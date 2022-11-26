【2022九合一選舉】陳時中懇請繼續支持小英總統，黃珊珊呼籲蔣萬安「希望你說到做到」
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陳時中發表敗選感言，請大家繼續支持小英總統，「我們敗而不潰，面對疫情後的經濟挑戰，局勢仍然嚴峻，我們不能為了一次地方選舉的失敗而亂了陣腳」；黃珊珊則感慨沒能拿下台北市、守下台北市8年來的進步，但「相信這8年所有的印記已經刻畫在台北市民的心裡了。」
九合一大選今（26）日登場，台北市長「三腳督」選情激烈，下午5點左右國民黨候選人蔣萬安票數與民進黨候選人陳時中開始拉開距離，之後一路維持領先。陳時中於晚間7點來到競選總部，宣稱敗選。陳時中表示，自己努力不夠，希望選舉間對台灣防疫成果的抹黑和攻擊，可以隨著選舉的結束，到此為止。
根據中選會資料，截至晚間7點38分，蔣萬安獲得44萬7842票，陳時中獲得33萬4341票，位居第二，排名第三的黃珊珊則獲得26萬5802票。
陳時中一開口便表示，「我讓大家失望了」，面對2022台北市長的敗選，強調「是我自己努力不夠，向大家致上最深的歉意，很抱歉我努力不夠」。
陳時中說，選舉期間看著每一個眼神，多麽希望可以實現共同的夢想，帶領這個城市前往改變的方向。不過，「現在台北市民選擇了另一位的未來市長，因此我希望大家和我一起誠摯的祝福蔣萬安，因為台北是我們熱愛的故鄉，無論在什麼情況下，我都會真誠的祝福他」。
陳時中也表示，他已經有打電話給蔣萬安，表達祝賀，強調這次選舉大家都努力過了，他希望蔣萬安好，因為「他治理得越好，就會讓台北更好，也懇請大家團結，成為熱愛故鄉台北的力量」。
陳時中數度哽咽，深深一鞠躬，台下支持者則不斷高喊加油。
陳時中表示，愛台北的力量，應該超越政黨的分歧，呼籲民眾一起給予蔣萬安支持，讓他未來把台北市治理得好。
我知道這場選舉的結果讓大家感到很失望，但我們不能絕望，過去在台北市長的選舉，民主進步黨失敗過很多次，但我們從來沒有被打敗，我們要擦乾眼淚，重新站起來。
對我來說來參選台北市長是一段不可思議的旅程，感謝各位好朋友，競選總部的朋友陪我走過了人生最難忘的一百多天，這一路來不斷為我加油打氣、熱情的支持者們，我很感謝也很抱歉，大家的熱情我會一輩子記在心裡，謝謝你們陪我打過一場美好的仗。
選舉告一段落，國家與城市要繼續前進，就如同我昨天的呼籲，我真心希望，那些對台灣防疫成果的抹黑和攻擊，可以隨著選舉的結束到此為止，這樣好嗎？
同時我也要拜託大家，請大家繼續支持小英總統，我們敗而不潰，面對疫情後的經濟挑戰，局勢仍然嚴峻，我們不能為了一次地方選舉的失敗而亂了陣腳，我到現在還是非常期待所有的選舉紛爭，到此為止，仇恨不要再對立，未來的市長把台北治理好。天佑台灣，天佑台北，謝謝大家。
陳時中競選總部主委、前副總統陳建仁表示，這次選舉陳時中盡了很大的努力，陳時中在這場選戰當中雖然沒有辦法贏得勝利，但是他仍然是世界上大家所公認一位傑出的防疫指揮官，仍然在台灣衛生福利的工作上造福了2300萬人民，包括C型肝炎的治療、長照2.0、健保改革，為民眾的健康做出最大的貢獻，陳時中仍是「我們最敬愛、對全民的健康社會福利做最好照顧的政務官」。也呼籲民眾，希望大家愛台北、愛台灣的心不要喪失了。
陳時中本為牙醫師，2017年出任衛福部部長，2019年COVID-19疫情爆發後，陳時中以衛福部部長身份兼任中央流行疫情指揮中心指揮官達兩年多，其間幾乎天天主持疫情記者會向國民報告疫情，人氣一度飆漲。2022年7月10日宣布接受民主進步黨徵召參選參選台北市長，後辭去衛福部部長與指揮官正式投入選舉。
選戰期間，陳時中承諾如當選將台北市的公廁改為免治馬桶，與網紅四叉貓拍攝的宣傳影片有偷窺之嫌，在網路引發軒然大波。另外也因為防疫指揮官的身份，遭競爭對手指控為護航國產高端疫苗、阻擋BNT疫苗合約審查，在這次選戰遭對手猛烈攻擊。
黃珊珊：台北是我的故鄉，一生都會為它奉獻打拼
黃珊珊在陳時中演說後，也於競總發表敗選感言。黃珊珊說今天在等開票的過程，她知道大家都非常心疼，努力過這三個月，相信已經打了美好的一仗。台北市長柯文哲也到場致意，表示「回去繼續努力就好了」。
黃珊珊說，雖然選舉結果不如預期，但她相信自己走出一條正確的道路，這條道路理性、務實、科學，「把市民放在中間，把政黨利益放兩邊」，她說這條路自己走得很辛苦，整整走了24年，還會繼續往前走。
黃珊珊說，雖然這次沒拿下台北市長，但「台北是我的故鄉，是我一生都會為它奉獻打拼的地方，不要放棄『認真努力、會成功』的價值，一次不成功，還要繼續努力。」
黃珊珊表示，這次選舉她只有3個月的時間，8月28日才請辭台北市的副市長，之所以沒有提早辭職準備，是因為今年4月疫情重新爆發，無法放下台北市的疫情去選舉，「這是我的職責，也是我的使命」。在台北市當副市長2年10個月，每天做的事就是把副市長做好，心裡沒有選舉，只想做好守護台北市民，做到做好。
黃珊珊也感謝市長柯文哲，說沒能拿下台北市、守下台北市8年來的進步，但「相信這8年所有的印記已經刻畫在台北市民的心裡了。」黃珊珊也向蔣萬安喊話，「希望你說到做到、完成你競選承諾，保留台北市改革好的制度，讓台北持續前進」。
市長柯文哲也來到現場，僅表示回去會繼續努力，謝謝支持者。
黃珊珊為現任台北市副市長，2022年8月28日請辭副市長一職投身選戰。黃珊珊帶有行政資源優勢，政見規劃表現不俗，也因為以無黨籍身份參選，主打給台北市民藍綠以外的另一種選擇；不過選舉期間，黃珊珊仍以「母雞帶小雞」之姿拉抬民眾黨議員選情，與民眾黨關係深厚。
台北市選舉委員會初步統計，今年台北市總投票率約為64%，略低於2018年台北市長投票率65.95%。
回顧上一次2018台北市長選舉，柯文哲獲得58萬663票，得票率41.07%，擊敗代表國民黨參選的丁守中（57萬7096票，得票率40.82%），民進黨候選人姚文智則得到24萬4342票，得票率僅17.28%。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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