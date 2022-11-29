2022/11/29,
職場

《笑到最後的職場人對話細節》：面對他人語言攻擊，利用合氣道原理把你的怨氣推回去

《笑到最後的職場人對話細節》：面對他人語言攻擊，利用合氣道原理把你的怨氣推回去
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

合氣道是一種不出力抵抗對方，而是藉由對方所出力的反作用力保護自己的運動。以同樣的原理套入說話技巧，即使是面對社會階級高的人，也能在他的語言攻擊下救自己。當對方說話攻擊自己時，不要逃避或否定他，反而要利用該句話誘發笑聲，又名為正面誇飾法，就是誇飾對方說的話，正面迎接攻擊。

文：崔渶善

利用合氣道原理，把你的怨氣推回去

其實遇到習慣性語言暴力或故意批評他人的人，避開他是最好的辦法。但如果是職場上不得不面對的主管或同事，利用合氣道原理處置，便能避免衝突、守護自己。

合氣道是一種不出力抵抗對方，而是藉由對方所出力的反作用力保護自己的運動。

以同樣的原理套入說話技巧，即使是面對社會階級高的人，也能在他的語言攻擊下救自己。當對方說話攻擊自己時，不要逃避或否定他，反而要利用該句話誘發笑聲，又名為正面誇飾法，就是誇飾對方說的話，正面迎接攻擊。

利用對方的話反推回去

我們可以藉由正面誇飾法，不以為意的略過對方的無禮話，越輕鬆帶過，越不會影響你。

「你講話真的很慢耶！聽得我很鬱悶，真想以1.5倍速快轉。」

「我說話是有點慢，去年說的話到現在還沒說完，你……想……要……聽……聽……看……嗎？」

先肯定對方，自己的確講話很慢，很讓人鬱悶，再加上誇飾：「去年說的話因為講話太慢，到現在還沒說完」，語速再越來越慢，藉此坐實這個玩笑。像這樣把對方丟的球變成一個玩笑話，當下氣氛變得輕鬆許多。

「你的記憶力真的很糟耶，到底是怎麼考上那所學校的？」

「你說得對，但我是讀哪一間學校啊？那個……記不起來，啊你是誰啊？」

正面誇飾法的另一個優點，是能引人發笑但又不會讓自己成了可笑的人。

若不是刻意想找人吵架，一般來說，面對認同自己話的人，很難繼續找碴，如此下來，令人不舒服的話題自然中斷。況且，如果旁邊還有其他人，與無理的對方相較之下，還順勢打造你積極樂觀的形象，真是一石二鳥。

明星們的外貌總是會受到過度的關心，不過，曾有一位明星利用正面誇飾法展現不驚不慌的樣子，累積自己積極正面的形象。

演員艾瑪．史東（Emma Stone）以電影《鳥人》（Birdman）入圍奧斯卡最佳女配角獎提名時，在訪談中，一位記者跟她說：「妳今天也很美唷！」

然而，艾瑪．史東笑著回答：

「謝謝，不管怎樣，最重要的就是外貌了。」

其實，在過去的訪談中，艾瑪．史東曾表示一個人有無幽默感或品格比外貌重要，由此可知，上述回答其實是意思相反的玩笑。她像是肯定對方說的話，但以「不管怎樣最重要的是」這句話誇飾，間接凸顯了記者說話的問題點。

面對記者不提作品或演技，而先稱讚外貌，她很機智的表達自己對外貌至上主義的意見。當你不想要皺著臉或搞砸氣氛，卻又想要表達自己的意見，幽默回應經常是最好的方法。

也曾有過一個案例是肯定對方的無禮話後，收到對方道歉。一位好萊塢演員盧卡斯．蓋奇（Lukas Gage）透過視訊會議進行面試徵選，蓋奇一上線，對方馬上就說：「窮人住的公寓都這麼小啊！」

導演因忘記按靜音，他對身旁的人說的這番話，都被蓋奇聽見了。聽到這番話，蓋奇反而笑著回答：

「我也知道這個公寓很糟，所以請給我更好的演出機會吧。」

導演驚慌的重複說：「對不起。」蓋奇說：「你不用對不起，我的確是住在箱子裡，你只要給我工作就好了。」他藉由將房子誇飾成箱子的手法，幽默的帶過這個令人不舒服的狀況。

面對無禮話，我們只要不生氣、不受傷，相對以愉快回應，反而凸顯出對方的不禮貌。對於蓋奇的正面態度，人們給予不錯的回饋。

書籍介紹

本文摘錄自《笑到最後的職場人對話細節：不再氣到內傷、說錯了吃暗虧 韓國最強廣播主持人這樣應對 守住底線 又不得罪人》，大是文化出版

作者：崔渶善
譯者：陳彥樺

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「主管要我給他建議，我該怎麼說，才能說真話又不惹上麻煩？」「他說他只是開玩笑，我的反應幹嘛這麼大，但我內心真的很受傷！」「跟客戶的好關係多半是隨便聊聊開始」，但不講專業隨便聊，我怕講錯話。「怎麼跟初次見面的人表達關心，才不會誤觸對方禁忌？」

以上是韓國最強DJ崔渶善（採訪過100組以上的偶像團體）在節目中，被聽眾或後輩最常詢問的問題。

作者崔渶善，畢業於韓國藝術綜合學校電影系，之後進入廣播公司當製作人。有天，某節目DJ突然不幹了，她只好手忙腳亂的接下每天上午9點的現場直播，

一開始坐在麥克風前時，她總是不知所云。明明很想認真回答聽眾傳來的留言，卻緊張到只能官腔回應。她終於明白，說話跟重訓一樣，是需要練習的。

於是她開始在每天從首爾到仁川來回長達120公里的開車上下班路上，認真聆聽其他主持高手的說話方式和語氣，練就了什麼狀況都能馬上回應的職場人對話技巧。

未命名
Photo Credit: 大是文化

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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