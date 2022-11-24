藍綠最後衝刺：林右昌請假助選蔡適應，謝國樑稱基隆還有進步空間盼接棒服務

地方選舉進入最後倒數衝刺階段，國民黨在北台灣以拿下北北基桃為目標，然而藍綠在基隆的選情勢均力敵，戰況激烈，國民黨謝國樑向市府團隊喊話，要延攬優秀人才，也說會把現任市長林右昌當市政前輩請教，肯定市府同仁為大家做事，但基隆不是沒有進步的空間。民進黨蔡適應則說，感謝謝國樑肯定林右昌的施政成績，自己才是最佳接棒人。

謝國樑要延攬市府團隊，蔡適應：接棒市政不空轉

（中央社）基隆市長候選人政見發表會22日晚舉行，國民黨候選人謝國樑向市府團隊喊話，要延攬優秀者。民進黨候選人蔡適應說，他和市府團隊已成為共同團隊，由他接棒，市政不會空轉。

謝國樑提出社區型室內健身中心、兒童海景樂園、一區一特色室內親子遊樂空間、24小時書店、文創產業孵育及支持18歲公民權等政見。15分鐘發言時間剩最後2分鐘時，他說，要向基隆市政府團隊喊話，市府即將邁入新的時代，他有信心會當選，要留住、延攬更多優秀的市府團隊，跟大家一起努力，做更多工作。

謝國樑說，基隆的就業、醫療、教育是未來主要推動的工作，爭取到為市民服務機會後，會用非常謙卑、認真和努力態度，希望讓基隆邁入新的時代。

蔡適應緊接著發表政見表示，他和市府團隊在過去幾年已成為共同團隊，由他接棒，基隆市政不會空轉，會繼續往前行，這也是市民最期待的方向和選擇。

蔡適應則提出延續市港再生標竿計畫、基隆歷史場域再現、海洋城市基隆驕傲和全力推動基隆捷運「適」大主軸。蔡適應說，北五堵研發新鎮約70公頃，這個重要產業生活圈搭配基隆捷運的開發，完整串聯起內湖科技園區、汐止等，讓產業廊帶延伸增加基隆就業機會，「這時不做，以後就會後悔」。

「留住青年發展引擎的20年」，時代力量陳薇仲說，若她當選市長，會建立青年政策白皮書，並成立社會創新專責單位，從頭開始師法台北和韓國首爾，從新設園區中留下提供新創和青年的創意空間，同時支持更多資源，無論貸款、業師、軟體或空間交流等，最重要是讓青年展示創業成果和實驗商業模式的平台，媒合更多創投。

此外，陳薇仲表示，第2個主軸是青年安居，面對基隆不斷高漲的房價和空屋率，她要透過合理的稅制成為阻擋炒房的防火牆，並結合包租代管，及完整社會住宅等政策，讓更多青年和弱勢擁有居住權利。

林右昌請假三天為蔡適應衝刺選情

基隆市長林右昌昨天陪民進黨基隆市長候選人蔡適應路口拜票。林右昌說，從23日開始請假3天，希望讓基隆的進步與改變延續下去，也絕對不能走回頭路，而最好的選擇就是支持蔡適應。

選戰進入倒數階段，林右昌早上7時陪蔡適應在路口拜票，懇託民眾支持。

林右昌接受媒體訪問表示，大家都看到基隆這8年的進步跟改變，他從23日開始請假3天，要守護基隆，讓基隆的進步與改變能延續下去，絕對不能走回頭路；此外，每天早上他會陪蔡適應爭取市民的支持，也會全市車隊大掃街，並在25日會有一個非常感動人的行動，相信一定可以召喚、爭取市民的認同。

對於國民黨基隆市長候選人謝國樑說要引進24小時書店，林右昌表示，現在已經有了，而且他在上任之初，基隆被稱為文化沙漠，文化跟教育預算非常少，現在教育跟文化預算則大幅增加一倍以上，基隆也充滿人文跟藝術，名聲遠播，現在才提24小時書店，說實在有點晚，因為這是現在已經有的東西。

林右昌表示，蔡適應昨天說，當選基隆市長後會邀請所有候選人一起為基隆加油，這跟他8年施政的心情一樣，就是不分黨派，蔡適應可以接續基隆的進步與改變，讓基隆繼續成為一個光榮驕傲的城市，請大家相信林右昌、肯定蔡適應。

蔡適應表示，在昨天的政見發表會，他明確擘劃基隆未來的產業、就業等整體情形；聽到謝國樑感謝中央與地方推動基隆的改變，「他（謝國樑）總算講出遲來的公道話」，自己會繼續努力，讓基隆往前進。

對於當選基隆市長後，是否會向藍營請益，彌平選戰造成的分裂。蔡適應說，自己的個性很溫和，只是在選舉過程中，被無端的抹黑、造謠，所以有時自己太激動，他要跟市民說聲不好意思，選後會把所有好朋友集合起來，一起為基隆努力，而國民黨在基隆的重要政治人物，「我私交蠻熟的」。

結束路口拜票行程後，蔡適應在民進黨立委林靜儀的陪同下展開車隊掃街。林靜儀出發前接受訪問指出，城市的未來應該要回到一般市民手中，而不是家族利益手上，基隆這一仗非常重要，基隆是否可以繼續蛻變、成長，不要回到過去的家族利益跟舊的地方勢力掌控，希望這次選舉大家支持蔡適應，展望接下來的基隆。

基隆選情膠著，林右昌8年政績如何延續

《TVBS》報導，過去基隆政治版圖藍大於綠，藍、綠選民結構一度達7:3，2014年藍營分裂後，市民對林右昌八年執政有感，加上近兩屆基隆立委選舉，蔡適應都高票擊敗對手，這回選舉在林右昌領隊下，有望凝聚綠營支持者向心力。

但以去年底四大公投來看，藍營在基隆市大獲全勝，加上疫情爆發等環境因素，蔡適應要順利接下林右昌的棒，這一仗恐怕不好打，尤其謝國樑出身基隆三功集團家族，父親曾任基隆市議長，近年也扭轉富家子弟印象，推動公益，回基隆耕耘地方。

而時代力量基隆市長候選人陳薇仲，從市議員挑戰市長，昨日也於競選總部舉辦「向基隆市民報告」記者會，公布以「山海共好 宜居港都」為主軸，以具體解決基隆市民最頭痛的交通問題為首，「交通零傷亡」為目標，啟動道路設計改善、打造以人為本的交通環境。另外還有教育和兒少福利的相關政見。