美國會批評香港「進一步受北京控制」，港府長文反駁

（中央社）美國國會美中經濟暨安全審查委員會發表「2022年報告」，批評香港的選舉制度和國安法，又指香港「進一步在北京控制之下」，港府反駁並批評報告對香港作出惡意詆毀和政治攻擊。

海外媒體報導，相關委員會發表年報，在涉及香港部分，它形容香港變得越來越孤立，並「進一步在北京控制之下」。

報告又指北京「欽點」行政長官，以及「安插」愛國者進入立法會；在大陸的影響下，港人各方面的生活都出現重大變化，並令更多港人移民。

報告指香港的司法制度變得愈來愈近似大陸，令公民社會、媒體以至外國商界都受到威脅。

港府昨晚（15日）深夜回應報告指出，香港是中國不可分離的部分，促請美國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉香港事務。

港府表示，經完善的香港選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供了法律保障，確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，沒有一個國家或地區的人民會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中。

對於相關報告批評香港國安法，港府指出，奉公守法的人，包括香港居民、海外旅客及投資者，都不會誤墮法網。

此外，每個國家都會制定維護國家安全法律，這是國際慣例；香港國安法明確規定應當遵循的重要法治原則，包括依照法律定罪處刑等。

香港特別行政區（特區）政府今日（十一月十六日）強烈反駁美中經濟與安全審議委員會（委員會）發表的所謂「二零二二年報告」（「報告」），再次對香港特區作出惡意詆毀和政治攻擊。

香港特區是中華人民共和國（中國）不可分離的部分，特區政府再次促請美國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止歪心干涉香港特區的事務。

完善選舉制度 全面準確貫徹「一國兩制」方針 落實愛國者治港

特區政府必須嚴正指出所謂「報告」內針對完善香港特區選舉制度所作出的不符事實抹黑。經完善的特區選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供了法律保障，確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，沒有一個國家或地區的人民會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中。任何人士擁有任何背景，只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉，進入特區管治架構，為香港市民服務。

根據經完善的選舉制度，特區政府已分別於二零二一年十二月十九日及二零二二年五月八日成功舉行第七屆立法會選舉及第六任行政長官選舉，有關選舉均嚴格按照香港特區選舉法例的規定公開、公平和誠實地進行，充分彰顯了新選舉制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。新的選舉制度絕對符合「一國兩制」原則和香港的實際情況，有利於維護香港居民的民主權利及香港的民主發展，更有利於保持香港的長期繁榮穩定。

《香港國安法》及《基本法》第二十三條立法

委員會的所謂「報告」再三利用不符事實的藉口惡意詆毀《香港國安法》，其卑劣政治動機昭然若揭。

《香港國安法》清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行。特區政府必須再次重申，奉公守法的人士，包括香港居民和海外旅客及投資者，都不會誤墮法網。香港執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，給予犯法特權，完全違反法治精神。

每個國家都會制定維護國家安全法律，這是國際慣例。就《基本法》第二十三條進行本地立法是香港特區的憲制責任，亦有其實際需要，特區政府正推展有關工作。委員會在立法建議未有公布前，便試圖抹黑，其心可誅。

維護司法公正和法治精神

特區政府維護獨立的司法權，全力支持司法機構依法獨立行使審判權，維護司法公正和法治精神。《基本法》第二條、第十九條及第八十五條明確規定，香港特別行政區享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。

律政司按《基本法》第六十三條主管刑事檢控工作，不受任何干涉，所有檢控決定是基於證據、適用法律和《檢控守則》作出。律政司在有充分可被法院接納的證據，令案件有合理機會達致定罪的情況下，才會提出起訴。香港是法治社會，有法必依，違法者會被依法追究，沒有任何人凌駕於法律之上。案件不會因涉案人士的政治理念或背景而在處理上有所不同。任何人都不得干涉嚴格按照法律作出的獨立檢控決定，律政司會繼續無畏無懼和不偏不倚地履行其憲制職能。

《香港國安法》明確規定應當遵循的重要法治原則，包括依照法律定罪處刑、無罪推定，以及辯護權等。控方有責任在毫無合理疑點下證明被告人知情或故意犯罪，被告人才可被法庭定罪。司法機關依法獨立行使審判權，而所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利。

權利與自由

特區政府堅定維護香港市民受到法律保障的權利與自由。自香港回歸以來，人權一直受到《中華人民共和國憲法》和《基本法》的堅實憲制保障。《香港國安法》清楚訂明香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港特區居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威的自由在內的權利和自由。然而，有關權利和自由並非絕對，《公民權利和政治權利國際公約》亦有所訂明，可在有必要保障國家安全、公共安全、公共秩序或他人的權利和自由等情況下，依法限制部分權利和自由。

學校課程與語文教育政策

特區政府強烈反對所謂「報告」中就香港中學中國歷史、公民與社會發展科（公民科）課程和香港語文教育政策所說的歪理。這都反映其內容偏頗，扭曲事實，並毫無理據。

公民科旨在透過涉及香港、國家及全球發展的重要課題，拓闊學生的視野，培養慎思明辨的能力、正面價值觀、積極態度及國民身分認同。內地考察及相關專題研習屬於課程的重要一環，讓學生實地認識國情，加深對中華文化的認識和欣賞。如同其他科目，公民科的課本也納入課本評審機制，以確保其內容符合課程理念和宗旨，所引述的資料亦符合事實。有關課本列明「香港不是殖民地」，香港自古以來就是中國的領土是不爭的事實。教育局早前發表題為「從歷史及法理角度看香港是否『殖民地』的爭議」的「政策正面睇」文章（www.edb.gov.hk/tc/about-edb/press/cleartheair/20220802.html）清楚說明涉及香港的三條條約的不平等和不合法性質。身為中國公民的在港師生認識國家歷史，正確掌握國家一直擁有香港主權的事實，是應有之義。所謂「報告」把建基於客觀事實的課程優化扭曲為篡改歷史，反映其用心不良和腐敗的政治目的。

香港一貫的語文教育政策是要提升學生「兩文三語」（即中、英文，粵語、普通話和英語）的能力。為保持香港既有優勢，迎接內地及全球的機遇，學校早於香港回歸前已教授「兩文三語」。事實上，「兩文三語」一直廣為香港各界所應用。在香港回歸後，祖國發展蓬勃依然，機遇處處，學界積極培育學生運用普通話的能力，以提升其競爭力，對學生有利無害，而有關貶低廣東話重要性的指控是憑空捏造，無中生有。

港美經貿關係

特區政府一直按「一國兩制」原則與世界各地建立和維持經貿關係，包括根據《基本法》第156條及當地法律，在全球14個城市設立海外經濟貿易辦事處（經貿辦），作為香港駐當地的官方代表。香港駐華盛頓、紐約和三藩市經貿辦在其駐地透過各種途徑闡釋特區政府的政策措施、推廣香港的獨特優勢和文化、澄清不實報導和誤解，促進香港與當地的交流，並繼續說好香港故事，以及加強招商引才工作。經貿辦會繼續積極聯繫各界持份者，在互惠互利的原則下，推動港美經貿關係發展。

新冠疫情

特區政府強烈反對報告詆毀特區的防疫抗疫政策。

世界衞生組織（世衞）上月表示2019冠狀病毒病疫情繼續構成國際關注的突發公共衞生事件，對全球人口的健康產生不利和強烈的影響。世衞組織總幹事譚德塞博士亦呼籲各地政府認真審視並加強其政策，以應對2019冠狀病毒病疫情和未來有大流行可能的病原體。

綜觀全球，中國屬新冠感染率及死亡率低的國家之一，而美國則是全球新冠確診總數最高的國家，其總死亡人數也是全球最高。事實上，美國的新冠死亡數字持續，最新一周仍有2 344宗。美國衞生及公眾服務部亦於上月宣布2019冠狀病毒病疫情的公共衞生緊急狀態延長90天，以應對冬季可能出現的病例激增情況。特區政府亦留意到美國疫苗接種率也遠低於香港特區。美國沒有資格批評中國（包括香港特區）的防疫政策。

特區政府的抗疫路線是清晰的。特區政府「不躺平」，重點減重症及死亡，確保醫療系統有效運作，並持續提升疫苗接種率及進行本地核酸檢測以監測疫情。與此同時，特區政府會為民生和經濟活動創造最大空間，以最小代價換取最大成效。本屆政府上任後已推出多項以風險管理為本的精準措施，包括取消航班熔斷機制、撤銷抵港強制檢疫要求、實施「紅、黃碼」按風險分級管控，以及分階段放寬社交距離措施等。特區政府重申，在調整各項防疫抗疫措施時，必定會採取謹慎態度、穩紮穩打，務求預防疫情反彈，盡量避免在復常路上走回頭路。

經濟前景

在香港經濟前景方面，儘管受外圍經濟環境持續惡化的影響，香港作為一個細小而開放的經濟體在短期內都會面對壓力，但香港在「一國兩制」下的優勢眾多，包括法治及司法獨立、資金自由進出、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境和高效率的政府，一直以來吸引來自世界各地的企業在香港營商、投資和發展，是全球最具競爭力的經濟體之一。瑞士洛桑國際管理發展學院今年發布的《2022年世界競爭力年報》中，香港排名從去年全球第七位上升至第五位；加拿大菲沙研究所的《世界經濟自由度2022年度報告》繼續把香港評為全球最自由的經濟體；聯合國貿易和發展會議發表的《2022年世界投資報告》中，香港繼續被列為全球第三大外來直接投資目的地。

事實上，特區政府亦留意到香港美國商會最近表示，大部分美國商會會員都希望繼續留在香港發展。

此外，在「一國兩制」下，香港有「背靠祖國、聯通世界」這個得天獨厚的顯著優勢，連接內地與世界，發展前景亮麗。隨着世界經濟重心東移，內地與區內眾多快速增長的經濟體勢將成為全球經濟增長的主要引擎和商機來源，香港將必繼續受惠於這個大趨勢，充分發揮其作為門戶和中介人的角色，從而獲得龐大的發展機遇。特區政府正全力增強發展動能，更好結合「有為政府」和「高效市場」，更積極和進取地「搶企業」、「搶人才」，強化我們的競爭力，推動香港經濟走上更高台階。

香港國際金融中心的地位穩固，金融市場維持穩定，銀行、證券、資產管理、私募股權、風險投資、對冲基金、保險、金融科技等行業蓬勃發展，金融服務業前景極佳。事實上，香港是亞洲的國際銀行、資本市場及資產管理樞紐。全球百大銀行中，四分三均在香港設行；過去13年中有7次錄得年度全球最高公開招股集資額；連續六年蟬聯全球最大的亞洲國際債券發行安排中心；並管理超過45,000億美元資產。眾多國際金融機構均以香港作為全球或區域總部，利用香港高效與透明的市場和監管制度，以及與內地不斷深化的互聯互通安排，進行在內地及亞太區市場的業務和投資。隨著香港逐步復常，國際性金融機構均重申對香港作為國際金融中心的信心和承諾，並部署拓展在港業務和投資。

儘管在環球不穩定因素下國際金融市場較為波動，憑藉香港穩健成熟的監管制度及嚴謹的風險管理措施，香港多元化的金融市場依然保持強韌，金融市場的各個環節繼續有序運作。聯繫匯率制度有效維持香港貨幣穩定。銀行體系穩健，流動性充裕。事實上，《香港國安法》實施以來，社會回復穩定，加上與內地金融緊密融合，投資者對香港市場更有興趣，對香港的金融發展前景更具信心。