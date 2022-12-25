一反「揭露問題」的傳統新聞調性，強調解決策略的「解方新聞學」如何實踐？

文：劉艾波

在民主社會裡，媒體作為「第四權」的角色，具有監督政府、揭露社會問題的功能。

在當前世界因社會不平等、政治兩極化、種族主義、環境危機等多項危機而步履蹣跚時，新聞業也面臨失去公信力、讀者流失的問題。美國一群資深新聞人組成了非營利組織「解方新聞學網絡」（Solutions Journalism Network），提倡「解方新聞學」（Solutions Journalism）──關注社會問題的「解決策略」，盼能重建新聞的公信力，讓報導帶來改變社會的力量。

一反「揭露問題」的傳統新聞調性，解方新聞學強調「解決策略」

相對於過去報導著重在「揭露問題」上，解方新聞學以批判和清晰的視角，解釋人們如何嘗試解決共同的問題。「解方新聞學網絡」相信，好的新聞報導除了探討社會議題本身，也應涵蓋人們對此議題的回應。或許在居住議題、氣候變遷、投票率低等艱鉅的議題上，解方新聞學有機會改變社會對公共議題的討論方向，帶來更具建設性的內容，並緩和當前嚴重的社會對立。

「解方新聞學網絡」指出，解方新聞學具有四大組成要件。首先，解方報導必須關注社會問題的「回應」，並探討此回應能否發揮效益及其背後原因。其次，好的解方報導具有洞察力，能從過去的回應汲取經驗，讓有相似問題的人可作為參考。

再者，解方新聞學的論述必須建立在證據上，透過質化結果或數據來呈現「效益」，並描述這些證據可以和不能證實的各個面向。其中，記者可以報導具創新但缺乏證據的回應，但必須如實呈現缺乏證據的部分，並解釋此回應的新聞價值。

最後，解方新聞學必須揭露這些回應的不足之處。沒有一個解決策略是完美的，有時它能成功，但在別的情境下卻失敗了。報導這些解方的限制非常重要，負責的記者必須如實呈現一項解方遭遇失敗的來龍去脈。

美國新聞工作者成立NGO，推廣解方新聞學

「解方新聞學網絡」自2013年成立以來，致力於和媒體公司與大學傳播學院合作，教導在學學生與實務工作者這套新的報導論述策略。截至2020年，已有將近400個新聞編輯室採用解方報導，跨足中南美洲與歐洲。

美國有部分媒體也透過解方報導獲得了新聞獎，或因此提升了訂閱數。「解方新聞學網絡」相信，這是解方報導重建新聞公信力的跡象，也是增加公民意識、進而支持新聞業的力量。

從讀者的角度，描述問題的報導令人悲傷而無助。英國牛津大學路透社新聞研究所的研究早已證實，新聞帶來的負面情緒以及對新聞失去信任，是民眾迴避新聞的兩大主因。而解方新聞深入研究民眾對問題的回應及其成效，有望解決民眾迴避新聞的問題。

美市調公司調查：多數讀者認為解方報導「令人振奮」

根據「解方新聞學網絡」委託市調公司「SmithGeiger」在美國6個城市對638名受訪者進行的調查，51%的受訪者表示更喜歡看解方報導，32%的人偏好看問題導向的報導。整體而言，解方報導在「對當地帶來的改變」、「資訊深度」、「敘事品質」、「信任度」等各項指標上，都高於傳統的問題導向報導。

在這項調查中，79%受訪者相信，探討生活環境面臨的問題、同時報導當地民眾嘗試解決問題的過程，非常有意義而且重要。對於「報導是否令人振奮」這點，偏好解方報導的人是選擇傳統報導的將近兩倍。受訪者也認為，解方報導較能改變他們對議題的理解，也較願意再次閱讀報導。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

實踐解方新聞學有困難？瑞典資深編輯傳授五招

儘管解方新聞學有許多優點，近年來也在歐美新聞界中逐步成長，但許多新聞工作者深陷於既有的工作節奏的迴圈，傾向維持既有的工作方式。他們雖然希望參與更多解方報導，卻心有餘而力不足。

對此，瑞典媒體《瑞典在地》（The Local Sweden）資深編輯艾瑪洛弗倫（Emma Löfgren）提倡了五個將解方報導帶入新聞編輯室的方法。她強調，這五項改變不需要多餘的經費、時間、人力或徹底改造新聞編輯室。此外，採行解方報導還更能滿足閱聽人的需求。

一、好好認識解方新聞學，知道它是什麼，以及不是什麼

根據「解方新聞學網絡」的定義，解方新聞學不只要關注問題，也必須呈現社會對此問題的回應，並從中汲取經驗給大眾。解方報導還要提供解決方式能否成功的證據，並將解決策略置於更大的脈絡討論，不能迴避它本身的限制。

但我們要認知到的是，解方新聞並非報喜不報憂的正向內容。

《德國之聲》記者克莉絲緹娜布拉克（Cristina Burack）說：「很多人錯誤地認為解方新聞是『糖衣新聞』，以為它是選擇性地報導正面事件。但不是這樣的，解方新聞是批判、全面的報導方式。如果你嘗試將解方新聞學引入編輯室，你必須確保不會有任何誤解，否則改變會很困難。」

因此，要成功引入解方新聞學，必須從明確的溝通開始。

二、聰明劃分報導內容的優先順序

洛弗倫指出，她開始當記者時，認為每個報導都需要一樣多的關注、引述一樣多的內容。但她的編輯告訴她，降低在某些報導的時間並增加花費在其他報導的時間，可以增加她的報導的影響力。

名人的娛樂報導可能可以帶來更多流量，但不需要花費和調查性報導一樣多的時間。記者可以重新檢視在每個報導花費的時間，並思考最終目標。如果面臨點閱率的壓力，也許可以把這類快速完成的報導當作緩衝，讓你有更多時間在解方報導上。換言之，是在短期業務目標的掩護下，執行長期的報導使命。