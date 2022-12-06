2022六都議員暗公報：有涉案紀錄的候選人過半都順利當選，佔六都議會席次11.4%

文：李秉芳｜圖：林奕甫

因應九合一大選推出的2022六都議員暗公報，除了延續「2018年六都議員暗公報」的資料外，也和2022全國議員候選人犯罪前科大追擊進行資料合作；統計六都共有740位市議員候選人，有「涉案紀錄」的共有76位，等於每10位候選人，就有1人有涉案紀錄；其中現任議員有涉案紀錄的有50位（占66%）。

而如今選舉結束，發現最後當選的有43位，六都即將上任的議員中，則佔11.4%，超過1/10，在哪個縣市最多？哪個政黨最多？為什麼選民並不特別重視「候選人前科」作為投票基準？

六都共有43位曾涉案者當選，其中台南當選比例100%

在六都共有740位市議員候選人，有「涉案紀錄」的共有76位，等於每10位候選人，就有1人有涉案紀錄；而選舉過後，最後當選的有43位，也就是說，有涉案紀錄的候選人，後來約57.3%順利當選，在全台即將上任的議員中，則佔11.4%，超過1/10。

詳細看六都的數字，可以發現台南市有涉案的議員候選人僅6人，而這6人全部當選，當選率100%；而台中的有10人，但最後僅有2位當選，當選率最低。而高雄市則是當選的涉案候選人最多，多達13席的議員，這13席都是連任的議員。

值得注意的是，曾被列為十大槍擊要犯的現任議員段樹文也成功連任。參選桃園市八德區的段樹文先前靠著遞補上任議員，段樹文曾被列為為十大槍擊要犯，1984年間，段樹文夥同洪國華、劉煥榮、游國麟等人殺害郭江南；1996年再因治平專案入獄，段樹文今以1萬1436票成功連任桃園市第三選區八德區議員。

而在六都之外，此次嘉義縣也有一位備受注目的新科議員，就是第4選區（朴子、六腳、東石）縣議員「雨刷」蔡政宜。他是當年中華職棒「假球事件」的主要涉案人，主持地下賭盤並透過性招待、喝花酒、恐嚇等方式影響球員，事後遭判刑3年8個月，在2016年出獄。

今年他宣布參選縣議員時，引發許多球迷反彈，痛批當年差點毀了整個中華職棒的人怎能出來參選。但是蔡政宜表示，自己過去做錯事已經接受法律制裁，希望大家給他機會為鄉親服務；他的叔叔、前高雄市議員蔡慶源也站台相挺，表示人怎麼可能沒做錯事，「過去就過去了」，現在他要為地方做善事。

11月26日開票後，蔡政宜在10名候選人中拿下第一高票9496票，比第二高票國民黨候選人李國勝高出近3000票，前進嘉義縣議會。

更進一步看可以發現，從參選階段，曾有涉案紀錄的候選人中，有超過6成都是連任議員，有50位（占整體涉案候選人中的66%）；選舉過後，其中現任連任成功的有39位，僅2位非現任但有涉案記錄的人當選，曾經涉案且爭取連任的議員，佔比近乎百分之百。

像是高雄市、新北市、台南市和台中市四個縣市，連任議員中有涉案的，當選比例都達到100%。可見連任仍具有一定優勢，即便曾有涉案爭議，也可以用服務的成績來讓選民買單。

哪個政黨的涉案候選人當選比例最高？

從政黨角度來看，可以看到國民黨在六都提名了27位曾有涉案紀錄的議員候選人，最後當選24位，當選比例將近九成，表示這些候選人幾乎都「十拿九穩」，即使曾有涉案，也不對其選情造成太大影響。

而民進黨方面，在六都共有18位議員候選人曾有涉案紀錄，最後14位當選，比例也高達近8成。而民眾黨有2位候選人曾有涉案紀錄，但最後都未當選。

為什麼選民會投給有前科的人？

黑金政治在台灣社會存在已久，雖然隨著持續發展，選民教育水準提升，法治觀念普及，不過有許多具黑道背景的政治家族例如台中海線的顏家，成員依然穩當當選。最近因為台北市立委補選，沸沸揚揚的「黑道」話題，就可見台灣社會對此議題的想法仍有多種聲音。

淡江大學公共行政學系的蕭怡靖教授指出，涉案與否是客觀資料，但他認為地方選舉，選民更重視的是人情的連結；所以還是會看個案的犯罪類型、審判進度；有些人確實在財務核銷上就是被認定貪污、詐領助理費，但如果這個人過去在地方上貢獻多、捐錢、辦活動給民眾參加，大家看到的是「你有在做事」，雖然貪污也是事實，但殺傷力可能就沒那麼大。

蕭怡靖也說，通常一個案子在剛開始被偵辦時，媒體上會鬧很大，但後來有沒有起訴、起訴後有沒有判刑，選民無法一直追蹤進度，如果他在地方經營選民服務很到位、紮實，大家可能會淡忘前面的爭議，或是抵銷對該候選人負面的印象。

蕭怡靖直言，甚至有些選民可能會認為「當官的、搞政治的誰不貪污？只是貪多貪少，貪了有沒有分享給大家？」而這就是選民素養的問題，所以也可以看到選舉過後，有很多縣市議員被檢調偵辦調查，這確實是反映出某些選民的認知素養，仍有提升的空間。

一名住在桃園的選民A就直言，議員太多，不知道要投給誰，因為聽爸爸說，某某議員曾經幫過家裡的忙，和家中長輩友好，所以雖然該議員目前有詐領助理費的官司纏身，但後來還是就照著家人的意思投票。

投票的考量原因很多，揭露候選人涉案紀錄並不能完全成為「投票指南」。未來「涉案紀錄」是否要成為來排除參政的條件，就像現在民進黨團提出的「排黑條款」，蕭怡靖認為，現在有貪污前科的就是絕對不能參選，但其他類型需要更廣泛的討論。因為這牽涉到人權問題，憲法保障人民有參政權利，如果要剝奪有涉案記錄的人的權利，該如何取得平衡，這和現在在強調的矯正、更生人相關是否會有衝突，都還是個問號。