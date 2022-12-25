一反「揭露問題」的傳統新聞調性，強調解決策略的「解方新聞學」如何實踐？
我們想讓你知道的是
從讀者的角度，描述問題的報導令人悲傷而無助，研究也發現新聞帶來的負面情緒以及對新聞失去信任，是民眾迴避新聞的兩大主因。而「解方新聞學」或許就是解方報導重建新聞公信力的跡象，也是增加公民意識、進而支持新聞業的力量。
文：劉艾波
在民主社會裡，媒體作為「第四權」的角色，具有監督政府、揭露社會問題的功能。
在當前世界因社會不平等、政治兩極化、種族主義、環境危機等多項危機而步履蹣跚時，新聞業也面臨失去公信力、讀者流失的問題。美國一群資深新聞人組成了非營利組織「解方新聞學網絡」（Solutions Journalism Network），提倡「解方新聞學」（Solutions Journalism）──關注社會問題的「解決策略」，盼能重建新聞的公信力，讓報導帶來改變社會的力量。
一反「揭露問題」的傳統新聞調性，解方新聞學強調「解決策略」
相對於過去報導著重在「揭露問題」上，解方新聞學以批判和清晰的視角，解釋人們如何嘗試解決共同的問題。「解方新聞學網絡」相信，好的新聞報導除了探討社會議題本身，也應涵蓋人們對此議題的回應。或許在居住議題、氣候變遷、投票率低等艱鉅的議題上，解方新聞學有機會改變社會對公共議題的討論方向，帶來更具建設性的內容，並緩和當前嚴重的社會對立。
「解方新聞學網絡」指出，解方新聞學具有四大組成要件。首先，解方報導必須關注社會問題的「回應」，並探討此回應能否發揮效益及其背後原因。其次，好的解方報導具有洞察力，能從過去的回應汲取經驗，讓有相似問題的人可作為參考。
再者，解方新聞學的論述必須建立在證據上，透過質化結果或數據來呈現「效益」，並描述這些證據可以和不能證實的各個面向。其中，記者可以報導具創新但缺乏證據的回應，但必須如實呈現缺乏證據的部分，並解釋此回應的新聞價值。
最後，解方新聞學必須揭露這些回應的不足之處。沒有一個解決策略是完美的，有時它能成功，但在別的情境下卻失敗了。報導這些解方的限制非常重要，負責的記者必須如實呈現一項解方遭遇失敗的來龍去脈。
美國新聞工作者成立NGO，推廣解方新聞學
「解方新聞學網絡」自2013年成立以來，致力於和媒體公司與大學傳播學院合作，教導在學學生與實務工作者這套新的報導論述策略。截至2020年，已有將近400個新聞編輯室採用解方報導，跨足中南美洲與歐洲。
美國有部分媒體也透過解方報導獲得了新聞獎，或因此提升了訂閱數。「解方新聞學網絡」相信，這是解方報導重建新聞公信力的跡象，也是增加公民意識、進而支持新聞業的力量。
從讀者的角度，描述問題的報導令人悲傷而無助。英國牛津大學路透社新聞研究所的研究早已證實，新聞帶來的負面情緒以及對新聞失去信任，是民眾迴避新聞的兩大主因。而解方新聞深入研究民眾對問題的回應及其成效，有望解決民眾迴避新聞的問題。
美市調公司調查：多數讀者認為解方報導「令人振奮」
根據「解方新聞學網絡」委託市調公司「SmithGeiger」在美國6個城市對638名受訪者進行的調查，51%的受訪者表示更喜歡看解方報導，32%的人偏好看問題導向的報導。整體而言，解方報導在「對當地帶來的改變」、「資訊深度」、「敘事品質」、「信任度」等各項指標上，都高於傳統的問題導向報導。
在這項調查中，79%受訪者相信，探討生活環境面臨的問題、同時報導當地民眾嘗試解決問題的過程，非常有意義而且重要。對於「報導是否令人振奮」這點，偏好解方報導的人是選擇傳統報導的將近兩倍。受訪者也認為，解方報導較能改變他們對議題的理解，也較願意再次閱讀報導。
實踐解方新聞學有困難？瑞典資深編輯傳授五招
儘管解方新聞學有許多優點，近年來也在歐美新聞界中逐步成長，但許多新聞工作者深陷於既有的工作節奏的迴圈，傾向維持既有的工作方式。他們雖然希望參與更多解方報導，卻心有餘而力不足。
對此，瑞典媒體《瑞典在地》（The Local Sweden）資深編輯艾瑪洛弗倫（Emma Löfgren）提倡了五個將解方報導帶入新聞編輯室的方法。她強調，這五項改變不需要多餘的經費、時間、人力或徹底改造新聞編輯室。此外，採行解方報導還更能滿足閱聽人的需求。
一、好好認識解方新聞學，知道它是什麼，以及不是什麼
根據「解方新聞學網絡」的定義，解方新聞學不只要關注問題，也必須呈現社會對此問題的回應，並從中汲取經驗給大眾。解方報導還要提供解決方式能否成功的證據，並將解決策略置於更大的脈絡討論，不能迴避它本身的限制。
但我們要認知到的是，解方新聞並非報喜不報憂的正向內容。
《德國之聲》記者克莉絲緹娜布拉克（Cristina Burack）說：「很多人錯誤地認為解方新聞是『糖衣新聞』，以為它是選擇性地報導正面事件。但不是這樣的，解方新聞是批判、全面的報導方式。如果你嘗試將解方新聞學引入編輯室，你必須確保不會有任何誤解，否則改變會很困難。」
因此，要成功引入解方新聞學，必須從明確的溝通開始。
二、聰明劃分報導內容的優先順序
洛弗倫指出，她開始當記者時，認為每個報導都需要一樣多的關注、引述一樣多的內容。但她的編輯告訴她，降低在某些報導的時間並增加花費在其他報導的時間，可以增加她的報導的影響力。
名人的娛樂報導可能可以帶來更多流量，但不需要花費和調查性報導一樣多的時間。記者可以重新檢視在每個報導花費的時間，並思考最終目標。如果面臨點閱率的壓力，也許可以把這類快速完成的報導當作緩衝，讓你有更多時間在解方報導上。換言之，是在短期業務目標的掩護下，執行長期的報導使命。
Tags：
【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。