，認為沒辦法好好生下來，那一定要好好養他。」
當時幸好有馬偕醫院新生兒科醫師許瓊心的專業照料和打氣，以及台灣早產兒基金會的支持，包括「早產兒追蹤檢查服務計畫」的後續醫療追蹤，才讓許文紅的小孩得以健康成長，「剛開始她孩子一生出來是不會哭的，因為器官不健全，她一聽到孩子哭聲時是心喜若狂，因為那代表孩子器官功能是好的了。也因為有了親身的經驗與受到的幫助，文曄基金會長年支持台灣早產兒基金會除了資源的投入，也積極倡議相關議題，從企業面的角度善盡社會責任。
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而面對早產兒到來的養育，除了母親以外，家人們也都需要共同努力。黃昭瑛分享，有些隔代教養的爺爺奶奶，常不知道怎麼面對問題，以為孫子慢慢就會好，但就拖到黃金早療期。「我的老大因腦室出血，傷到運動神經，2歲還不會走路，會走之後卻常常跌倒，這就很需要復健並追蹤，假使當初沒有意識到這是個問題，很可能就錯過早療期，導致小學時都還要用支架走路。」
除了台灣早產兒基金會的支持，黃昭瑛也提到網路上的早產兒家庭社群，她分享社團裡至今已有五千多位早產兒家庭夥伴，而這些家庭在早期的照護階段往往是最焦慮的時候，許多互助的夥伴總會擔心孩子無法健康成長。幸好，「孩子一直持續復健，不僅5歲被我們送去學跆拳道，還拿到全國金牌，現在就是頭好壯壯，獎牌一整面牆，現在講來都不會有人相信他以前有那麼多問題。」黃昭瑛說，雖然孩子出生不足月，但經過悉心的照顧以及社會資源的支持，孩子依然能健康的成長。
我們都是早產兒的陪跑員
根據統計，台灣早產發生比例已突破10%，等於每10個嬰兒就有1名是早產兒，這些提早呱呱墜地的巴掌仙子，對於寶寶自己、家庭，甚至於整個社會與醫療支出都帶來不少影響。
為了幫助早產兒度過艱難的成長歷程，台灣早產兒基金會從預防開始做起，建構早產防治與健康保護網路、早產兒醫療資料庫，從健康生育觀念宣導、安胎示範教育、早產兒醫療訓練、後續追蹤檢查照護等項目，並統籌了22家合約醫院，讓醫院申請個管師，主動追蹤早產兒固定回診醫院做身體、心智評估，同步提供醫療補助、出院補助以及出院後醫療器材補助，為早產兒家人減輕經濟及心理負擔。
「早產兒追縱如果沒有基金會協助預約，很難預約的進去。因為現在兒童心智發展評估，很少有醫院在做，很需要個管師每3個月或6個月協助預約。」黃昭瑛回憶，早產兒照護需要一整個專業團隊支持，並仰賴早療，才能讓早產兒克服先天困難。
彭純芝提醒，早產兒的發生原因很可能跟產婦的生育年齡、作息與壓力有關，要減少早產兒發生比例，需要關懷產婦、必要時儘早安胎，「產婦要有預防意識，多一天安胎，代表的是小孩能多成熟一天，產婦也需要認知產兆，並選擇適當的醫療院所生產，讓適合的醫療團隊陪伴你，才能過五關斬六將。」
林秋寶也呼籲，台灣生育率不斷創新低，「生不如死」已是國安問題，減少早產發生不僅是準準媽媽的課題，也是全國所有人都要一起支援的任務，需要大家共同推動友善生育環境。尤其，政府資源應該要從生命根源介入，從補助生育經費開始，全面守護每一個到來的新生命，一起作早產兒家庭的陪跑員。